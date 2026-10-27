Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 9-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Элдор Шомуродов асосий таркибда 75 дақиқа ҳаракат қилиб, алмаштирилганидан сўнг жамоаси кетма-кет иккита гол ўтказиб юборди.
- Учрашувда Аббосбек Файзуллаев захирада қолдирилди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг 11 очкога эга «Башакшеҳир» турнир жадвалида 12-ўринга тушиб кетди.
Туркия Суперлигасининг 9-туридан ўрин олган марказий Истанбул дербисида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда номдор «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, майдон эгалари ўйиннинг сўнгги 15 дақиқасида киритилган голлар эвазига қимматли уч очкони расмийлаштиришга муваффақ бўлди.
Учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун айниқса эътиборли кечди: терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов асосий таркибдан жой олган бўлса, иқтидорли яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев тўлиқ захирада қолдирилди.
Ўйин синиши: Шомуродов чиқиб кетди ва кетма-кет голлар ўтказилди
Учрашув тақдири бевосита таркибдаги ўзгаришлардан сўнг ҳал бўлди:
Элдорнинг 75 дақиқалик меҳнати: Асосий таркибда ҳаракат қилган Шомуродов рақиб ҳимоячиларига жиддий босим ўтказди, бироқ 75-дақиқада чарчоқ аломатлари сабаб ўз ўрнини Бертуғ Ўзгюрга бўшатиб берди;
Шомуродовсиз қулаган ҳимоя: Тасодифми ёки йўқотиш таъсири, айнан ҳужумчимиз захирага олинган заҳоти меҳмонлар мудофааси парокандаликка учради;
76-дақиқа — О Хён Гю ҳисобни очди: Орадан бир дақиқа ўтар-ўтмас захирадан тушган О Хён Гю «Бешиктош»ни олдинга олиб чиқди;
89-дақиқа — Олайтаннинг якуний нуқтаси: Баҳс якунланиши арафасида Жуниор Олайтан рақиб дарвозасини иккинчи бор аниқ нишонга олиб, дербига нуқта қўйди;
Файзуллаев яна майдон ташқарисида: Сўнгги баҳсларда бўлгани каби, «Башакшеҳир» устозлари бу сафар ҳам Аббосбек Файзуллаевни ўйинга қўшишга журъат этишмади.
Тўпурарлар пойгаси ва турнир жадвалидаги вазият
Мазкур баҳс ҳар икки жамоанинг мусобақадаги амбицияларига жиддий таъсир кўрсатди:
Шомуродов тўпурарликда етакчилар сафида: Ҳужумчимиз мазкур турда гол ура олмаган бўлса-да, унинг ҳисобида 7 та гол мавжуд ва у Суперлига тўпурарлари орасида курашни давом эттирмоқда;
«Бешиктош» 4-поғонага чиқди: Ғалаба қозонган мезбонлар ўз очколарини 18 тага етказиб, кучли тўртликка мустаҳкам ўрнашиб олди;
«Башакшеҳир» хавфли пастликда: 11 очко билан қолиб кетган Шомуродов жамоаси 12-ўринга тушиб қолган ва қуйи зонадан узоқлаша олаётгани йўқ;
Кейинги тур режалари: 1 ноябрь куни «Бешиктош» сафарда «Касимпаша»га қарши ўйнаса, «Башакшеҳир» ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилади.
Туркия Суперлигаси | 9-тур натижаси
Кўрсаткич
«Бешиктош»
«Истанбул Башакшеҳир»
Ҳисоб
2
0
Голлар
О Хён Гю (76), Ж. Олайтан (89)
—
Элдор Шомуродов
—
75 дақиқа ўйнади (алмаштирилди)
Аббосбек Файзуллаев
—
Тўлиқ захирада қолди
Шомуродовнинг жами голлари
—
7 та гол (тўпурарлар пойгасида)
Очколар ва ўрин
18 очко (4-ўрин)
11 очко (12-ўрин)
Кейинги рақиб
«Касимпаша» (1 ноябрь)
«Самсунспор»
Изоҳлар 0
…