France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди

·76·Спорт
France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсе Фоотбалл бош муҳаррири Венсан Гарсия «Олтин тўп» соврини учун овоз бериш жараёни сўнгги паллагача кескин кечганини маълум қилди.
  • Овоз беришнинг катта қисмида Килиан Мбаппе етакчилик қилган бўлса-да, якунда Гарри Кейн рақибини ортда қолдириб, ғолибликни қўлга киритди.
  • Номзодлар ўртасидаги очколар фарқи 2024 йилдаги Родри ва Винисиус Жуниор ўртасидаги тафовутдан ҳам кичик бўлгани қайд этилди.

Футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал мукофот — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) овоз бериш жараёни охирги сонияларгача мислсиз кескинлик ва ҳақиқий драма остида кечгани маълум бўлди. Мукофотни топширувчи France Football журнали бош муҳаррири Венсан Гарсия Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги очколар кураши бўйича шов-шувли тафсилотларни очиқлади.

Ташкилот раҳбарининг таъкидлашича, овоз бериш даврининг катта қисмида Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе яққол пешқадамлик қилган, бироқ сўнгги босқичда «Бавария» форварди Ҳарри Кейн муросасиз камбэк кўрсатиб, бош совринни илиб кетган.

«Фарқ 2024 йилдаги Родри ва Винисиус дуэлидан ҳам кичик бўлди»

Венсан Гарсия овоз бериш натижалари ва етакчилар ўртасидаги минимал фарқ ҳақида тўхталиб, қуйидаги муҳим фактларни маълум қилди:

  • Бир ойлик пешқадамлик: «Овоз бериш жараёни давом этган бир ой мобайнида Килиан олдинда эди, аммо Кейн унга етиб олишга муваффақ бўлди», — дея Гарсия якуний натижа сўнгги кунларда бутунлай ўзгарганини таъкидлади;

  • Мислсиз яқин очколар фарқи: Мбаппе ва Кейн ўртасидаги очколар тафовути жуда кичик бўлган. Бу фарқ ҳатто 2024 йилда Родри ва Винисиус Жуниор ўртасида кузатилган тарихий 41 очколик кўрсаткичдан ҳам камроқ ёки тахминан шу даражада бўлган;

  • Сўнгги палладаги бурилиш: Дунё бўйлаб журналистлар ва мутахассисларнинг сўнгги кунларда топширган овозлари инглиз ҳужумчисини чўққига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамият касб этган.

Ҳарри Кейннинг фаолиятидаги бош чўққи

Лондонда ўтган маросимда «Олтин тўп»ни қабул қилиб олган Ҳарри Кейн учун бу ғалаба тарихий воқеага айланди:

  • Инглиз футболининг катта ғалабаси: Кейн узоқ йиллик сермаҳсул фаолияти давомида илк бор жаҳоннинг тенгсиз футболчиси сифатида эътироф этилди;

  • Мбаппенинг аламли иккинчи ўрни: Франциялик ҳужумчи ғалабага жуда яқин келган бўлса-да, охирги паллада кучли учликнинг иккинчи поғонасида қолишга мажбур бўлди;

  • Кучли рақобат исботи: Овоз бериш динамикаси замонавий футболда энг яхши ўйинчини аниқлаш жараёни ҳар қачонгидан ҳам муросасиз ва ҳаяжонли кечаётганини кўрсатди.

France Football раҳбарининг бу очиқ баёноти Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги кураш «Олтин тўп» тарихидаги энг кескин ва эсда қоларли қарама-қаршиликлардан бири сифатида йилномаларга муҳрланганини исботлайди.

Олтин тўпҲарри КейнКилиан МбаппеFrance Football
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиКеча 08:25Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?25 октябр 21:19Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун 18:01Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Кеча 23:13“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқладиКеча 16:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди