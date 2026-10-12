Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради

·59·Спорт
Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер Маями» ҳужумчиси Лионель Месси 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган «Олтин тўп» топшириш маросимида оиласи билан иштирок этади.
  • Соврин соҳиби аллақачон аниқланган бўлса-да, натижалар сир тутилмоқда.
  • Мессининг тадбирда қатнашиши унинг тўққизинчи «Олтин тўп»ини олиши ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.

«Интер Майами» ҳужумчиси ва Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш маросимида шахсан иштирок этишини маълум қилди. LiveScore нашри берган хабарга кўра, афсонавий юлдуз ва унинг оиласи тантанали кечада қатнашишга расман розилик билдирган.

Мукофот топшириш маросими шу йилнинг 26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади ва унда йилнинг энг яхши футболчиси эълон қилинади.

Ташкилотчилар интригани сир сақламоқда

Жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин атрофида катта қизиқиш ва сирлилик ҳукм сурмоқда:

  • Овоз бериш якунланган: Ғолибни аниқлаш жараёни аллақачон тўлиқ якунига етган, бироқ якуний натижалар одатдагидек тадбир дақиқаларига қадар қатъий сир сақланмоқда;

  • Месси оиласи билан келади: Лионель Мессининг Лондондаги тадбирда иштирок этиши футбол жамоатчилиги орасида унинг навбатдаги — фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни янада авж олдирди.

Рекордчининг навбатдаги чўққиси ва жаҳон чемпионати

Ҳозирги кунга қадар аргентиналик юлдуз «Олтин тўп»ни 8 марта қўлга киритган бўлиб, бу борада футбол тарихидаги мутлақ рекордчи ҳисобланади:

  • Тарихий натижа: Ҳеч бир футболчи ушбу совринни 8 марта ютишга муваффақ бўлмаган;

  • Жаҳон чемпионатидаги муваффақият: Бу йилги жаҳон чемпионатида Месси Аргентина миллий терма жамоаси билан яна бир бор финалгача етиб борди ва фақатгина ҳал қилувчи баҳсда Испанияга имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди.

26 октябрь оқшомида Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими Мессининг рекордлари янги кўриниш оладими ёки янги авлод юлдузлари саҳнага чиқадими — барча саволларга ойдинлик киритади.

Лионель МессиОлтин тўпИнтер МайамиАргентина миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди«Реал» яримҳимоячиси Мастантуоно Мессининг термадаги видолашувига тўлқинланиб изоҳ берди7 октябр 15:48Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?Аргентина президенти Хавьер Милей Лионель Месси ҳақида нималар деди?7 октябр 14:58Бразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўлладиБразилиялик сеҳргар термадаги фаолиятини якунлаган Мессига юрак сўзларини йўллади7 октябр 14:41Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширди7 октябр 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди