Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талаблар

·0·Техно
Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талаблар

Ҳар йили минглаб Стартуп Баттлефиелд аризаларини кўриб чиқиш жараёнида бир хил ҳолат кузатилади: саҳнага чиқишга энг муносиб асосчилар кўпинча ариза топширишга иккиланган бўлишади. Улар ўз лойиҳаларини ҳали жуда янги ёки етарлича ривожланмаган деб ҳисоблашади. Бироқ, ушбу дастур айнан энг истиқболли ва бозорга янгилик олиб кира оладиган стартаплар учун мўлжалланган. Аризаларни қабул қилиш муддати 8-июнга қадар узайтирилди, шунинг учун ҳали имкониятингиз бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стартуп Баттлефиелд — бу шунчаки мукаммал шаклланган компаниялар ўртасидаги пойга эмас. Бу TechCrunch Disrupt доирасидаги нуфузли танлов бўлиб, у жорий йилнинг 13-15-октябрь кунлари Сан Франциско шаҳрида бўлиб ўтади. Cloudflare ва Discord каби гигантлар ҳам ўз вақтида айнан шу саҳналардан бошлашган. Биз ўз соҳасида инқилобий ўзгариш ясашни мақсад қилган, мавжуд тизимларни эскирган қилиб қўядиган ғояларни қидирмоқдамиз.

Ҳакамлар ҳайъати аризаларни баҳолашда бир нечта асосий жиҳатларга эътибор қаратади. Биринчидан, маҳсулотнинг инновационлиги: у шунчаки мавжуд нарсанинг яхшиланган версияси эмас, балки бутунлай янги ёндашув бўлиши керак. Иккинчидан, асосчилар жамоасининг салоҳияти ва уларнинг нима учун айнан шу муаммони ҳал қилаётгани муҳим аҳамиятга эга. Биз бозор ҳажмидан кўра, асосчиларнинг ўз ғоясига бўлган ишончини юқори баҳолаймиз.

Стартуп Баттлефиелд 200 глобал коҳортаси бутун дунё бўйлаб технологик вертикалларни қамраб олади. Агар сиз кам эътибор қаратиладиган минтақа ёки соҳада муҳим лойиҳа устида ишлаётган бўлсангиз, бу сиз учун катта имкониятдир. Ҳатто маҳаллий матбуотда чиқишларингиз бўлса ҳам, агар асосий технологиянгиз ҳали кенг оммага тақдим этилмаган бўлса, TechCrunch Disrupt майдони уни дунёга кўрсатиш учун энг қулай жойдир.

Стартуп БаттлефиелдTechCrunch DisruptСтартапИнновацияСан Франциско
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиНотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус