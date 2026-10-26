Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади

·56·Спорт
Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида Истанбулнинг «Бешиктош» ва «Башакшеҳир» жамоалари «Тупрас Стадиум» майдонида ўзаро баҳс олиб боради.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов учрашувни «Башакшеҳир» сафида асосий таркибда бошласа, Аббос Файзуллаев ўйинни захира ўриндиғида кутиб олади.

Туркия Суперлигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида Истанбулнинг икки номдор жамоаси — «Бешиктош» ҳамда «Башакшеҳир» ўзаро тўқнаш келади. Учрашув «Tupras Stadium» майдонида бўлиб ўтади ва ўзбекистонлик футбол ишқибозларининг диққат марказида бўлиши табиий.

Меҳмонлар сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Элдор Шомуродов учрашувни дастлабки дақиқалардан асосий таркибда бошлайди. Маҳоратли яримҳимоячи Аббос Файзуллаев эса ўйинни захира ўриндиғида кутиб оладиган бўлди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва кураш шиддати

Ҳар иккала жамоа учун ҳам ушбу баҳс юқори поғоналарга кўтарилиш йўлида ўта муҳим аҳамият касб этади:

  • «Бешиктош»нинг юқорига интилиши: Ортда қолган турлардан сўнг 15 очко жамғариб, жадвалнинг 6-поғонасида бораётган майдон эгалари етакчилар сафига янада яқинлашиш учун фақат ғалабани кўзламоқда;

  • «Башакшеҳир» вазиятни ўнглаши шарт: 11 очко билан 12-ўринда бораётган меҳмонлар учун ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб, ғалаба уларни кучли ўнлик сари олиб чиқади;

  • Ўзбек легионерлари омили: Шомуродовнинг асосий таркибдаги фаоллиги ва ҳужумдаги етакчилиги баҳс тақдирини ҳал қилувчи муҳим омиллардан бирига айланиши кутилмоқда.

Жамоаларнинг расмий таркиблари

Учрашувга ташланган таркибларда Европа футболининг бир қатор таниқли юлдузларини кўриш мумкин:

  • «Бешиктош» асосий таркиби: Нюбел, Мурилло, Агбаду, Топчу, Йилмаз, Ндиди, Черний, Олайтан, Ўзжан, Троссар, Влаҳович;

  • «Башакшеҳир» асосий таркиби: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили, Кемен, Гунеш, Олсен, Сари, Шомуродов, Бозок;

  • Захира кучи: «Башакшеҳир» ихтиёрида иккинчи бўлимда ўйин суръатини кучайтириш учун Аббос Файзуллаевдек техник маҳоратли плеймейкер бор.

Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтади

Ўйин визиткаси: «Бешиктош» — «Башакшеҳир»

Кўрсаткич

Маълумот

Мусобақа

Туркия Суперлигаси, 9-тур

Сана

2026 йил 26 октябрь

Стадион

«Tupras Stadium», Истанбул

Жамоаларнинг ўрни

«Бешиктош» (15 очко, 6-ўрин) — «Башакшеҳир» (11 очко, 12-ўрин)

Ўзбек футболчилари

Элдор Шомуродов (асосий таркибда), Аббос Файзуллаев (захирада)

Туркия СуперлигасиЭлдор ШомуродовАббос ФайзуллаевБешиктош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Бешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:50Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди12 август 23:54Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Муҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилдиМуҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилди26 июл 21:39«Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»дан таклиф: Элдор фаолиятини қаерда давом эттиради?«Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»дан таклиф: Элдор фаолиятини қаерда давом эттиради?12 август 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди