Туркияда тўпурарлар пойгаси: Шомуродов 9-голини уриб, Салоҳ ва Осимхенга тенглашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия чемпионатининг 12-турида «Башакшеҳир» ҳужумчиси Элдор Шомуродов ўз ҳисобидаги голлар сонини 9 тага етказди.
- Ушбу натижа билан ўзбекистонлик футболчи Муҳаммад Салоҳ, Виктор Осимхен ва Адриан Бенедичак билан биргаликда тўпурарлар рўйхатининг учинчи поғонасини бўлишиб турибди.
- «Бешиктош» вакили Душан Влахович эса 11 та гол билан мусобақа пешқадамига айланди.
- Аввалги етакчи Гифт Орбан 10 та гол билан иккинчи ўринга тушиб қолди.
Туркия чемпионатининг бир неча кун давом этган 12-тури якунларига кўра тўпурарлар баҳсида жиддий ўзгаришлар рўй берди ва мусобақа пешқадами алмашди.
Ушбу турда «Бешиктош» ҳужумчиси Душан Влахович худди аввалги турдаги каби яна дубль қайд этди. Сербиялик форварднинг «Коньяспор» дарвозасига киритган икки голи жамоасига ғалаба келтириш баробарида, уни тўпурарлар пойгасида 11 та гол билан биринчи ўринга олиб чиқди. Бунгача етакчилик қилган «Амед» ҳужумчиси Гифт Орбан эса 12-турда майдонни голсиз тарк этиб, пешқадамликни бой берди.
12-турдан кейинги тўпурарлар рўйхати
Ўрин
Футболчи
Клуб
Голлар сони
1
Душан Влахович
«Бешиктош»
11
2
Гифт Орбан
«Амед»
10 (ўзгаришсиз қолди)
3–6
«Башакшеҳир»
9
3–6
Муҳаммад Салоҳ
«Трабзонспор»
9
3–6
Виктор Осимхен
«Галатасарой»
9
3–6
Адриан Бенедичак
«Касимпаша»
9
Шомуродовнинг 77-дақиқадаги голи ва 9 та гол урган юлдузлар рақобати
12-турнинг сўнгги учрашувида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой бераётган бир пайтда, 77-дақиқада Элдор Шомуродов супергол киритиб, жамоасини курашга қайтарди. Шундан сўнг мезбонлар ҳужумчиси Бертуғ Йилдирим яна учта гол уриб, истанбулликларга 4:2 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.
Ушбу голдан кейин Элдор Шомуродов мавсумдаги голлари сонини 9 тага етказиб, умумий рейтингда учинчи поғонани қуйидаги футболчилар билан бўлишиб турибди:
Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»): «Эюпспор»га қарши ғалабали ўйинда гол ура олмади ва 9 та гол билан қолди.
Виктор Осимхен («Галатасарой»): 12-тур учрашувида иштирок этмагани сабабли голлари сони ўзгармади (9 та).
Адриан Бенедичак («Касимпаша»): «Аланьяспор» дарвозасини икки бор ишғол қилиб, голлари сонини 9 тага етказди ва етакчилар қаторига қўшилди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов яқин турларда Душан Влаховичдан ўзиб кетиб, Туркия Суперлигаси тўпурарлар жадвалида якка пешқадамга айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…