27-тур юлдузлари: Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши 11 нафар футболчиси маълум бўлди

·14·Спорт
27-тур юлдузлари: Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши 11 нафар футболчиси маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида ўз позицияларида энг яхши ўйин кўрсатган 11 нафар футболчидан иборат рамзий терма жамоа таркиби эълон қилинди.
  • Дарвоза чизиғи «Хоразм» посбони Умид Эргашевга ишониб топширилган бўлса, ҳимоя ва яримҳимоя чизиқларида Шерзод Насруллаев, Умарбек Эшмуродов, Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Анвар Ғофуров, Достонбек Ҳамдамов, Диёр Холматов, Ойбек Рустамов ҳамда Суҳроб Нуруллоев ўрин олди.

Ўзбекистон Суперлигасида 27-тур баҳслари якунлангач, тур давомида ўз позицияларида ёрқин ва сермаҳсул ҳаракат қилиб, жамоаларининг муваффақиятига муҳим ҳисса қўшган футболчилардан иборат расмий рамзий терма жамоа эълон қилинди.

Мазкур таркибга пойтахтнинг гранд жамоалари вакиллари билан бир қаторда вилоят клублари сафида қаҳрамонлик кўрсатган етакчилар ҳам киритилди.

Ҳимоя мустаҳкамлиги ва ишончли посбон

Тур рамзий жамоасининг мудофаа чизиғи ва дарвозабон танлови кескин курашлар остида шаклланди:

  • Дарвозада «Хоразм» қалқони: «Хоразм» посбони Умид Эргашев ишончли сейвлари ва дарвоза дахлсизлигини сақлашдаги фаоллиги сабаб турнинг энг яхши дарвозабони сифатида эътироф этилди;

  • Мустаҳкам мудофаа тўртлиги: Ҳимоя чизиғида «Пахтакор» қанот вакили Шерзод Насруллаев, «Насаф» сардори Умарбек Эшмуродов, «Навбаҳор»дан Муҳаммадқодир Ҳамралиев ҳамда «Нефтчи» тажрибали ҳимоячиси Анвар Ғофуров жой олди.

Майдон маркази ва ҳужумдаги бенефис

Яримҳимоя ва ҳужум чизиғида креативлик ва гол сезиш қобилияти юқори бўлган ижрочилар жамланди:

  • Майдон маркази назорати: «Пахтакор» ҳужумкор яримҳимоячиси Достонбек Ҳамдамов ва «Навбаҳор» плеймейкери Диёр Холматов жамоаларининг хавфли ҳужумларини уюштирган бўлса, «Насаф»дан Ойбек Рустамов ва «Локомотив»дан Суҳроб Нуруллоев мувозанатни таъминлади;

  • Гол машиналари жуфтлиги: Ҳужум чизиғини «Локомотив» тўпурари Темурхўжа Абдухолиқов ҳамда жорий мавсумда Самарқанднинг «Динамо» клуби сафида порлаётган Анвар Ҳожимирзаев эгаллади.

Ўзбекистон Суперлигаси — 27-тур рамзий жамоаси тўлиқ таркиби

Амплуа / Позиция

Футболчи

Клуби

Турдаги асосий фазилати

Дарвозабон

Умид Эргашев

«Хоразм»

Дарвоза дахлсизлиги ва қутқарувлар

Ҳимоячи

Шерзод Насруллаев

«Пахтакор»

Қанотдаги фаоллик ва ишончли ҳимоя

Ҳимоячи

Умарбек Эшмуродов

«Насаф»

Ҳимоя марказидаги етакчилик

Ҳимоячи

Муҳаммадқодир Ҳамралиев

«Навбаҳор»

Тўп олиб қўйиш ва позицион аниқлик

Ҳимоячи

Анвар Ғофуров

«Нефтчи»

Тажриба ва мудофаадаги барқарорлик

Яримҳимоячи

Достонбек Ҳамдамов

«Пахтакор»

Ҳужумларни ривожлантириш ва тезлик

Яримҳимоячи

Диёр Холматов

«Навбаҳор»

Марказдаги креатив паслар

Яримҳимоячи

Ойбек Рустамов

«Насаф»

Прессинг ва ҳужумларни тўхтатиш

Яримҳимоячи

Суҳроб Нуруллоев

«Локомотив»

Қанотдан хавф яратиш

Ҳужумчи

Темурхўжа Абдухолиқов

«Локомотив»

Марказий ҳужумдаги прессинг ва голлар

Ҳужумчи

Анвар Ҳожимирзаев

«Динамо» Самарқанд

Сермаҳсуллик ва ғалаба келтирувчи ҳаракатлар

27-тур юлдузлари: Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши 11 нафар футболчиси маълум бўлди

27-турда барча чизиқларда намойиш этилган юқори темп Суперлига якуний босқичида чемпионлик, медаллар ва элитада қолиш учун кураш максимал даражада авжига чиққанини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон СуперлигасиРамзий терма жамоаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди25 октябр 20:31Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдонда11 сентябр 11:08«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!21 сентябр 06:52Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди13 сентябр 21:53Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?9 август 21:32Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?