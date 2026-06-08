WWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқда

·6·Техно
WWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқда

Apple компаниясининг йиллик Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC 2026) анжумани яқинлашар экан, технология олами катта ўзгаришлар арафасида турибди. Тадбирнинг энг асосий янгилиги Siri овозли ёрдамчисининг тубдан қайта ишланиши бўлиши кутилмоқда. Янгиланган Siri контекстни яхшироқ тушунадиган, кўп босқичли вазифаларни бажара оладиган ва иловалараро табиий мулоқотга киришадиган ақлли ёрдамчига айланади. Маълумотларга кўра, Apple ушбу имкониятларни кенгайтириш учун Google компаниясининг Gemini технологиясидан фойдаланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри тарқатган сиздирилган маълумотларга кўра, Apple ChatGPT, Claude ва Gemini каби чатботлар билан рақобатлаша оладиган алоҳида Siri иловасини тақдим этиши мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар учун хабарларни 30 кун ёки бир йилдан сўнг автоматик ўчириш функцияси жорий этилиши кутилмоқда. Те Информатион нашрининг ёзишича, App Store дўконига сунъий интеллект агентлари интеграция қилинади. Бу агентлар фойдаланувчиларга жой банд қилиш, ҳужжатларни таҳрирлаш ва ақлли уй қурилмаларини бошқариш каби кундалик юмушларда кўмаклашади.

Камера иловасида янги “Висуал Intelligence” бўлими пайдо бўлиши кутилмоқда. Ушбу функция Google Имаге Сеарч ёрдамида объектларни аниқлайди ва Siri учун махсус режим сифатида Фото ёки Панорама каби бўлимлар қаторидан жой олади. Пҳотос иловаси ҳам Apple Intelligence ёрдамида бойитилади: ақлли саҳна тавсиялари, кадрдаги ортиқча нарсаларни автоматик ўчириш ва табиий тилда буйруқ бериш орқали суратларни таҳрирлаш имкониятлари фойдаланувчиларга тақдим этилади.

Apple шунингдек, Имаге Плайгроунд иловасини ҳам янгиламоқда. Унда тасвирларни юқори сифатда генерация қилиш, янги бадиий услублар ва таҳрирлаш учун кенгайтирилган бошқарув элементлари пайдо бўлади. Фойдаланувчилар ўз ёзишмаларига мос Генможи яратишлари ёки турли мавзулардаги AI-обойларни генерация қилишлари мумкин бўлади. Валлет иловасида эса чекларни суратга олиш орқали харажатларни дўстлар ўртасида осон бўлиш имконини берувчи янги функция жорий этилиши кутилмоқда.

AppleSiriApple IntelligenceiOS 27WWDC 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

С&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортдиС&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортдиБугун, 16:59Microsoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этдиMicrosoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этдиБугун, 16:51НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиНотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиБугун, 16:20Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларСтартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус