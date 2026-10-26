Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида Истанбулнинг «Бешиктош» ва «Башакшеҳир» жамоалари «Тупрас Стадиум» майдонида ўзаро баҳс олиб боради.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов учрашувни «Башакшеҳир» сафида асосий таркибда бошласа, Аббос Файзуллаев ўйинни захира ўриндиғида кутиб олади.
Туркия Суперлигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида Истанбулнинг икки номдор жамоаси — «Бешиктош» ҳамда «Башакшеҳир» ўзаро тўқнаш келади. Учрашув «Tupras Stadium» майдонида бўлиб ўтади ва ўзбекистонлик футбол ишқибозларининг диққат марказида бўлиши табиий.
Меҳмонлар сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов учрашувни дастлабки дақиқалардан асосий таркибда бошлайди. Маҳоратли яримҳимоячи Аббос Файзуллаев эса ўйинни захира ўриндиғида кутиб оладиган бўлди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва кураш шиддати
Ҳар иккала жамоа учун ҳам ушбу баҳс юқори поғоналарга кўтарилиш йўлида ўта муҳим аҳамият касб этади:
«Бешиктош»нинг юқорига интилиши: Ортда қолган турлардан сўнг 15 очко жамғариб, жадвалнинг 6-поғонасида бораётган майдон эгалари етакчилар сафига янада яқинлашиш учун фақат ғалабани кўзламоқда;
«Башакшеҳир» вазиятни ўнглаши шарт: 11 очко билан 12-ўринда бораётган меҳмонлар учун ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб, ғалаба уларни кучли ўнлик сари олиб чиқади;
Ўзбек легионерлари омили: Шомуродовнинг асосий таркибдаги фаоллиги ва ҳужумдаги етакчилиги баҳс тақдирини ҳал қилувчи муҳим омиллардан бирига айланиши кутилмоқда.
Жамоаларнинг расмий таркиблари
Учрашувга ташланган таркибларда Европа футболининг бир қатор таниқли юлдузларини кўриш мумкин:
«Бешиктош» асосий таркиби: Нюбел, Мурилло, Агбаду, Топчу, Йилмаз, Ндиди, Черний, Олайтан, Ўзжан, Троссар, Влаҳович;
«Башакшеҳир» асосий таркиби: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили, Кемен, Гунеш, Олсен, Сари, Шомуродов, Бозок;
Захира кучи: «Башакшеҳир» ихтиёрида иккинчи бўлимда ўйин суръатини кучайтириш учун Аббос Файзуллаевдек техник маҳоратли плеймейкер бор.
Ўйин визиткаси: «Бешиктош» — «Башакшеҳир»
Кўрсаткич
Маълумот
Мусобақа
Туркия Суперлигаси, 9-тур
Сана
2026 йил 26 октябрь
Стадион
«Tupras Stadium», Истанбул
Жамоаларнинг ўрни
«Бешиктош» (15 очко, 6-ўрин) — «Башакшеҳир» (11 очко, 12-ўрин)
Ўзбек футболчилари
Элдор Шомуродов (асосий таркибда), Аббос Файзуллаев (захирада)
Изоҳлар 0
…