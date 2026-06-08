Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланади

·0·Авто
Россияда янги Эстео МХ йўлтанламасига буюртмалар қабул қилиниши бошланади

“АГР” холдинги Россия бозорида янги премиум автомобил бренди — Эстео ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. Яқин вақт ичида ўрта ўлчамли Эстео МХ йўлтанламасининг дебюти бўлиб ўтади ва бренд ушбу модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилишни бошлайди. Автомобил харидорларга “Премиум” ва “Флагман” комплектацияларида тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел капоти остида 197 от кучига эга 2,0 литрли турбодвигател жойлашган бўлиб, у 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатмали (AWD) тизим билан ҳамкорликда ишлайди. Автомобилнинг ёқилғи сарфи аралаш сиклда 100 км учун 9,2 литрни ташкил этади, клиренс эса 200 мм га тенг. Коррозиядан ҳимоя қилиш мақсадида барча кузов панеллари тўлиқ рухланган (синкланган).

Эстео МХ ташқи кўриниши учун уч хил ранг — оқ “Аструм”, қора “Сагиттариус” ва кулранг “Phantom” таклиф этилади. Салон жигарранг ёки қора рангларда безатилиши мумкин. Комплектацияга қараб автомобил 19 ёки 20 дюймли ғилдирак дисклари билан жиҳозланади. Машинанинг светодиодли оптикаси жами 472 та элементдан иборат.

Интерерда рақамли зоналарга ажратиш концепцияси амалга оширилган бўлиб, йўловчи учун алоҳида мустақил дисплей ўрнатилган. Иқлим назоратини бошқариш учун жисмоний тугмалар сақлаб қолинган, ҳайдовчи ўриндиғи эса интенсивлиги созланадиган кўп зонали массаж функциясига эга. Боя Мелодй аудиотизими штатли сабвуфер ва 14 ёки 21 та динамик билан таъминланган.

Хавфсизлик тизими адаптив круиз-контрол, бўлакда ушлаб туриш тизими, автоматик фавқулодда тормозланиш ва бошқа кўплаб электрон ёрдамчиларни ўз ичига олади. Ушбу технологик ечимлар ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал қулайлик ва хавфсизликни кафолатлайди.

ЭстеоЭстео МХЙўлтанламасАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиToyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Камрй моделини тақдим этдиБугун, 15:22Monjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрMonjaro эмас, янги Волга: Россияда ўнлаб салонлар сотувга тайёрБугун, 09:58Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиPorsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқулладиБугун, 07:53Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Бугун, 07:01Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибЯнги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибБугун, 05:23Mercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиMercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади