Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?

·64·Спорт
Атиги 5 киши биладиган сир: 2026 йилги “Олтин тўп” соҳиби ким бўлиши нега яширилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилги «Олтин тўп» соврини ғолиби ким эканлигини дунё бўйича атиги 5 нафар шахс билади.
  • Франсе Фоотбалл журнали 2024 йилдан бошлаб натижаларни маросим бошлангунига қадар қатъий сир сақлаш тартибини жорий этди.
  • Ушбу ўзгариш Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг ҳукмронлиги якунлангач, тақдирлаш маросимидаги интригани ва кутилмаганликни сақлаб қолиш мақсадида амалга оширилди.

Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — France Football журналининг 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини атрофида кутилмаган шов-шувлар авж олди. ОАВ ва ижтимоий тармоқларда муайян юлдуз футболчининг ғолиб бўлгани ҳақидаги турли «сизиб чиққан» хабарлар мухлислар баҳсига сабаб бўлмоқда.

Бироқ RMC Sport нашрининг хабар беришича, бу маълумотлар мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди: айни дамда мукофот соҳиби ким эканлигини бутун дунё бўйича атиги 5 нафар шахс билади, холос.

Янгича интрига: Нега номзодларнинг ўзлари ҳам бехабар?

France Football журналининг собиқ бош муҳаррири Паскаль Ферре мазкур масала юзасидан изоҳ бериб, овоз бериш ва совринни топшириш тартибига киритилган туб ўзгаришлар сабабини очиқлади:

  • Маросимгача ҳеч ким билмайди: 2024 йилдан эътиборан ғолибларга тантанали тадбир бошланишига қадар натижалар ҳақида ҳеч қандай маълумот берилмайди. Номзодларнинг барчаси залга бир хил шароитда ва бирдек номаълумлик ичида ташриф буюради;

  • Лондондаги тенг шароит: «Улар Лондондаги залга етиб келганида, ҳеч бири бошқалардан олдин қўлини кўтара олмайди, чунки ҳеч ким натижани билмайди», — дея таъкидлади Ферре;

  • Ошкор бўлиб қолиш хавфининг йўқолиши: Натижаларни олдиндан фақат саноқли ташкилотчилар билиши ва бу маълумотнинг охирги лаҳзагача сир тутилиши турли ёлғон инсайдларга чек қўйишга хизмат қилади.

«Месси ва Роналду даври тугагач, қоидаларни ўзгартирдик»

Кўп йиллар давомида футбол жамоатчилиги мукофот кимга насиб этишини маросимдан бир неча кун, ҳатто ҳафталар олдин билиб оларди. Ташкилотчилар бу анъанани тўхтатишга қарор қилди:

  • Интригани сақлаб қолиш: Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг кўп йиллик ҳукмронлиги якунлангач, тақдирлаш қоидалари тубдан янгиланди. Энди асосий мақсад — ҳақиқий эмоционал лаҳзалар ва кутилмаганликни охиригача сақлаб қолиш;

  • Сир сақлаш механизми: Паскаль Ферренинг сўзларига кўра, ғолиб номини сир сақлашни осонлаштириш ва маросимга бўлган қизиқишни энг юқори нуқтага етказиш учун соҳибнинг исми саҳнада конверт очилгунча ёпиқ тутилади.

Йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган ушбу улуғвор соврин ҳақиқий эгасининг қўлига топширилгунга қадар юксак интригани сақлаб қолмоқда.

Олтин тўпFrance FootballПаскаль Ферре
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқади26 октябрь кунги тақдирлаш интригаси ошкор бўлди: Испания устози бош мукофотга эга чиқадиКеча 15:27Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар23 сентябр 12:30Ламин Ямал 2026 йилги “Олтин тўп” ҳақида гапирди: “Мен фақат бу соврин учун ўйнамайман!"Ламин Ямал 2026 йилги “Олтин тўп” ҳақида гапирди: “Мен фақат бу соврин учун ўйнамайман!"30 сентябр 10:19Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда22 сентябр 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди