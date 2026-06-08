WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатди
WhatsApp мессенжери бутун дунё бўйлаб кўплаб киберҳужумларда айбланган НСО Груп жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиси билан боғлиқ янги хакерлик кампаниясини бартараф этганини маълум қилди. Meta компаниясига тегишли илова НСЎни WhatsApp ва унинг фойдаланувчиларига ҳужум қилишни тақиқловчи суд қарорини бузганликда айблаб, компанияни судга нисбатан ҳурматсизликда жавобгарликка тортишни сўрамоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Душанба куни эълон қилинган баёнотга кўра, фойдаланувчиларнинг хабарлари асосида ўтказилган текширув натижасида НСО билан боғлиқ фишинг уринишлари аниқланган ва тўхтатилган. Хакерлар фойдаланувчиларни WhatsApp'дан ташқаридаги зарарли ҳаволаларга ўтишга мажбурлашга уринган. Шунингдек, компания ҳужумчилар томонидан яратилган тест аккаунтлари ва гуруҳларни ҳам ўчириб ташлаганини билдирди.
Ушбу ҳужумлар 2024-йилда Иорданияда кузатилган фишинг кампаниясига ўхшаш бўлиб, унда фойдаланувчи қурилмасини НСЎнинг Пегасус жосуслик дастури билан зарарлаш кўзланган эди. Ўтган йили WhatsApp ва НСО ўртасидаги кўп йиллик суд жараёни доирасида суд жосуслик дастури ишлаб чиқарувчисига мессенжер фойдаланувчиларини нишонга олишни бутунлай тақиқлаган эди.
Сўнгги ўн йил ичида хавфсизлик тадқиқотчилари ва журналистлар ҳукумат хакерлари НСО дастурлари ёрдамида мухолифатчилар, инсон ҳуқуқлари фаоллари ва сиёсий рақибларнинг телефонларини бузиб кирган ўнлаб ҳолатларни ҳужжатлаштиришган. Бунга жавобан АҚШ ҳукумати НСЎни қора рўйхатга киритган ва бошқа жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларига нисбатан санкциялар жорий этган.
Ҳозирда НСО Груп Америка бозорига кириш ва ўз обрўсини тиклашга уринаётган бўлса-да, АҚШ Савдо вазирлиги компанияни чекловлар рўйхатидан чиқаришга шошилмаяпти. WhatsApp эса ўз фойдаланувчиларини ҳимоя қилиш учун киберҳужумларни очиқлаш ва янги хавфсизлик функцияларини жорий этишда давом этмоқда.
…