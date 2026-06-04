Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Мужтабо Хоманаий Эрон АҚШ ва Исроил устидан ғалаба қозонганини маълум қилди ҳамда Теҳроннинг рақибларини мамлакат ичида низо ва бўлиниш уруғини сочишга уринаётганликда айблади. Унинг бу ҳақдаги мурожаати “Euro news” манбаларига таяниб келтирилди.
Хоманаийнинг баёноти Трамп маъмурияти Эрон билан олиб борилаётган музокараларда сезиларли натижаларга эришилганини билдириб турган, шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трамп Мужтабо Хоманаий билан шахсан учрашиш эҳтимолини ҳам истисно қилмаётган бир пайтда эълон қилинди.
Бугун, 4 июль куни Хоманаий АҚШ ва Исроил билан кечган тўқнашувларда Эрон ғалаба қозонганини таъкидлаб, кутилмаган баёнот берди.
“Азиз Эрон халқига шуни етказмоқчиманки, сизларнинг қуролли кучлар сафидаги жасур фарзандларингизга қарши курашда мағлуб бўлган маккор душман бугун нафақат жанг майдонида, балки жамоатчилик олдида ҳам оғир ва қаттиқ таҳқирни бошдан кечирмоқда. Шу сабабли у турли ҳийла-найрангларга таянаётир”, деган Олий раҳбар.
Хоманаийнинг ушбу баёноти, эҳтимол, тинчлик келишувига яқинлашилаётган жараёнлардан далолат бериши мумкин. Кўринишича, у Эрон жамоатчилигини бунга тайёрлаш билан бирга, ички бирдамликни сақлашга ҳам чақирмоқда.
“Тахминан 80 йил аввал Исроил деб аталувчи ҳарбий таянчни яратган ҳукмрон тизим Буюк Исроил деб аталувчи сунъий ва тўқиб чиқарилган географик тасаввурнинг шарқий чеккасида, яъни Фурот дарёсининг шарқида жойлашган, кўплаб устунликларга эга кучли ва мустақил Эроннинг мавжудлигини қабул қилмайди”, дея қўшимча қилди Хоманаий.
…