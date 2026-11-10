27-тур юлдузлари: Ўзбекистон Суперлигасининг энг яхши 11 нафар футболчиси маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 27-турида ўз позицияларида энг яхши ўйин кўрсатган 11 нафар футболчидан иборат рамзий терма жамоа таркиби эълон қилинди.
- Дарвоза чизиғи «Хоразм» посбони Умид Эргашевга ишониб топширилган бўлса, ҳимоя ва яримҳимоя чизиқларида Шерзод Насруллаев, Умарбек Эшмуродов, Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Анвар Ғофуров, Достонбек Ҳамдамов, Диёр Холматов, Ойбек Рустамов ҳамда Суҳроб Нуруллоев ўрин олди.
Ўзбекистон Суперлигасида 27-тур баҳслари якунлангач, тур давомида ўз позицияларида ёрқин ва сермаҳсул ҳаракат қилиб, жамоаларининг муваффақиятига муҳим ҳисса қўшган футболчилардан иборат расмий рамзий терма жамоа эълон қилинди.
Мазкур таркибга пойтахтнинг гранд жамоалари вакиллари билан бир қаторда вилоят клублари сафида қаҳрамонлик кўрсатган етакчилар ҳам киритилди.
Ҳимоя мустаҳкамлиги ва ишончли посбон
Тур рамзий жамоасининг мудофаа чизиғи ва дарвозабон танлови кескин курашлар остида шаклланди:
Дарвозада «Хоразм» қалқони: «Хоразм» посбони Умид Эргашев ишончли сейвлари ва дарвоза дахлсизлигини сақлашдаги фаоллиги сабаб турнинг энг яхши дарвозабони сифатида эътироф этилди;
Мустаҳкам мудофаа тўртлиги: Ҳимоя чизиғида «Пахтакор» қанот вакили Шерзод Насруллаев, «Насаф» сардори Умарбек Эшмуродов, «Навбаҳор»дан Муҳаммадқодир Ҳамралиев ҳамда «Нефтчи» тажрибали ҳимоячиси Анвар Ғофуров жой олди.
Майдон маркази ва ҳужумдаги бенефис
Яримҳимоя ва ҳужум чизиғида креативлик ва гол сезиш қобилияти юқори бўлган ижрочилар жамланди:
Майдон маркази назорати: «Пахтакор» ҳужумкор яримҳимоячиси Достонбек Ҳамдамов ва «Навбаҳор» плеймейкери Диёр Холматов жамоаларининг хавфли ҳужумларини уюштирган бўлса, «Насаф»дан Ойбек Рустамов ва «Локомотив»дан Суҳроб Нуруллоев мувозанатни таъминлади;
Гол машиналари жуфтлиги: Ҳужум чизиғини «Локомотив» тўпурари Темурхўжа Абдухолиқов ҳамда жорий мавсумда Самарқанднинг «Динамо» клуби сафида порлаётган Анвар Ҳожимирзаев эгаллади.
Ўзбекистон Суперлигаси — 27-тур рамзий жамоаси тўлиқ таркиби
Амплуа / Позиция
Футболчи
Клуби
Турдаги асосий фазилати
Дарвозабон
Умид Эргашев
«Хоразм»
Дарвоза дахлсизлиги ва қутқарувлар
Ҳимоячи
Шерзод Насруллаев
«Пахтакор»
Қанотдаги фаоллик ва ишончли ҳимоя
Ҳимоячи
Умарбек Эшмуродов
«Насаф»
Ҳимоя марказидаги етакчилик
Ҳимоячи
Муҳаммадқодир Ҳамралиев
«Навбаҳор»
Тўп олиб қўйиш ва позицион аниқлик
Ҳимоячи
Анвар Ғофуров
«Нефтчи»
Тажриба ва мудофаадаги барқарорлик
Яримҳимоячи
Достонбек Ҳамдамов
«Пахтакор»
Ҳужумларни ривожлантириш ва тезлик
Яримҳимоячи
Диёр Холматов
«Навбаҳор»
Марказдаги креатив паслар
Яримҳимоячи
Ойбек Рустамов
«Насаф»
Прессинг ва ҳужумларни тўхтатиш
Яримҳимоячи
Суҳроб Нуруллоев
«Локомотив»
Қанотдан хавф яратиш
Ҳужумчи
Темурхўжа Абдухолиқов
«Локомотив»
Марказий ҳужумдаги прессинг ва голлар
Ҳужумчи
Анвар Ҳожимирзаев
«Динамо» Самарқанд
Сермаҳсуллик ва ғалаба келтирувчи ҳаракатлар
27-турда барча чизиқларда намойиш этилган юқори темп Суперлига якуний босқичида чемпионлик, медаллар ва элитада қолиш учун кураш максимал даражада авжига чиққанини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…