Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йилги «Олтин тўп» соврини ғолиби ким эканлигини дунё бўйича атиги 5 нафар шахс билади.
- Франсе Фоотбалл журнали 2024 йилдан бошлаб натижаларни маросим бошлангунига қадар қатъий сир сақлаш тартибини жорий этди.
- Ушбу ўзгариш Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг ҳукмронлиги якунлангач, тақдирлаш маросимидаги интригани ва кутилмаганликни сақлаб қолиш мақсадида амалга оширилди.
Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — France Football журналининг 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини атрофида кутилмаган шов-шувлар авж олди. ОАВ ва ижтимоий тармоқларда муайян юлдуз футболчининг ғолиб бўлгани ҳақидаги турли «сизиб чиққан» хабарлар мухлислар баҳсига сабаб бўлмоқда.
Бироқ RMC Sport нашрининг хабар беришича, бу маълумотлар мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди: айни дамда мукофот соҳиби ким эканлигини бутун дунё бўйича атиги 5 нафар шахс билади, холос.
Янгича интрига: Нега номзодларнинг ўзлари ҳам бехабар?
France Football журналининг собиқ бош муҳаррири Паскаль Ферре мазкур масала юзасидан изоҳ бериб, овоз бериш ва совринни топшириш тартибига киритилган туб ўзгаришлар сабабини очиқлади:
Маросимгача ҳеч ким билмайди: 2024 йилдан эътиборан ғолибларга тантанали тадбир бошланишига қадар натижалар ҳақида ҳеч қандай маълумот берилмайди. Номзодларнинг барчаси залга бир хил шароитда ва бирдек номаълумлик ичида ташриф буюради;
Лондондаги тенг шароит: «Улар Лондондаги залга етиб келганида, ҳеч бири бошқалардан олдин қўлини кўтара олмайди, чунки ҳеч ким натижани билмайди», — дея таъкидлади Ферре;
Ошкор бўлиб қолиш хавфининг йўқолиши: Натижаларни олдиндан фақат саноқли ташкилотчилар билиши ва бу маълумотнинг охирги лаҳзагача сир тутилиши турли ёлғон инсайдларга чек қўйишга хизмат қилади.
«Месси ва Роналду даври тугагач, қоидаларни ўзгартирдик»
Кўп йиллар давомида футбол жамоатчилиги мукофот кимга насиб этишини маросимдан бир неча кун, ҳатто ҳафталар олдин билиб оларди. Ташкилотчилар бу анъанани тўхтатишга қарор қилди:
Интригани сақлаб қолиш: Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг кўп йиллик ҳукмронлиги якунлангач, тақдирлаш қоидалари тубдан янгиланди. Энди асосий мақсад — ҳақиқий эмоционал лаҳзалар ва кутилмаганликни охиригача сақлаб қолиш;
Сир сақлаш механизми: Паскаль Ферренинг сўзларига кўра, ғолиб номини сир сақлашни осонлаштириш ва маросимга бўлган қизиқишни энг юқори нуқтага етказиш учун соҳибнинг исми саҳнада конверт очилгунча ёпиқ тутилади.
Йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган ушбу улуғвор соврин ҳақиқий эгасининг қўлига топширилгунга қадар юксак интригани сақлаб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…