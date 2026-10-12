Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями» ҳужумчиси Лионель Месси 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган «Олтин тўп» топшириш маросимида оиласи билан иштирок этади.
- Соврин соҳиби аллақачон аниқланган бўлса-да, натижалар сир тутилмоқда.
- Мессининг тадбирда қатнашиши унинг тўққизинчи «Олтин тўп»ини олиши ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.
«Интер Майами» ҳужумчиси ва Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш маросимида шахсан иштирок этишини маълум қилди. LiveScore нашри берган хабарга кўра, афсонавий юлдуз ва унинг оиласи тантанали кечада қатнашишга расман розилик билдирган.
Мукофот топшириш маросими шу йилнинг 26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади ва унда йилнинг энг яхши футболчиси эълон қилинади.
Ташкилотчилар интригани сир сақламоқда
Жаҳон футболидаги энг нуфузли индивидуал соврин атрофида катта қизиқиш ва сирлилик ҳукм сурмоқда:
Овоз бериш якунланган: Ғолибни аниқлаш жараёни аллақачон тўлиқ якунига етган, бироқ якуний натижалар одатдагидек тадбир дақиқаларига қадар қатъий сир сақланмоқда;
Месси оиласи билан келади: Лионель Мессининг Лондондаги тадбирда иштирок этиши футбол жамоатчилиги орасида унинг навбатдаги — фаолиятидаги тўққизинчи «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни янада авж олдирди.
Рекордчининг навбатдаги чўққиси ва жаҳон чемпионати
Ҳозирги кунга қадар аргентиналик юлдуз «Олтин тўп»ни 8 марта қўлга киритган бўлиб, бу борада футбол тарихидаги мутлақ рекордчи ҳисобланади:
Тарихий натижа: Ҳеч бир футболчи ушбу совринни 8 марта ютишга муваффақ бўлмаган;
Жаҳон чемпионатидаги муваффақият: Бу йилги жаҳон чемпионатида Месси Аргентина миллий терма жамоаси билан яна бир бор финалгача етиб борди ва фақатгина ҳал қилувчи баҳсда Испанияга имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди.
26 октябрь оқшомида Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими Мессининг рекордлари янги кўриниш оладими ёки янги авлод юлдузлари саҳнага чиқадими — барча саволларга ойдинлик киритади.
Изоҳлар 0
…