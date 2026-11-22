«Интер Майами» Месси билан плей-оффда йирик мағлубиятга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- MLS плей-офф босқичи доирасида «Интер Маями» ўз майдонида «Коламбус»га 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Учрашувда Тапия дубл қайд этиб, Ҳабруне эса битта гол урди, Лионель Месси эса ўйинни тўлиқ ўтказганига қарамай самарали ҳаракат қила олмади.
- Меҳмонларнинг ғалабасига 36-дақиқада Лужаннинг майдондан четлатилиши ҳам ўз таъсирини ўтказди.
- Жамоалар ўртасидаги жавоб учрашуви 28 ноябр куни Тошкент вақти билан соат 06:00 да бўлиб ўтади.
MLS плей-оффида «Интер Майами» ўз майдонида «Коламбус»га йирик ҳисобда мағлуб бўлди. Лионель Месси учрашувни тўлиқ ўтказган бўлса-да, гол ёки голли узатма билан жамоасига ёрдам бера олмади. Меҳмонлар эса учта гол уриб, жавоб учрашуви олдидан муҳим устунликка эга бўлди.
MLS плей-офф босқичида «Интер Майами» ва «Коламбус» ўртасидаги беллашув кутилмаган натижа билан якунланди. Майдон эгалари ўз мухлислари қаршисида 0:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, кейинги босқичга чиқиш имкониятларини жиддий мураккаблаштирди.
«Коламбус» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ самарали ҳаракат қилди. Тапия 9-дақиқада пенальтидан фойдаланиб, меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса «Коламбус» устунлигини янада мустаҳкамлади.
«Коламбус» Месси жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этди
Учрашувда ҳисоб 9-дақиқада Тапиянинг пенальтидан урган голи билан очилди. Бу гол «Интер Майами» учун жиддий босимни юзага келтирди.
Иккинчи бўлимда меҳмонлар яна икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. 52-дақиқада Ҳабруне ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди. Орадан олти дақиқа ўтиб, Тапия ўзининг иккинчи голини уриб, дубл қайд этди ва жамоасининг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
«Интер Майами» — «Коламбус» 0:3
- Голлар: Тапия (9, пенальти; 58), Ҳабруне (52).
Месси учрашувни тўлиқ ўтказди, аммо натижага таъсир қила олмади
«Интер Майами»нинг асосий юлдузи Лионель Месси ушбу учрашувда тўлиқ ҳаракат қилди. Бироқ аргентиналик футболчи гол ёки голли узатма қайд эта олмади.
Майдон эгалари учун учрашувнинг яна бир салбий жиҳати 36-дақиқада Лужаннинг четлатилиши бўлди. Бу ҳолат жамоанинг ўйиндаги имкониятларига ҳам таъсир кўрсатди.
Жавоб учрашуви 28 ноябрь куни ўтказилади
«Интер Майами» ва «Коламбус» ўртасидаги жавоб учрашуви 28 ноябрь куни бўлиб ўтади. Беллашув Тошкент вақти билан соат 06:00 да бошланади.
Биринчи учрашувдаги 0:3 ҳисобидан кейин «Интер Майами» кейинги босқичга чиқиш учун жуда қийин вазифани ҳал қилиши керак. Месси ва унинг жамоадошлари жавоб баҳсида йирик фарқни йўқотишга ҳаракат қилади.
Учрашув статистикаси ва таркиблар
Кўрсаткич
Маълумот
Мусобақа
MLS, плей-офф
Учрашув
«Интер Майами» — «Коламбус»
Ҳисоб
0:3
Голлар
Тапия (9, пенальти; 58), Ҳабруне (52)
Четлатиш
Лужан (36)
Жавоб учрашуви
28 ноябрь
Бошланиш вақти
06:00 (Тошкент)
«Интер Майами»: Сент-Клейр, Фрэй (Мура, 77), Каземиро, Микаэл, Лужан, де Паул, Брайт (Шоу, 62), Сеговия (Кайседо, 67), Бертераме, Месси, Суарес (Галарза, 46).
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…