Судларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиланди

·9·Ўзбекистон
Судларда ҳалолликни таъминлаш бўйича янги чоралар белгиланди

Президент Шавкат Мирзиёев суд тизимида коррупцияга қарши курашиш ва назоратни кучайтиришга оид янги таклифлар тақдимоти билан танишди.

Бугунги кунда нафақат судьялар, балки судларда ишлаётган 4,8 мингга яқин аппарат ходимларининг ҳам ҳалол фаолият юритиши муҳим вазифа ҳисобланади. Шу мақсадда тизимда қуйидаги янгиликларни жорий этиш режалаштирилмоқда:

  • Янги назорат хизмати тузилади: Олий суд раисига тўғридан-тўғри бўйсунувчи махсус Комплаенс назорати хизмати ташкил этилади. Унинг инспекторлари ҳудудий судларда ҳам ишлаб, қонунбузилишлар ва манфаатлар тўқнашувининг олдини олади.

  • Электрон декларация тизими йўлга қўйилади: Судьялар ва суд ходимларининг даромадлари ҳамда мол-мулкларини автоматик равишда таҳлил қилувчи электрон тизим ишга туширилади. Коррупция хавфи юқори бўлган иш жараёнлари тўлиқ рақамлаштирилади.

  • Ишларни тақсимлаш шаффоф бўлади: Суд ишларини судьялар ўртасида автоматик тарзда тақсимлайдиган дастур такомиллаштирилади. Бу инсон омилини камайтириб, адолатни таъминлайди.

  • Ишга қабул қилиш янгиланади: Суд аппаратига ходимлар фақат очиқ танлов асосида, уларнинг билим ва ҳалоллик фазилатлари баҳоланган ҳолда ишга олинади. 2026 йил якунигача бутун тизимда коррупцияга қарши чидамлилик бўйича махсус текширув (диагностика) ўтказилади.

  • Чекловлар ва янги хизмат кийими: Суд ходимларига чет элда ҳисобварақ очиш ва тадбиркорлик билан шуғулланиш тақиқланади. Шунингдек, уларнинг масъулияти ва маданиятини ошириш учун махсус хизмат кийими жорий этилади.

Давлат раҳбари судларда адолат ва шаффофликни таъминлаш халқнинг давлатга бўлган ишончини оширишини таъкидлаб, ушбу тизимни пухта ишлаб чиқиш бўйича топшириқлар берди.

Шавкат МирзиёевОлий судЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Ушбу иш ҳафтасида бизни қандай об-ҳаво кутмоқда?Бугун, 14:30Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Бугун, 14:23Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани очиқландиБугун, 13:33Ўзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиЎзбекистонда йигитлар неча ёшда уйланаётгани очиқландиБугун, 12:57Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиЎзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилдиБугун, 12:50Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиПойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтириладиБугун, 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди