Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнади

·47·Спорт
Истанбул дербисида “Бешиктош”нинг қўли баланд келди: Шомуродов 75 дақиқа ўйнади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида «Бешиктош» ўз майдонида «Башакшеҳир»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мазкур баҳсда Элдор Шомуродов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 75 дақиқа ҳаракат қилди, Аббос Файзуллаев эса захирада қолдирилди.
  • Мезбонлар ғалабани иккинчи бўлим охирида Оҳ Ҳён Гю ва Олайтан киритган голлар эвазига қўлга киритди.

Туркия Суперлигасининг 9-тури доирасида Истанбулнинг икки жамоаси тўқнаш келди: «Башакшеҳир» сафарда номдор «Бешиктош»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. «Tupras Stadium» майдонида кечган беллашувда мезбонлар иккинчи бўлим охирида киритилган кетма-кет голлар эвазига муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Мазкур учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов меҳмонлар сафида асосий таркибда майдонга тушиб, 75 дақиқа давомида ҳаракат қилди. Иқтидорли яримҳимоячи Аббос Файзуллаев эса кетма-кет иккинчи ўйинда ҳам захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга тушмади.

Ўйин тақдирини ҳал қилган сўнгги дақиқалар

Баҳс узоқ вақт давомида кескин ва тенг курашлар остида кечди:

  • Шомуродовнинг алмаштирилиши: Элдор Шомуродов ҳужум марказида фаол ҳаракат қилиб, 75-дақиқада ўз ўрнини Йилдиримга бўшатиб берди;

  • 76-дақиқа — Оҳ Ҳён Гюдан гол: Шомуродов алмаштирилган заҳоти мезбонлар ҳисобни очишга эришди. 65-дақиқада захирадан тушган Оҳ Ҳён Гю дарвозани аниқ нишонга олди;

  • 89-дақиқа — Олайтаннинг якуний нуқтаси: Ўйин тугаши арафасида Олайтан ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, «қора бургутлар»га ишончли ғалаба келтирди;

  • Файзуллаевнинг ҳолати: «Башакшеҳир» мураббийлар штаби кетма-кет иккинчи баҳсда ўзбекистонлик плеймейкер Аббос Файзуллаевни майдонга туширмагани мухлислар ўртасида саволларни кўпайтирди.

Мусобақа жадвалидаги ҳолат

Учрашув натижаси жамоаларнинг Суперлигадаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Бешиктош» 4-ўринга кўтарилди: Иродали ғалабадан сўнг очколарини 18 тага етказган майдон эгалари турнир жадвалининг 4-поғонасига кўтарилиб, етакчилар сафига қўшилди;

  • «Башакшеҳир» пастки ўринларда: 11 очко билан қолган меҳмонлар 12-ўринда қолиб, хавфли зонадан узоқлаша олмади.

Туркия Суперлигаси | 9-тур

Кўрсаткич

«Бешиктош»

«Башакшеҳир»

Ҳисоб

2

0

Голлар

Оҳ Ҳён Гю (76), Олайтан (89)

Элдор Шомуродов

75 дақиқа ўйнади (алмаштирилди)

Аббос Файзуллаев

Тўлиқ захирада қолди

Тўпланган очколар

18 очко (4-ўрин)

11 очко (12-ўрин)

Стадион

«Tupras Stadium», Истанбул

26 октябрь, 2026 йил

Туркия СуперлигасиЭлдор ШомуродовАббос ФайзуллаевБешиктош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиИстанбул дербиси: “Башакшеҳир” сафарда юлдузли “Бешиктош” синовидан ўтадиКеча 20:48Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди12 август 23:54Бешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:50Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Муҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилдиМуҳаммад Салах Туркияга кўчиб ўтишга яқин: Бешиктош юлдузга катта маош таклиф қилди26 июл 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди