Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талаблар
Ҳар йили минглаб Стартуп Баттлефиелд аризаларини кўриб чиқиш жараёнида бир хил ҳолат кузатилади: саҳнага чиқишга энг муносиб асосчилар кўпинча ариза топширишга иккиланган бўлишади. Улар ўз лойиҳаларини ҳали жуда янги ёки етарлича ривожланмаган деб ҳисоблашади. Бироқ, ушбу дастур айнан энг истиқболли ва бозорга янгилик олиб кира оладиган стартаплар учун мўлжалланган. Аризаларни қабул қилиш муддати 8-июнга қадар узайтирилди, шунинг учун ҳали имкониятингиз бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стартуп Баттлефиелд — бу шунчаки мукаммал шаклланган компаниялар ўртасидаги пойга эмас. Бу TechCrunch Disrupt доирасидаги нуфузли танлов бўлиб, у жорий йилнинг 13-15-октябрь кунлари Сан Франциско шаҳрида бўлиб ўтади. Cloudflare ва Discord каби гигантлар ҳам ўз вақтида айнан шу саҳналардан бошлашган. Биз ўз соҳасида инқилобий ўзгариш ясашни мақсад қилган, мавжуд тизимларни эскирган қилиб қўядиган ғояларни қидирмоқдамиз.
Ҳакамлар ҳайъати аризаларни баҳолашда бир нечта асосий жиҳатларга эътибор қаратади. Биринчидан, маҳсулотнинг инновационлиги: у шунчаки мавжуд нарсанинг яхшиланган версияси эмас, балки бутунлай янги ёндашув бўлиши керак. Иккинчидан, асосчилар жамоасининг салоҳияти ва уларнинг нима учун айнан шу муаммони ҳал қилаётгани муҳим аҳамиятга эга. Биз бозор ҳажмидан кўра, асосчиларнинг ўз ғоясига бўлган ишончини юқори баҳолаймиз.
Стартуп Баттлефиелд 200 глобал коҳортаси бутун дунё бўйлаб технологик вертикалларни қамраб олади. Агар сиз кам эътибор қаратиладиган минтақа ёки соҳада муҳим лойиҳа устида ишлаётган бўлсангиз, бу сиз учун катта имкониятдир. Ҳатто маҳаллий матбуотда чиқишларингиз бўлса ҳам, агар асосий технологиянгиз ҳали кенг оммага тақдим этилмаган бўлса, TechCrunch Disrupt майдони уни дунёга кўрсатиш учун энг қулай жойдир.
…