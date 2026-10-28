France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсе Фоотбалл бош муҳаррири Венсан Гарсия «Олтин тўп» соврини учун овоз бериш жараёни сўнгги паллагача кескин кечганини маълум қилди.
- Овоз беришнинг катта қисмида Килиан Мбаппе етакчилик қилган бўлса-да, якунда Гарри Кейн рақибини ортда қолдириб, ғолибликни қўлга киритди.
- Номзодлар ўртасидаги очколар фарқи 2024 йилдаги Родри ва Винисиус Жуниор ўртасидаги тафовутдан ҳам кичик бўлгани қайд этилди.
Футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал мукофот — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) овоз бериш жараёни охирги сонияларгача мислсиз кескинлик ва ҳақиқий драма остида кечгани маълум бўлди. Мукофотни топширувчи France Football журнали бош муҳаррири Венсан Гарсия Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги очколар кураши бўйича шов-шувли тафсилотларни очиқлади.
Ташкилот раҳбарининг таъкидлашича, овоз бериш даврининг катта қисмида Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе яққол пешқадамлик қилган, бироқ сўнгги босқичда «Бавария» форварди Ҳарри Кейн муросасиз камбэк кўрсатиб, бош совринни илиб кетган.
«Фарқ 2024 йилдаги Родри ва Винисиус дуэлидан ҳам кичик бўлди»
Венсан Гарсия овоз бериш натижалари ва етакчилар ўртасидаги минимал фарқ ҳақида тўхталиб, қуйидаги муҳим фактларни маълум қилди:
Бир ойлик пешқадамлик: «Овоз бериш жараёни давом этган бир ой мобайнида Килиан олдинда эди, аммо Кейн унга етиб олишга муваффақ бўлди», — дея Гарсия якуний натижа сўнгги кунларда бутунлай ўзгарганини таъкидлади;
Мислсиз яқин очколар фарқи: Мбаппе ва Кейн ўртасидаги очколар тафовути жуда кичик бўлган. Бу фарқ ҳатто 2024 йилда Родри ва Винисиус Жуниор ўртасида кузатилган тарихий 41 очколик кўрсаткичдан ҳам камроқ ёки тахминан шу даражада бўлган;
Сўнгги палладаги бурилиш: Дунё бўйлаб журналистлар ва мутахассисларнинг сўнгги кунларда топширган овозлари инглиз ҳужумчисини чўққига олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамият касб этган.
Ҳарри Кейннинг фаолиятидаги бош чўққи
Лондонда ўтган маросимда «Олтин тўп»ни қабул қилиб олган Ҳарри Кейн учун бу ғалаба тарихий воқеага айланди:
Инглиз футболининг катта ғалабаси: Кейн узоқ йиллик сермаҳсул фаолияти давомида илк бор жаҳоннинг тенгсиз футболчиси сифатида эътироф этилди;
Мбаппенинг аламли иккинчи ўрни: Франциялик ҳужумчи ғалабага жуда яқин келган бўлса-да, охирги паллада кучли учликнинг иккинчи поғонасида қолишга мажбур бўлди;
Кучли рақобат исботи: Овоз бериш динамикаси замонавий футболда энг яхши ўйинчини аниқлаш жараёни ҳар қачонгидан ҳам муросасиз ва ҳаяжонли кечаётганини кўрсатди.
France Football раҳбарининг бу очиқ баёноти Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги кураш «Олтин тўп» тарихидаги энг кескин ва эсда қоларли қарама-қаршиликлардан бири сифатида йилномаларга муҳрланганини исботлайди.
Изоҳлар 0
…