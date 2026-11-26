Шомуродовнинг «Чорум» дарвозасига урган голи 12-турнинг энг чиройли голи деб топилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг «Истанбул Башакшеҳир» сафида «Чорум Беледиеспор» дарвозасига киритган голи Туркия чемпионати 12-турининг энг чиройли голи сифатида эътироф этилди. Мухлислар ўртасида ўтказилган расмий сўровномада айнан ҳамюртимизнинг аниқ зарбаси энг кўп овоз тўплаган.
Иродали камбэк ва Шомуродовнинг мавсумдаги 9-голи
Туркия Суперлигасининг 12-турида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»ни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг 2:0 ҳисобидаги устунлиги билан бошланганига қарамай, истанбулликлар ирода кўрсатиб, якунда ғалабани ўз томонларига оғдира олишди.
Элдор Шомуродов ушбу баҳсда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, жорий мавсум Суперлигадаги ўзининг 9-голини рақиб дарвозасига жойлаб қўйди.
Учрашув ва Шомуродовнинг кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва статистика
Эътироф
Туркия Суперлигаси 12-турининг энг чиройли голи (мухлислар сўровномаси)
Учрашув
«Истанбул Башакшеҳир» — «Чорум Беледиеспор» (0:2 дан иродали ғалаба)
Майдондаги вақти
90 дақиқа (тўлиқ ўйин)
Мавсумдаги голлари
Туркия Суперлигасида 9 та гол
Клубнинг жадвалдаги ўрни
7-ўрин (20 очко)
Сизнингча, Элдор Шомуродов мавсум сўнгига қадар шу темпда давом этиб, Туркия Суперлигаси тўпурарлар пойгасида ғолиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи етакчисининг ушбу ёрқин муваффақиятини яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…