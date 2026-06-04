Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди

·10K·Дунё
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Аудио версияси

Эрон Олий раҳбари Мужтабо Хоманаий Эрон АҚШ ва Исроил устидан ғалаба қозонганини маълум қилди ҳамда Теҳроннинг рақибларини мамлакат ичида низо ва бўлиниш уруғини сочишга уринаётганликда айблади. Унинг бу ҳақдаги мурожаати “Euro news” манбаларига таяниб келтирилди.

Хоманаийнинг баёноти Трамп маъмурияти Эрон билан олиб борилаётган музокараларда сезиларли натижаларга эришилганини билдириб турган, шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трамп Мужтабо Хоманаий билан шахсан учрашиш эҳтимолини ҳам истисно қилмаётган бир пайтда эълон қилинди.

Бугун, 4 июль куни Хоманаий АҚШ ва Исроил билан кечган тўқнашувларда Эрон ғалаба қозонганини таъкидлаб, кутилмаган баёнот берди.

“Азиз Эрон халқига шуни етказмоқчиманки, сизларнинг қуролли кучлар сафидаги жасур фарзандларингизга қарши курашда мағлуб бўлган маккор душман бугун нафақат жанг майдонида, балки жамоатчилик олдида ҳам оғир ва қаттиқ таҳқирни бошдан кечирмоқда. Шу сабабли у турли ҳийла-найрангларга таянаётир”, деган Олий раҳбар.

Хоманаийнинг ушбу баёноти, эҳтимол, тинчлик келишувига яқинлашилаётган жараёнлардан далолат бериши мумкин. Кўринишича, у Эрон жамоатчилигини бунга тайёрлаш билан бирга, ички бирдамликни сақлашга ҳам чақирмоқда.

“Тахминан 80 йил аввал Исроил деб аталувчи ҳарбий таянчни яратган ҳукмрон тизим Буюк Исроил деб аталувчи сунъий ва тўқиб чиқарилган географик тасаввурнинг шарқий чеккасида, яъни Фурот дарёсининг шарқида жойлашган, кўплаб устунликларга эга кучли ва мустақил Эроннинг мавжудлигини қабул қилмайди”, дея қўшимча қилди Хоманаий.

Мужтабо ХоманаийЭронАҚШИсроилДональд Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди