«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди

·1·Спорт
«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди

Ўзбекистон Суперлигасининг 21-турида мухлислар нафасини ичига ютиб томоша қилган ҳақиқий матонат ва тактик жанг бўлиб ўтди. Самарқанднинг «Динамо» жамоаси ўз майдонида Навоийнинг «Қизилқум» клубини қабул қилиб, ўйиннинг катта қисмини бир киши кам бўлиб ўтказганига қарамай, 1:0 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Баҳснинг дастлабки бўлимидаёқ ҳимоячининг майдондан четлатилиши самарқандликлар учун оғир зарба бўлган эди, бироқ мезбонлар иккинчи бўлимда мустаҳкам ҳимояланибгина қолмай, рақиб хатосини голга айлантиришга эришди. Ушбу ғалаба самарқандликларни турнир жадвалининг юқори қисмига янада яқинлаштирган бўлса, сон жиҳатидан устунликдан фойдалана олмаган навоийликларни мураккаб аҳволга солиб қўйди.

Хўш, 36-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этган футболчи ким эди, мураббийларнинг қайси захира юриши ғалабани таъминлади ва жамоаларнинг очколари энди нечтага етди? Мақола охирида эса — ушбу баҳснинг энг кескин лаҳзалари ҳамда мавсум якунидаги имкониятлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Бир киши кам бўлиб ғалаба қозониш: 36 ва 69-дақиқалар драмаси

Самарқанддаги беллашув кутилмаган воқеаларга бой бўлди ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотди:

  • 36-дақиқадаги шок четлатиш: Биринчи бўлимнинг ярмидан оққанда «Динамо» футболчиси Жалолиддин Жумабоев қўпол ҳаракати сабабли тўғридан-тўғри қизил карточка олди ва самарқандликлар майдонда 10 киши бўлиб қолди;

  • Навоийликларнинг босими ва мезбонлар иродаси: Рақибнинг сон жиҳатидан кўплигига қарамай, «Динамо» ўз жарима майдончаси атрофида темир интизом ўрнатди ва «Қизилқум» ҳужумчиларига деярли очиқ имконият қолдирмади;

  • Ҳайдаровдан олтин зарба: Иккинчи бўлимда захирадан тушган Абдуғафур Ҳайдаров 69-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва жамоасига уч очко тақдим этди;

  • Ҳисобни сақлаб қолиш: Қолган дақиқаларда ва қўшиб берилган вақт давомида мезбонлар ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.

«Камчиликда қолиб ҳам бутун жамоа бўлиб курашиш ва ғалаба голини уриш — жамоанинг руҳий қудрати ва ҳақиқий характеридан далолат беради», — дея қайд этишмоқда футбол мутахассислари.

Таркиблар ва мураббий юриши: Ғалаба келтирган ўзгариш

Икки клуб ўртасида кечган беллашувда мураббийларнинг тактик танлови муҳим роль ўйнади:

  • «Динамо» асосий таркиби ва захира: Неманов, Радаев (Мустафоев, 89), Штефан, Амонов, Думбуя, Аванесян (Йўлдошев, 46), Жумабоев, Абдусаломов (Ҳайдаров, 46), Худайбердиев, Станоэвич, Облақулов (Тўхтасинов, 71);

  • «Қизилқум» таркиби: Раҳматов, Жуманқўзиев, Раҳматуллаев, Туропов (Абдуғоффоров, 75), Кумбурович, Бозоров, Жигаури (Майкон Дуглас, 75), Нематхонов (Шукуриллаев, 16), Рўзиев (Отақулов, 46), Раҳматиллоев, Жўрақўзиев (Кенжабоев, 53);

  • Захирадан тушиб қаҳрамон бўлган Ҳайдаров: Танаффусдан сўнг 46-дақиқада майдонга тушган Абдуғафур Ҳайдаров учрашувнинг энг яхши ўйинчисига айланиб, ҳал қилувчи зарбани йўллади;

  • Сариқ карточка: Кескин кураш остида кечган ўйинда мезбонлар вакили Радаев 78-дақиқада ҳакам томонидан огоҳлантирилди.

Турнир жадвалидаги вазият: 30 очколик марра

Мазкур муҳим ғалаба ҳар икки жамоанинг мусобақадаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Динамо» 9-поғонада: Қўлга киритилган ғалаба туфайли Самарқанд клуби ўз ҳисобидаги очколар сонини 30 тага етказиб, турнир жадвалининг 9-ўрнида қолди;

  • «Қизилқум» учун хавфли йўқотиш: Майдонда кўпчилик бўла туриб имкониятни бой берган Навоий жамоаси эса 26 очко билан 11-ўринда қолмоқда ва қуйи поғоналар босимини ҳис қилмоқда.

Иродали жамоа ва фойдаланилмаган устунлик сабоғи

Самарқанддаги ушбу тўқнашув футболда фақатгина рақамлар ёки майдондаги ўйинчилар сони эмас, балки ғалабага бўлган иштиёқ ва тактик совуққонлик асосий ролни ўйнашини яққол исботлади. Деярли бир соат давомида бир киши кам бўлиб ўйнаган «Динамо» нафақат таслим бўлмади, балки рақибга дарс бериб қўйди. «Қизилқум» учун эса бу баҳс катта сабоқ бўлди: майдондаги сон жиҳатидан устунлик ҳужумда аниқ режа ва креативлик бўлмаса, ҳеч нарсани англатмайди. Эндиликда «Динамо» чемпионатнинг қолган қисмига янада катта ишонч билан ёндашади, навоийликлар эса ҳужум чизиғидаги камчиликларни зудлик билан тўғрилаши шарт.

Сизнингча, «Динамо»нинг 10 киши бўлиб ғалаба қозонишига самарқандликларнинг юксак матонати сабаб бўлдими ёки «Қизилқум»нинг нотўғри тактикаси? «Қизилқум» нима учун деярли бир соатлик устунликдан умуман фойдалана олмади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу драматик ўйин таҳлилини барча мухлислар ҳамда «Динамо» ва «Қизилқум» ишқибозларига улашинг!

Динамо СамарқандҚизилқум НавоийЎзбекистон Суперлигиматонаттактикқизил карточкафутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!Бугун, 21:31Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБугун, 20:54Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиХитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиБугун, 19:31Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБугун, 15:18Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиБугун, 12:50Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди