Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?

·50·Спорт
Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер Маями» клуби сардори Лионель Месси 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган «Олтин тўп» тақдимот маросимида иштирок этмайди.
  • Те Тоучлине манбасига кўра, 39 ёшли футболчининг тадбирга бормаслигига тиғиз ўйинлар тақвими, сафар узоқлиги ёки бошқа номзодларнинг фаворит экани сабаб бўлиши мумкин.
  • Месси 30 нафар даъвогар орасидаги ягона MLS вакили бўлишига қарамай, у саккиз карра соврин соҳиби сифатида рекордчи ҳисобланади.

Америка Қўшма Штатларининг «Интер Майами» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдимот маросимида иштирок этмайди. Бу ҳақда The Touchline манбаси расмий хабар тарқатди.

Маросим жорий йилнинг 26 октябрь оқшомида Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳридаги машҳур «Палладиум» (London Palladium) театрида бўлиб ўтади. Ушбу гала-кеча бир қатор ўзига хос тарихий воқеликлар билан алоҳида ажралиб турибди.

Лондондаги илк тақдимот ва France Football’нинг 70 йиллик тўйи

Жорий йилдаги «Олтин тўп» тадбири футбол тарихидаги муҳим санага тўғри келмоқда:

  • Илк бор Британия пойтахтида: Нуфузли журнал France Football томонидан 1956 йилда таъсис этилган мазкур мукофот ўз тарихида илк марта Лондонда топширилмоқда;

  • 70 йиллик юбилей: Жаҳоннинг энг яхши футболчисига бериладиган ушбу энг нуфузли индивидуал соврин жорий йилда расман ўзининг 70 йиллигини нишонламоқда;

  • Тарихий манзил: Маросимга мезбонлик қилиш учун анъанавий Париж саҳналаридан сўнг Лондоннинг кўҳна ва ҳашаматли «Палладиум» театри танлаб олинди.

Месси — МЛСнинг ягона вакили ва 8 карра мутлақ рекордчи

39 ёшли футбол даҳосининг тадбирда бўлмаслигига қарамай, унинг номзоди ва рекордлари яна бир бор диққат марказига тушди:

  • 30 талик рўйхатдаги ягона МЛС вакили: Лионель Месси жорий йилда «Олтин тўп» учун курашадиган 30 нафар даъвогарлар сафига киритилди ва бу борада Шимолий Америка олий лигасидан (MLS) кўрсатилган ягона амалдаги футболчи бўлди;

  • Етиб бўлмас рекорд — 8 та «Олтин тўп»: Аргентиналик юлдуз мазкур мукофотни энг кўп ютган футболчи сифатида тарихга кирган. У ушбу совринни жами саккиз марта (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ва 2023 йилларда) боши узра баланд кўтарган;

  • Ташрифдан воз кечиш сабаби: Ҳозирча юлдузнинг маросимга бормаслигига тиғиз ўйинлар тақвими, сафар узоқлиги ёки мукофот учун бошқа асосий даъвогарларнинг фаворит экани омиллари асосий сабаб сифатида кўрсатилмоқда.

Лионель Мессининг тарихий «Олтин тўп»лари

Мукофот сони

Қўлга киритилган йиллар

Ўша пайтдаги жамоаси

1–4

2009, 2010, 2011, 2012

«Барселона»

5–6

2015, 2019

«Барселона»

7

2021

«Пари Сен-Жермен»

8

2023

«Интер Майами» / ПСЖ

Лионель МессиОлтин тўпИнтер МайамиFrance Football
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?Кеча 21:19Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:0726 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади24 октябр 15:27Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учрадиКаземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учрадиКеча 08:47Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтдиЛионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди23 октябр 20:24Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?22 октябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди