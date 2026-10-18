Мессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритди

·57·Спорт
Мессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер Маями»
  • MLS доирасидаги «Атланта Юнайтед»га қарши ўйинда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Лионель Месси дубл қайд этиб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди, Луис Суарес эса икки голли узатмани амалга оширди.
  • «Атланта Юнайтед» сафида Фафа Пико ягона гол муаллифи бўлди, Алексей Миранчук эса тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди.

АҚШ олий футбол лигаси — МЛС доирасида навбатдаги қизиқарли учрашув бўлиб ўтди. Атланта шаҳридаги муҳташам «Мерседес-Бенц Стэдиум» аренасида маҳаллий «Атланта Юнайтед» жамоаси юлдузларга бой «Интер Майами» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли курашлар остида кечган беллашув меҳмонларнинг 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди.

Майамиликлар сафида афсонавий жуфтлик — Лионель Месси ҳамда Луис Суарес яна бир бор баҳс тақдирини ҳал қилувчи асосий кучга айланди.

Мессининг навбатдаги дубли ва Суареснинг заргарона паслари

Учрашув давомида меҳмонларнинг ҳужум чизиғи юқори самарадорлик намойиш этди:

  • Лионель Месси бенефиси: Аргентиналик юлдуз баҳс давомида икки бор рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, дубль қайд этди ва жамоасининг сафардаги ғалабасини мустаҳкамлади;

  • Бертерамедан қўшимча зарба: «Интер Майами» сафида яна бир голга ҳужумчи Херман Бертераме муаллифлик қилди;

  • Суареснинг икки ассисти: Уругвайлик тажрибали тўпурар Луис Суарес майдонда нафақат ҳужумларни якунлаш, балки шерикларига қулай имконият яратиб беришда ҳам ажралиб туриб, ўз ҳисобига иккита самарали голли узатма ёздириб қўйди.

«Атланта»нинг жавоби ва Миранчукнинг тўлиқ ўйини

Мезбонлар ўз мухлислари қаршисида бир неча бор хавфли вазиятлар яратишга интилишди:

  • Ягона жавоб тўпи: «Атланта Юнайтед»нинг ягона голи Фафа Пико ҳисобига ёзилди;

  • Алексей Миранчук майдонда: Россия миллий терма жамоаси аъзоси Алексей Миранчук мезбонларнинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ унинг саъй-ҳаракатлари жамоани мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.

Навбатдаги тур: 25 октябрдаги баҳслар

МЛСнинг навбатдаги тур беллашувлари ҳар икки жамоа учун муҳим аҳамият касб этади:

  • «Атланта Юнайтед»: 25 октябрь куни сафарда «Чикаго Файр» клубига қарши баҳс олиб боради;

  • «Интер Майами»: Худди шу куни майамиликлар ўз уйида «Нью-Йорк Ред Буллз» жамоасини қабул қилиб, очколар жамғаришни давом эттиришга ҳаракат қилади.

Атланта ЮнайтедИнтер МайамиЛионель МессиМесси дубли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиБугун 06:44Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди11 октябр 06:42Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёздиМесси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди8 октябр 10:03Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)16 август 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...