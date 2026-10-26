Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями» клуби сардори Лионель Месси 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган «Олтин тўп» тақдимот маросимида иштирок этмайди.
- Те Тоучлине манбасига кўра, 39 ёшли футболчининг тадбирга бормаслигига тиғиз ўйинлар тақвими, сафар узоқлиги ёки бошқа номзодларнинг фаворит экани сабаб бўлиши мумкин.
- Месси 30 нафар даъвогар орасидаги ягона MLS вакили бўлишига қарамай, у саккиз карра соврин соҳиби сифатида рекордчи ҳисобланади.
Америка Қўшма Штатларининг «Интер Майами» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдимот маросимида иштирок этмайди. Бу ҳақда The Touchline манбаси расмий хабар тарқатди.
Маросим жорий йилнинг 26 октябрь оқшомида Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳридаги машҳур «Палладиум» (London Palladium) театрида бўлиб ўтади. Ушбу гала-кеча бир қатор ўзига хос тарихий воқеликлар билан алоҳида ажралиб турибди.
Лондондаги илк тақдимот ва France Football’нинг 70 йиллик тўйи
Жорий йилдаги «Олтин тўп» тадбири футбол тарихидаги муҳим санага тўғри келмоқда:
Илк бор Британия пойтахтида: Нуфузли журнал France Football томонидан 1956 йилда таъсис этилган мазкур мукофот ўз тарихида илк марта Лондонда топширилмоқда;
70 йиллик юбилей: Жаҳоннинг энг яхши футболчисига бериладиган ушбу энг нуфузли индивидуал соврин жорий йилда расман ўзининг 70 йиллигини нишонламоқда;
Тарихий манзил: Маросимга мезбонлик қилиш учун анъанавий Париж саҳналаридан сўнг Лондоннинг кўҳна ва ҳашаматли «Палладиум» театри танлаб олинди.
Месси — МЛСнинг ягона вакили ва 8 карра мутлақ рекордчи
39 ёшли футбол даҳосининг тадбирда бўлмаслигига қарамай, унинг номзоди ва рекордлари яна бир бор диққат марказига тушди:
30 талик рўйхатдаги ягона МЛС вакили: Лионель Месси жорий йилда «Олтин тўп» учун курашадиган 30 нафар даъвогарлар сафига киритилди ва бу борада Шимолий Америка олий лигасидан (MLS) кўрсатилган ягона амалдаги футболчи бўлди;
Етиб бўлмас рекорд — 8 та «Олтин тўп»: Аргентиналик юлдуз мазкур мукофотни энг кўп ютган футболчи сифатида тарихга кирган. У ушбу совринни жами саккиз марта (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ва 2023 йилларда) боши узра баланд кўтарган;
Ташрифдан воз кечиш сабаби: Ҳозирча юлдузнинг маросимга бормаслигига тиғиз ўйинлар тақвими, сафар узоқлиги ёки мукофот учун бошқа асосий даъвогарларнинг фаворит экани омиллари асосий сабаб сифатида кўрсатилмоқда.
Лионель Мессининг тарихий «Олтин тўп»лари
Мукофот сони
Қўлга киритилган йиллар
Ўша пайтдаги жамоаси
1–4
2009, 2010, 2011, 2012
«Барселона»
5–6
2015, 2019
«Барселона»
7
2021
«Пари Сен-Жермен»
8
2023
«Интер Майами» / ПСЖ
Изоҳлар 0
…