Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини берди
Душанба куни Amazon компанияси сунъий интеллект ёрдамида маҳсулотлар дизайнини яратиш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. Бу янгилик Редбуббле, Бонфире, Спринг ва Фоуртвалл каби онлайн платформалар учун жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар Алекса фор Шоппинг орқали оддий матнли буйруқлар (промтлар) ёрдамида ўз ғояларини тайёр маҳсулотга айлантиришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги хизмат Amazon'нинг Мерч он Деманд деб номланган талабга кўра чоп этиш сервиси доирасида ишлайди. Унинг ёрдамида кийим-кечаклардан тортиб идиш-товоқларгача бўлган турли буюмларга ноёб дизайнлар тушириш мумкин. Компания ушбу функцияни оилавий тадбирлар учун махсус футболкалар, шахсий совғалар ёки уй ҳайвонларининг сурати туширилган буюмлар яратиш учун қулай ечим сифатида таклиф қилмоқда.
Дизайн яратилгандан сўнг, Amazon маҳсулотни ишлаб чиқариш ва Приме етказиб бериш хизмати орқали манзилга юборишни ўз зиммасига олади. Бу қадам сунъий интеллект ёрдамида яратилган маҳсулотларни бевосита Amazon Шоппинг иловасига интеграция қилади ва дизайн кўникмаларига эга бўлмаган оддий истеъмолчилар учун тўсиқларни олиб ташлайди.
Ҳозирда ушбу функция фақат АҚШ ҳудудида амал қилмоқда. Ундан фойдаланиш мутлақо бепул бўлиб, мижозлар фақат сотиб олинган маҳсулот учун ҳақ тўлайдилар. Фойдаланувчилар Amazon Шоппинг иловасидаги Алекса белгисини босиш ёки қидирув панелига “кустомизе” сўзини ёзиш орқали ушбу бўлимга ўтишлари мумкин.
Тизим фойдаланувчи тавсифига кўра дизайн вариантларини таклиф қилади, уларни таҳрирлаш ва натижани яқинлар билан улашиш имконияти мавжуд. Қўллаб-қувватланадиган маҳсулотлар рўйхатига футболкалар, худи, свитшотлар, поло кўйлаклар, термостаканлар ва сув идишлари каби кўплаб буюмлар киритилган.
…