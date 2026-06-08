Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланади
“АГР” холдинги Россия бозорида янги премиум автомобил бренди — Эстео ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. Яқин вақт ичида ўрта ўлчамли Эстео МХ йўлтанламасининг дебюти бўлиб ўтади ва бренд ушбу модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилишни бошлайди. Автомобил харидорларга “Премиум” ва “Флагман” комплектацияларида тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел капоти остида 197 от кучига эга 2,0 литрли турбодвигател жойлашган бўлиб, у 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатмали (AWD) тизим билан ҳамкорликда ишлайди. Автомобилнинг ёқилғи сарфи аралаш сиклда 100 км учун 9,2 литрни ташкил этади, клиренс эса 200 мм га тенг. Коррозиядан ҳимоя қилиш мақсадида барча кузов панеллари тўлиқ рухланган (синкланган).
Эстео МХ ташқи кўриниши учун уч хил ранг — оқ “Аструм”, қора “Сагиттариус” ва кулранг “Phantom” таклиф этилади. Салон жигарранг ёки қора рангларда безатилиши мумкин. Комплектацияга қараб автомобил 19 ёки 20 дюймли ғилдирак дисклари билан жиҳозланади. Машинанинг светодиодли оптикаси жами 472 та элементдан иборат.
Интерерда рақамли зоналарга ажратиш концепцияси амалга оширилган бўлиб, йўловчи учун алоҳида мустақил дисплей ўрнатилган. Иқлим назоратини бошқариш учун жисмоний тугмалар сақлаб қолинган, ҳайдовчи ўриндиғи эса интенсивлиги созланадиган кўп зонали массаж функциясига эга. Боя Мелодй аудиотизими штатли сабвуфер ва 14 ёки 21 та динамик билан таъминланган.
Хавфсизлик тизими адаптив круиз-контрол, бўлакда ушлаб туриш тизими, автоматик фавқулодда тормозланиш ва бошқа кўплаб электрон ёрдамчиларни ўз ичига олади. Ушбу технологик ечимлар ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик ва хавфсизликни кафолатлайди.
…