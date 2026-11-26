Элдор Шомуродов 12-турдаги суперголи тафсилотларини очиқлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасининг 12-турида «Истанбул Башакшеҳир»нинг «Чорум» устидан қозонган 4:2 ҳисобидаги иродали ғалабасига узоқ масофадан урган суперголи билан ҳисса қўшди.
- Мухлислар ўртасида ўтказилган сўровномада ушбу зарба Милан Шкриняр, Жан-Люк Домпе ва Леандро Троссард каби рақобатчиларни ортда қолдириб, турнинг энг чиройли голи деб топилди.
Туркия Суперлигасининг 12-тури тўпурарлар пойгасидаги шиддатли ўзгаришлар ва ёрқин голлар билан эътиборни тортди. Ўтган мавсум 34 та ўйинда 22 та гол уриб, лиганинг «Олтин бутса» соҳибига айланган Элдор Шомуродов бу мавсум ҳам совринини Европа ва Африка юлдузларидан муносиб ҳимоя қилмоқда.
0:2 дан 4:2 гача: супергол ва Бертуғ Йилдиримнинг хет-триги
«Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»га қарши кечган баҳсда дастлаб 0:2 ҳисобида ортда қолаётган эди. Бироқ Элдор Шомуродов кутилмаганда узоқ масофадан тўпни тўхтатмасдан йўллаган кучли ва аниқ зарбаси билан ҳисобни қисқартирди ва жамоасининг иродали камбэкига замин яратди. Шундан сўнг Бертуғ Йилдирим хет-трик расмийлаштириб, истанбулликларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
Мухлислар ўртасида ўтказилган сўровномада Шомуродовнинг ушбу зарбаси 12-турнинг энг чиройли голи деб топилди. Ҳамюртимиз овоз бериш жараёнида кучли рақобатчиларни ортда қолдирди:
Милан Шкриньяр («Фенербаҳче»)
Жан-Люк Домпе («Коньяспор»)
Леандро Троссард («Бешиктош»)
Шомуродовнинг beIN SPORTS телеканалига берган интервьюси
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ушбу голи ҳақида нуфузли beIN SPORTS телеканалига шундай деди:
«Бу фаолиятимдаги энг чиройли голлардан бири бўлди. Тўпни тўхтатмасдан, узоқ масофадан биринчи тегишдаёқ зарба беришга қарор қилдим. Ўша пайтда кўпчилик менга тепмасликни айтаётганини ҳам эшитдим. Рақиб жамоа дастлабки 70 дақиқа давомида яхши ҳимояланди, бироқ биринчи жавоб голидан кейин ўз ўйинимизни намойиш эта олдик.», — деди Элдор Шомуродов.
Туркия Суперлигаси тўпурарлар пойгаси (12-турдан сўнг)
Ўрин
Футболчи
Клуб
Голлар сони
1
Душан Влаҳович
«Бешиктош»
11 та
2
Гифт Орбан
«Амедспор»
10 та
3–6
Элдор Шомуродов
«Истанбул Башакшеҳир»
9 та
3–6
Виктор Осимхен
«Галатасарой»
9 та
3–6
Муҳаммад Салоҳ
«Трабзонспор»
9 та
3–6
Адриан Бенедичак
«Қосимпошо»
9 та
Сизнингча, Элдор Шомуродов Влаҳович, Салоҳ ва Осимхен каби юлдузлар билан кечаётган бу шиддатли рақобатда кетма-кет иккинчи бор Туркия Суперлигаси «Олтин бутса»сини қўлга кирита оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ифтихорининг ушбу ёрқин муваффақияти ҳақидаги хабарни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…