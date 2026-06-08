Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирди
АҚШ аёллар терма жамоаси юлдузи Алйсса Томпсон Лондондаги фаолиятини ажойиб тарзда бошлади ва ўзини Аёллар Суперлигасининг энг иқтидорли ёш ўйинчиларидан бири сифатида кўрсата олди. Ўтган ёзда Ангель Ситй клубидан Челси сафига ўтган ҳужумчи ўзининг дебют мавсуми учун қўйган ички мақсадларидан ҳам юқори натижа қайд этганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
21 ёшли футболчи барча мусобақаларда 9 та гол уриб, жамоанинг иккинчи энг яхши тўпурарига айланди. "Ўйлаганимдан кўра анча яхши натижа кўрсатдим деб ҳисоблайман. Челси каби жамоага қўшилиш мен учун катта шараф ва ҳар куни ўз устимда ишлашдан мамнунман", — деди Томпсон клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Шахсий ютуқларга қарамай, жамоавий натижалар кўнгилдагидек бўлмади. Кетма-кет олтита чемпионликдан сўнг, Сония Бомпастор бошқарувидаги "кўклар" лигада учинчи ўрин билан кифояланди. Шунингдек, аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси чорак финалида Арсенал жамоасига умумий 3:2 ҳисобида имконият бой берилди.
Алйсса Томпсоннинг таъкидлашича, ушбу муваффақиятсизликлар жамоани янада жипслаштирган. У 2026-27-йилги мавсумда Челси яна ўзининг анъанавий даражасига қайтишига ва барча совринлар учун курашишига ишонч билдирди. Футболчи келаси мавсумда нафақат Англия чемпионлиги, балки Европа тахтини ҳам забт этишни мақсад қилган.
…