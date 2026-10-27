“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?

·14·Спорт
“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?

Туркия Суперлигасининг 9-туридан ўрин олган марказий Истанбул дербисида «Бешиктош» ўз майдонида «Истанбул Башакшеҳир»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Иккинчи бўлимда киритилган икки гол эвазига мезбонлар турнир жадвалининг юқори поғоналаридаги мавқейини мустаҳкамлаб олган бўлса, «Башакшеҳир» очкосиз қолди.

Учрашув якунлангач, дунёга машҳур спорт статистикаси ва таҳлили билан шуғулланувчи Flashscore халқаро портали баҳсда майдонга тушган футболчиларнинг шахсий кўрсаткичларини эълон қилди. Улар орасида «Башакшеҳир» асосий таркибида майдонга тушган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродовнинг ўйини ҳам атрофлича баҳоланди.

Flashscore баҳоси: Шомуродовга 6,2 балл

Ўзбекистонлик 31 ёшли ҳужумчи учрашувни асосий таркибда бошлади ва 75 дақиқа давомида ҳаракат қилди:

  • Майдондаги вақти: Элдор Шомуродов 75 дақиқа давомида рақиб мудофааси билан фаол кураш олиб борди ва шундан сўнг ўз ўрнини Бертуғ Ўзгюрга бўшатиб берди;

  • Қўйилган баҳо: Flashscore таҳлилий платформаси легионеримизнинг мазкур дербидаги ўйинига 6,2 балл қўйди. Ушбу кўрсаткич ҳужумчининг бу турда кутилганидек самарали ҳаракат қила олмаганини кўрсатмоқда.

Тўлиқ статистика: Зарбалар, узатмалар ва xG кўрсаткичи

Таҳлилий портал Шомуродовнинг 75 дақиқалик ҳаракатларини рақамларда қуйидагича очиқлади:

  • Зарбалар ва xG: Элдор баҳс давомида «Бешиктош» дарвозаси томон жами 2 марта зарба берди. Унинг кутилган голлар кўрсаткичи (xG) 0,08 ни ташкил этди;

  • Тўп билан ишлаш: Ҳужумчи майдонда бўлган вақтида тўпга жами 19 маротаба тегди, шундан 2 та ҳолат бевосита рақиб жарима майдончаси ичида қайд этилди;

  • Паслар аниқлиги: Элдор жамоадошларига 12 марта тўп узатди ва уларнинг 8 таси аниқ манзилга етиб борди (узатмалар аниқлиги — 67 фоиз);

  • Яккама-якка кураш ва дриблинг: Шомуродов ўйин давомида 1 марта дриблинг орқали рақиб ҳимоячисини алдаб ўтишга уриниб кўрди, бироқ бу ҳаракат муваффақиятсиз якун топди.

Элдор Шомуродовнинг «Бешиктош»га қарши ўйин статистикаси

Кўрсаткич тури

Қайд этилган рақамлар

Майдонда ўтказган вақти

75 дақиқа (алмаштирилди)

Flashscore баҳоси

6,2 балл

Жами зарбалар

2 та

Кутилган голлар (xG)

0,08

Тўпга тегинишлар сони

19 марта

Рақиб жарима майдонида тегиниш

2 марта

Паслар сони ва аниқлиги

8/12 (67%)

Муваффақиятли дриблинг

0/1 (0%)

Учрашув натижаси

«Бешиктош» 2:0 «Башакшеҳир»

Мазкур дербидаги очко йўқотишидан кейин «Башакшеҳир» қуйи ўринларда қолиб кетмоқда. Жорий мавсумда 7 та гол уриб, Суперлига тўпурарлари қаторида бораётган Шомуродов учун эса энди кейинги турдаги баҳс муҳим синовга айланади.

Элдор ШомуродовТуркия СуперлигасиБешиктошИстанбул Башакшеҳир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиБугун 10:28Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиИстанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиКеча 23:29Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиИстанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиКеча 20:48Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?19 октябр 07:11Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?11 октябр 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди