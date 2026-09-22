4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Қизилқум»
- Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда мезбонлар ҳисобда олдинда бораётган эди.
- «Хоразм»нинг 60-дақиқада Улуғбек Ҳошимовнинг қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ўйин тақдирини ўзгартирди.
- Захирадан тушган Роман Папарига ва Жамбули Жигаурининг голлари навоийликларга муҳим ғалабани тақдим этди. Ушбу ғалаба «Қизилқум»ни 10-ўринга олиб чиқди, «Хоразм» эса 14-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган сўнгги драматик қарама-қаршилик Урганчда кечди ва турнир жадвалининг қуйи қисмидаги курашни янада кескинлаштириб юборди. Маҳаллий «Хоразм» клуби ўз майдонида Навоийнинг «Қизилқум» жамоасини қабул қилиб, ҳисобда олдинда бораётганига қарамай, 1:3 ҳисобида аламли мағлубиятга учради. Беллашувнинг 30-дақиқасида бразилиялик легионер Рафаэл Тавареш урганчликларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, меҳмонлар бунга чаққонлик билан жавоб қайтарди: 40-дақиқада Отабек Жўрақўзиев мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлимда эса баҳснинг кульминацион воқеаси рўй берди — 60-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Улуғбек Ҳошимов тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдондан четлатилди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган Жамшид Саидов шогирдлари босимни кучайтириб, захирадан тушган Роман Папарига (76-дақиқа) ва Жамбули Жигаурининг (88-дақиқа) аниқ зарбалари эвазига меҳмонда муҳим иродали ғалабани илиб кетди. Мазкур муваффақият туфайли навоийликлар очколарини 29 тага етказиб, 10-поғонага мустаҳкам ўрнашиб олган бўлса, «Хоразм» 21 очко билан хавфли 14-ўринда қолиб кетди.
Хўш, Улуғбек Ҳошимовнинг четлатилиши ўйин тақдирига қандай таъсир кўрсатди, Жамшид Саидов амалга оширган захира қарорлари қандай қилиб ўйинни ўзгартирди ва «Хоразм» элитада қолиш учун қандай имкониятларга эга?
«Таварешнинг голи, 60-дақиқадаги фожиа ва навоийликлар камбэки»: 22-турнинг 5 муҳим нуқтаси
Урганчдаги муросасиз учрашувнинг бош воқеалари ва эътиборга молик фактлари:
Мезбонларнинг фаол бошланиши: Рафаэл Тавареш 30-дақиқада ҳисобни очиб, «Хоразм» ишқибозларига катта умид бағишлади;
Жўрақўзиевдан психологик жавоб: Биринчи бўлим тугаши арафасида (40-дақиқа) Отабек Жўрақўзиев жавоб тўпини киритиб, мувозанатни тиклади;
Ўйин тақдирини ҳал қилган четлатиш: Иккинчи бўлимда захирадан тушган Улуғбек Ҳошимов 60-дақиқада қўполлиги сабаб майдондан ҳайдалди ва мезбонларни бир киши кам бўлиб қолишга мажбур этди;
Жамшид Саидовнинг «олтин» алмаштиришлари: 70-дақиқада майдонга тушган Роман Папарига орадан 6 дақиқа ўтиб навоийликларни олдинга олиб чиқди;
Жигауридан нуқта: 88-дақиқада грузиялик тажрибали легионер Жамбули Жигаури гол уриб, «Қизилқум»нинг 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабасини расмийлаштирди.
Суперлига. 22-тур: «Хоразм» ва «Қизилқум» баҳсининг рақамли кўрсаткичлари
Учрашув тафсилотлари ва жамоаларнинг турнир жадвалидаги жорий ҳолати таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Хоразм» (Урганч)
«Қизилқум» (Навоий)
Учрашув ҳисоби
1
3 (Ғалаба)
Гол муаллифлари
Рафаэл Тавареш (30')
О. Жўрақўзиев (40'), Р. Папарига (76'), Ж. Жигаури (88')
Интизомий жазолар
Улуғбек Ҳошимов (60' қизил карточка)
Қоидабузарликларсиз назорат
Бош мураббий қарорлари
46-дақиқадаги иккиталик ўзгаришлар самарасиз кетди
Папарига ва Майкон туширилиб, ҳужум кучайтирилди
Жамғарилган очколари
21 очко
29 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
14-поғона (Хавфли ҳудуд)
10-поғона (Элитадаги ўрни барқарорлашди)
Суперлига экспертизаси: Жамшид Саидов қандай қилиб рақибни тактик жиҳатдан ютди?
Маҳаллий футбол мутахассислари ва таҳлилчиларининг хулосалари:
Қизил карточканинг психологик зарбаси: Ҳошимовнинг четлатилиши мезбонларнинг қарши ҳужумдаги барча режаларини чиппакка чиқарди ва жамоани тўлиқ чуқур ҳимояга қамалиб қолишга мажбур қилди;
Захира кучларининг сифати: «Қизилқум» устози Жамшид Саидов 70-дақиқада бирданига икки легионер — Дуглас Майкон ва Роман Папаригани ташлади; Папариганинг совуққонлиги ва Жигаурининг тажрибаси чарчаб қолган «Хоразм» ҳимоясини осонлик билан парчалаб ташлади;
«Хоразм»нинг хавфли зонадаги тақдири: 21 очко билан 14-ўринда қолаётган урганчликлар учун охирги турлар ҳаёт-мамот жангларига айланади; ҳимоядаги қўпол хатолар ва интизомсизлик жамоани қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остига қўймоқда;
Навоийликларнинг хотиржамлиги: Ушбу ғалабадан сўнг 29 очкога эга бўлган «Қизилқум» хавфли ҳудуддан анча узоқлашди ва мавсум финишини эркинроқ руҳда ўтказиш имкониятига эга бўлди.
«Қизилқум»нинг Урганчдаги ушбу иродали камбэки Суперлигада муносиб рақобат ва тактик тажриба ҳар доим биринчи ўринда туришини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Хоразм» ҳужумчиси Улуғбек Ҳошимовнинг 60-дақиқадаги четлатилиши ўйин тақдирини бутунлай ҳал қилдими ёки «Қизилқум» барибир устунлик қилармиди? «Хоразм» Суперлигадаги ўрнини сақлаб қола оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий футболимизнинг қайноқ баҳслари ҳақидаги ушбу таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…