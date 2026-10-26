Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида «Бешиктош» ўз майдонида «Башакшеҳир»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Мазкур баҳсда Элдор Шомуродов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 75 дақиқа ҳаракат қилди, Аббос Файзуллаев эса захирада қолдирилди.
- Мезбонлар ғалабани иккинчи бўлим охирида Оҳ Ҳён Гю ва Олайтан киритган голлар эвазига қўлга киритди.
Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида Истанбулнинг икки жамоаси тўқнаш келди: «Башакшеҳир» сафарда номдор «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. «Tupras Stadium» майдонида кечган беллашувда мезбонлар иккинчи бўлим охирида киритилган кетма-кет голлар эвазига муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Мазкур учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 75 дақиқа давомида ҳаракат қилди. Иқтидорли яримҳимоячи Аббос Файзуллаев эса кетма-кет иккинчи ўйинда ҳам захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга тушмади.
Ўйин тақдирини ҳал қилган сўнгги дақиқалар
Баҳс узоқ вақт давомида кескин ва тенг курашлар остида кечди:
Шомуродовнинг алмаштирилиши: Элдор Шомуродов ҳужум марказида фаол ҳаракат қилиб, 75-дақиқада ўз ўрнини Йилдиримга бўшатиб берди;
76-дақиқа — Оҳ Ҳён Гюдан гол: Шомуродов алмаштирилган заҳоти мезбонлар ҳисобни очишга эришди. 65-дақиқада захирадан тушган Оҳ Ҳён Гю дарвозани аниқ нишонга олди;
89-дақиқа — Олайтаннинг якуний нуқтаси: Ўйин тугаши арафасида Олайтан ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, «қора бургутлар»га ишончли ғалаба келтирди;
Файзуллаевнинг ҳолати: «Башакшеҳир» мураббийлар штаби кетма-кет иккинчи баҳсда ўзбекистонлик плеймейкер Аббос Файзуллаевни майдонга туширмагани мухлислар ўртасида саволларни кўпайтирди.
Мусобақа жадвалидаги ҳолат
Учрашув натижаси жамоаларнинг Суперлигадаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатди:
«Бешиктош» 4-ўринга кўтарилди: Иродали ғалабадан сўнг очколарини 18 тага етказган майдон эгалари турнир жадвалининг 4-поғонасига кўтарилиб, етакчилар сафига қўшилди;
«Башакшеҳир» пастки ўринларда: 11 очко билан қолган меҳмонлар 12-ўринда қолиб, хавфли зонадан узоқлаша олмади.
Туркия Суперлигаси | 9-тур
Кўрсаткич
«Бешиктош»
«Башакшеҳир»
Ҳисоб
2
0
Голлар
Оҳ Ҳён Гю (76), Олайтан (89)
—
Элдор Шомуродов
—
75 дақиқа ўйнади (алмаштирилди)
Аббос Файзуллаев
—
Тўлиқ захирада қолди
Тўпланган очколар
18 очко (4-ўрин)
11 очко (12-ўрин)
Стадион
«Tupras Stadium», Истанбул
26 октябрь, 2026 йил
Изоҳлар 0
…