«Интер Майами» «Коламбус»га имкониятни бой бериб, MLS плей-оффини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер Маями» жамоаси «Коламбус»га қарши кечган жавоб учрашувида 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, MLS плей-офф босқичини тарк этди.
- Ўйиннинг 90+2-дақиқасида Родригес томонидан киритилган ягона гол мезбонларга ғалаба келтирди.
- Икки ўйин натижасига кўра 0:4 ҳисобида имкониятни бой берган Лионель Месси сардорлигидаги жамоа мусобақадаги иштирокини илк раунддаёқ тўхтатди.
MLS плей-офф босқичидан ўрин олган «Коламбус» ҳамда «Интер Майами» жамоалари ўртасидаги жавоб учрашуви бўлиб ўтди. Ушбу баҳсда мезбонлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқич йўлланмасини расмийлаштиришди.
Ўйин тафсилотлари ва қарама-қаршилик якуни
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача муросасиз кураш остида кечган баҳс тақдирини ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда киритилган ягона гол ҳал қилди — 90+2-дақиқада Родригес «Коламбус»га ғалаба келтирди. Меҳмонлар сардори Лионель Месси учрашувда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, гол ёки голли узатма билан ажралиб тура олмади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу жамоалар ўртасидаги илк беллашувда ҳам «Коламбус» 3:0 ҳисобида йирик ғалабага эришган эди. Шу тариқа, икки ўйин натижасига кўра мағлуб бўлган «Интер Майами» MLS плей-офф босқичининг илк раундидаёқ ўз юришини тўхтатди.
Учрашув қайдномаси ва статистикаси
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва босқич
MLS, плей-офф босқичи
Учрашув ҳисоби
«Коламбус» — «Интер Майами» 1:0 (икки ўйин натижаси — 4:0)
Гол муаллифи
Родригес (90+2)
«Интер Майами» таркиби
Сент-Клейр, Фрэй (Шоу, 88), Каземиро, Микаэл, Кайседо (Мура, 66), де Паул, Галарза, Сеговия, Рикелме (Суарес, 74), Бертераме, Месси
Огоҳлантиришлар
Кайседо (18, «Интер Майами»), Родригес (45, «Коламбус»), Тапия (65, «Коламбус»), Галарза (79, «Интер Майами»), Завадски (83, «Коламбус»)
Сизнингча, Лионель Месси, Луис Суарес ва Родриго де Паул каби юлдузларга эга «Интер Майами»нинг MLS плей-оффида «Коламбус»га икки ўйинда ҳам ютқазиб, мусобақани эрта тарк этишига нима сабаб бўлди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи ҳамда Лионель Месси фаолиятига оид энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…