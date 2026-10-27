“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?
Туркия Суперлигасининг 9-туридан ўрин олган марказий Истанбул дербисида «Бешиктош» ўз майдонида «Истанбул Башакшеҳир»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Иккинчи бўлимда киритилган икки гол эвазига мезбонлар турнир жадвалининг юқори поғоналаридаги мавқейини мустаҳкамлаб олган бўлса, «Башакшеҳир» очкосиз қолди.
Учрашув якунлангач, дунёга машҳур спорт статистикаси ва таҳлили билан шуғулланувчи Flashscore халқаро портали баҳсда майдонга тушган футболчиларнинг шахсий кўрсаткичларини эълон қилди. Улар орасида «Башакшеҳир» асосий таркибида майдонга тушган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродовнинг ўйини ҳам атрофлича баҳоланди.
Flashscore баҳоси: Шомуродовга 6,2 балл
Ўзбекистонлик 31 ёшли ҳужумчи учрашувни асосий таркибда бошлади ва 75 дақиқа давомида ҳаракат қилди:
Майдондаги вақти: Элдор Шомуродов 75 дақиқа давомида рақиб мудофааси билан фаол кураш олиб борди ва шундан сўнг ўз ўрнини Бертуғ Ўзгюрга бўшатиб берди;
Қўйилган баҳо: Flashscore таҳлилий платформаси легионеримизнинг мазкур дербидаги ўйинига 6,2 балл қўйди. Ушбу кўрсаткич ҳужумчининг бу турда кутилганидек самарали ҳаракат қила олмаганини кўрсатмоқда.
Тўлиқ статистика: Зарбалар, узатмалар ва xG кўрсаткичи
Таҳлилий портал Шомуродовнинг 75 дақиқалик ҳаракатларини рақамларда қуйидагича очиқлади:
Зарбалар ва xG: Элдор баҳс давомида «Бешиктош» дарвозаси томон жами 2 марта зарба берди. Унинг кутилган голлар кўрсаткичи (xG) 0,08 ни ташкил этди;
Тўп билан ишлаш: Ҳужумчи майдонда бўлган вақтида тўпга жами 19 маротаба тегди, шундан 2 та ҳолат бевосита рақиб жарима майдончаси ичида қайд этилди;
Паслар аниқлиги: Элдор жамоадошларига 12 марта тўп узатди ва уларнинг 8 таси аниқ манзилга етиб борди (узатмалар аниқлиги — 67 фоиз);
Яккама-якка кураш ва дриблинг: Шомуродов ўйин давомида 1 марта дриблинг орқали рақиб ҳимоячисини алдаб ўтишга уриниб кўрди, бироқ бу ҳаракат муваффақиятсиз якун топди.
Элдор Шомуродовнинг «Бешиктош»га қарши ўйин статистикаси
Кўрсаткич тури
Қайд этилган рақамлар
Майдонда ўтказган вақти
75 дақиқа (алмаштирилди)
Flashscore баҳоси
6,2 балл
Жами зарбалар
2 та
Кутилган голлар (xG)
0,08
Тўпга тегинишлар сони
19 марта
Рақиб жарима майдонида тегиниш
2 марта
Паслар сони ва аниқлиги
8/12 (67%)
Муваффақиятли дриблинг
0/1 (0%)
Учрашув натижаси
«Бешиктош» 2:0 «Башакшеҳир»
Мазкур дербидаги очко йўқотишидан кейин «Башакшеҳир» қуйи ўринларда қолиб кетмоқда. Жорий мавсумда 7 та гол уриб, Суперлига тўпурарлари қаторида бораётган Шомуродов учун эса энди кейинги турдаги баҳс муҳим синовга айланади.
Изоҳлар 0
…