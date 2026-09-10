«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-турида мухлислар нафасини ичига ютиб томоша қилган ҳақиқий матонат ва тактик жанг бўлиб ўтди. Самарқанднинг «Динамо» жамоаси ўз майдонида Навоийнинг «Қизилқум» клубини қабул қилиб, ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказганига қарамай, 1:0 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Баҳснинг дастлабки бўлимидаёқ ҳимоячининг майдондан четлатилиши самарқандликлар учун оғир зарба бўлган эди, бироқ мезбонлар иккинчи бўлимда мустаҳкам ҳимояланибгина қолмай, рақиб хатосини голга айлантиришга эришди. Ушбу ғалаба самарқандликларни турнир жадвалининг юқори қисмига янада яқинлаштирган бўлса, сон жиҳатидан устунликдан фойдалана олмаган навоийликларни мураккаб аҳволга солиб қўйди.
Хўш, 36-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этган футболчи ким эди, мураббийларнинг қайси захира юриши ғалабани таъминлади ва жамоаларнинг очколари энди нечтага етди? Мақола охирида эса — ушбу баҳснинг энг кескин лаҳзалари ҳамда мавсум якунидаги имкониятлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Бир киши кам бўлиб ғалаба қозониш: 36 ва 69-дақиқалар драмаси
Самарқанддаги беллашув кутилмаган воқеаларга бой бўлди ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотди:
36-дақиқадаги шок четлатиш: Биринчи бўлимнинг ярмидан оққанда «Динамо» футболчиси Жалолиддин Жумабоев қўпол ҳаракати сабабли тўғридан-тўғри қизил карточка олди ва самарқандликлар майдонда 10 киши бўлиб қолди;
Навоийликларнинг босими ва мезбонлар иродаси: Рақибнинг сон жиҳатидан кўплигига қарамай, «Динамо» ўз жарима майдончаси атрофида темир интизом ўрнатди ва «Қизилқум» ҳужумчиларига деярли очиқ имконият қолдирмади;
Ҳайдаровдан олтин зарба: Иккинчи бўлимда захирадан тушган Абдуғафур Ҳайдаров 69-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва жамоасига уч очко тақдим этди;
Ҳисобни сақлаб қолиш: Қолган дақиқаларда ва қўшиб берилган вақт давомида мезбонлар ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.
«Камчиликда қолиб ҳам бутун жамоа бўлиб курашиш ва ғалаба голини уриш — жамоанинг руҳий қудрати ва ҳақиқий характеридан далолат беради», — дея қайд этишмоқда футбол мутахассислари.
Таркиблар ва мураббий юриши: Ғалаба келтирган ўзгариш
Икки клуб ўртасида кечган беллашувда мураббийларнинг тактик танлови муҳим роль ўйнади:
«Динамо» асосий таркиби ва захира: Неманов, Радаев (Мустафоев, 89), Штефан, Амонов, Думбуя, Аванесян (Йўлдошев, 46), Жумабоев, Абдусаломов (Ҳайдаров, 46), Худайбердиев, Станоэвич, Облақулов (Тўхтасинов, 71);
«Қизилқум» таркиби: Раҳматов, Жуманқўзиев, Раҳматуллаев, Туропов (Абдуғоффоров, 75), Кумбурович, Бозоров, Жигаури (Майкон Дуглас, 75), Нематхонов (Шукуриллаев, 16), Рўзиев (Отақулов, 46), Раҳматиллоев, Жўрақўзиев (Кенжабоев, 53);
Захирадан тушиб қаҳрамон бўлган Ҳайдаров: Танаффусдан сўнг 46-дақиқада майдонга тушган Абдуғафур Ҳайдаров учрашувнинг энг яхши ўйинчисига айланиб, ҳал қилувчи зарбани йўллади;
Сариқ карточка: Кескин кураш остида кечган ўйинда мезбонлар вакили Радаев 78-дақиқада ҳакам томонидан огоҳлантирилди.
Турнир жадвалидаги вазият: 30 очколик марра
Мазкур муҳим ғалаба ҳар икки жамоанинг мусобақадаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:
«Динамо» 9-поғонада: Қўлга киритилган ғалаба туфайли Самарқанд клуби ўз ҳисобидаги очколар сонини 30 тага етказиб, турнир жадвалининг 9-ўрнида қолди;
«Қизилқум» учун хавфли йўқотиш: Майдонда кўпчилик бўла туриб имкониятни бой берган Навоий жамоаси эса 26 очко билан 11-ўринда қолмоқда ва қуйи поғоналар босимини ҳис қилмоқда.
Иродали жамоа ва фойдаланилмаган устунлик сабоғи
Самарқанддаги ушбу тўқнашув футболда фақатгина рақамлар ёки майдондаги ўйинчилар сони эмас, балки ғалабага бўлган иштиёқ ва тактик совуққонлик асосий ролни ўйнашини яққол исботлади. Деярли бир соат давомида бир киши кам бўлиб ўйнаган «Динамо» нафақат таслим бўлмади, балки рақибга дарс бериб қўйди. «Қизилқум» учун эса бу баҳс катта сабоқ бўлди: майдондаги сон жиҳатидан устунлик ҳужумда аниқ режа ва креативлик бўлмаса, ҳеч нарсани англатмайди. Эндиликда «Динамо» чемпионатнинг қолган қисмига янада катта ишонч билан ёндашади, навоийликлар эса ҳужум чизиғидаги камчиликларни зудлик билан тўғрилаши шарт.
Сизнингча, «Динамо»нинг 10 киши бўлиб ғалаба қозонишига самарқандликларнинг юксак матонати сабаб бўлдими ёки «Қизилқум»нинг нотўғри тактикаси? «Қизилқум» нима учун деярли бир соатлик устунликдан умуман фойдалана олмади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу драматик ўйин таҳлилини барча мухлислар ҳамда «Динамо» ва «Қизилқум» ишқибозларига улашинг!
…