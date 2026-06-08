Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини берди

·0·Техно
Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини берди

Душанба куни Amazon компанияси сунъий интеллект ёрдамида маҳсулотлар дизайнини яратиш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. Бу янгилик Редбуббле, Бонфире, Спринг ва Фоуртвалл каби онлайн платформалар учун жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар Алекса фор Шоппинг орқали оддий матнли буйруқлар (промтлар) ёрдамида ўз ғояларини тайёр маҳсулотга айлантиришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги хизмат Amazon'нинг Мерч он Деманд деб номланган талабга кўра чоп этиш сервиси доирасида ишлайди. Унинг ёрдамида кийим-кечаклардан тортиб идиш-товоқларгача бўлган турли буюмларга ноёб дизайнлар тушириш мумкин. Компания ушбу функцияни оилавий тадбирлар учун махсус футболкалар, шахсий совғалар ёки уй ҳайвонларининг сурати туширилган буюмлар яратиш учун қулай ечим сифатида таклиф қилмоқда.

Дизайн яратилгандан сўнг, Amazon маҳсулотни ишлаб чиқариш ва Приме етказиб бериш хизмати орқали манзилга юборишни ўз зиммасига олади. Бу қадам сунъий интеллект ёрдамида яратилган маҳсулотларни бевосита Amazon Шоппинг иловасига интеграция қилади ва дизайн кўникмаларига эга бўлмаган оддий истеъмолчилар учун тўсиқларни олиб ташлайди.

Ҳозирда ушбу функция фақат АҚШ ҳудудида амал қилмоқда. Ундан фойдаланиш мутлақо бепул бўлиб, мижозлар фақат сотиб олинган маҳсулот учун ҳақ тўлайдилар. Фойдаланувчилар Amazon Шоппинг иловасидаги Алекса белгисини босиш ёки қидирув панелига “кустомизе” сўзини ёзиш орқали ушбу бўлимга ўтишлари мумкин.

Тизим фойдаланувчи тавсифига кўра дизайн вариантларини таклиф қилади, уларни таҳрирлаш ва натижани яқинлар билан улашиш имконияти мавжуд. Қўллаб-қувватланадиган маҳсулотлар рўйхатига футболкалар, худи, свитшотлар, поло кўйлаклар, термостаканлар ва сув идишлари каби кўплаб буюмлар киритилган.

AmazonСунъий IntelлектАлексаМерч Он ДемандТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиЭвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиБугун, 13:57Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус