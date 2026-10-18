Мессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями»
- MLS доирасидаги «Атланта Юнайтед»га қарши ўйинда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Лионель Месси дубл қайд этиб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди, Луис Суарес эса икки голли узатмани амалга оширди.
- «Атланта Юнайтед» сафида Фафа Пико ягона гол муаллифи бўлди, Алексей Миранчук эса тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди.
АҚШ олий футбол лигаси — МЛС доирасида навбатдаги қизиқарли учрашув бўлиб ўтди. Атланта шаҳридаги муҳташам «Мерседес-Бенц Стэдиум» аренасида маҳаллий «Атланта Юнайтед» жамоаси юлдузларга бой «Интер Майами» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли курашлар остида кечган беллашув меҳмонларнинг 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди.
Майамиликлар сафида афсонавий жуфтлик — Лионель Месси ҳамда Луис Суарес яна бир бор баҳс тақдирини ҳал қилувчи асосий кучга айланди.
Мессининг навбатдаги дубли ва Суареснинг заргарона паслари
Учрашув давомида меҳмонларнинг ҳужум чизиғи юқори самарадорлик намойиш этди:
Лионель Месси бенефиси: Аргентиналик юлдуз баҳс давомида икки бор рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, дубль қайд этди ва жамоасининг сафардаги ғалабасини мустаҳкамлади;
Бертерамедан қўшимча зарба: «Интер Майами» сафида яна бир голга ҳужумчи Херман Бертераме муаллифлик қилди;
Суареснинг икки ассисти: Уругвайлик тажрибали тўпурар Луис Суарес майдонда нафақат ҳужумларни якунлаш, балки шерикларига қулай имконият яратиб беришда ҳам ажралиб туриб, ўз ҳисобига иккита самарали голли узатма ёздириб қўйди.
«Атланта»нинг жавоби ва Миранчукнинг тўлиқ ўйини
Мезбонлар ўз мухлислари қаршисида бир неча бор хавфли вазиятлар яратишга интилишди:
Ягона жавоб тўпи: «Атланта Юнайтед»нинг ягона голи Фафа Пико ҳисобига ёзилди;
Алексей Миранчук майдонда: Россия миллий терма жамоаси аъзоси Алексей Миранчук мезбонларнинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ унинг саъй-ҳаракатлари жамоани мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.
Навбатдаги тур: 25 октябрдаги баҳслар
МЛСнинг навбатдаги тур беллашувлари ҳар икки жамоа учун муҳим аҳамият касб этади:
«Атланта Юнайтед»: 25 октябрь куни сафарда «Чикаго Файр» клубига қарши баҳс олиб боради;
«Интер Майами»: Худди шу куни майамиликлар ўз уйида «Нью-Йорк Ред Буллз» жамоасини қабул қилиб, очколар жамғаришни давом эттиришга ҳаракат қилади.
Изоҳлар 0
…