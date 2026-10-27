Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди

·66·Спорт
Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 9-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Элдор Шомуродов асосий таркибда 75 дақиқа ҳаракат қилиб, алмаштирилганидан сўнг жамоаси кетма-кет иккита гол ўтказиб юборди.
  • Учрашувда Аббосбек Файзуллаев захирада қолдирилди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг 11 очкога эга «Башакшеҳир» турнир жадвалида 12-ўринга тушиб кетди.

Туркия Суперлигасининг 9-туридан ўрин олган марказий Истанбул дербисида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда номдор «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, майдон эгалари ўйиннинг сўнгги 15 дақиқасида киритилган голлар эвазига қимматли уч очкони расмийлаштиришга муваффақ бўлди.

Учрашув ўзбекистонлик мухлислар учун айниқса эътиборли кечди: терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов асосий таркибдан жой олган бўлса, иқтидорли яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев тўлиқ захирада қолдирилди.

Ўйин синиши: Шомуродов чиқиб кетди ва кетма-кет голлар ўтказилди

Учрашув тақдири бевосита таркибдаги ўзгаришлардан сўнг ҳал бўлди:

  • Элдорнинг 75 дақиқалик меҳнати: Асосий таркибда ҳаракат қилган Шомуродов рақиб ҳимоячиларига жиддий босим ўтказди, бироқ 75-дақиқада чарчоқ аломатлари сабаб ўз ўрнини Бертуғ Ўзгюрга бўшатиб берди;

  • Шомуродовсиз қулаган ҳимоя: Тасодифми ёки йўқотиш таъсири, айнан ҳужумчимиз захирага олинган заҳоти меҳмонлар мудофааси парокандаликка учради;

  • 76-дақиқа — О Хён Гю ҳисобни очди: Орадан бир дақиқа ўтар-ўтмас захирадан тушган О Хён Гю «Бешиктош»ни олдинга олиб чиқди;

  • 89-дақиқа — Олайтаннинг якуний нуқтаси: Баҳс якунланиши арафасида Жуниор Олайтан рақиб дарвозасини иккинчи бор аниқ нишонга олиб, дербига нуқта қўйди;

  • Файзуллаев яна майдон ташқарисида: Сўнгги баҳсларда бўлгани каби, «Башакшеҳир» устозлари бу сафар ҳам Аббосбек Файзуллаевни ўйинга қўшишга журъат этишмади.

Тўпурарлар пойгаси ва турнир жадвалидаги вазият

Мазкур баҳс ҳар икки жамоанинг мусобақадаги амбицияларига жиддий таъсир кўрсатди:

  • Шомуродов тўпурарликда етакчилар сафида: Ҳужумчимиз мазкур турда гол ура олмаган бўлса-да, унинг ҳисобида 7 та гол мавжуд ва у Суперлига тўпурарлари орасида курашни давом эттирмоқда;

  • «Бешиктош» 4-поғонага чиқди: Ғалаба қозонган мезбонлар ўз очколарини 18 тага етказиб, кучли тўртликка мустаҳкам ўрнашиб олди;

  • «Башакшеҳир» хавфли пастликда: 11 очко билан қолиб кетган Шомуродов жамоаси 12-ўринга тушиб қолган ва қуйи зонадан узоқлаша олаётгани йўқ;

  • Кейинги тур режалари: 1 ноябрь куни «Бешиктош» сафарда «Касимпаша»га қарши ўйнаса, «Башакшеҳир» ўз майдонида «Самсунспор»ни қабул қилади.

Туркия Суперлигаси | 9-тур натижаси

Кўрсаткич

«Бешиктош»

«Истанбул Башакшеҳир»

Ҳисоб

2

0

Голлар

О Хён Гю (76), Ж. Олайтан (89)

Элдор Шомуродов

75 дақиқа ўйнади (алмаштирилди)

Аббосбек Файзуллаев

Тўлиқ захирада қолди

Шомуродовнинг жами голлари

7 та гол (тўпурарлар пойгасида)

Очколар ва ўрин

18 очко (4-ўрин)

11 очко (12-ўрин)

Кейинги рақиб

«Касимпаша» (1 ноябрь)

«Самсунспор»

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевТуркия СуперлигасиБешиктош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиИстанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнадиКеча 23:29Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиИстанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиКеча 20:48Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди12 август 23:54Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)18 октябр 23:08Бешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди