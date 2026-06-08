Microsoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этди

·9·Техно
Microsoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этди

Хбох Гамес Шовкасе 2026 тақдимоти доирасида Microsoft компанияси Хбох брендининг 25 йиллик юбилейига бағишланган махсус коллекцияни эълон қилди. Ушбу линиянинг асосий элементлари Хбох Сериес Х25 Limited Эдитион ўйин консоли ва Хбох Вирелесс Контроллер Х25 Специал Эдитион сиmsиз контроллери бўлиб, уларнинг дизайни бренднинг илк приставкаси эстетикасига асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилмаларнинг бош хусусияти — 2001-йилдаги оригинал Хбох консолининг ташриф қоғозига айланган машҳур ОГ Греэн (Оригинал Греэн) рангидаги ярим шаффоф корпусдир. Бу Хбох Сериес Х линиясида шаффоф дизайн қўлланилган илк ҳолат ҳисобланади. Компания, шунингдек, содиқ мухлисларга миннатдорчилик сифатида қурилма ичида бир нечта "яширин сюрпризлар" борлигига ишора қилди.

Техник жиҳатдан юбилей консоли стандарт моделдан қолишмайди. Приставка ёқилганда, логотипнинг марказий қисми — "Х" ҳарфи яшил рангда порлайди, бу эса биринчи консолнинг ишга тушиш анимациясига тўғридан-тўғри ишорадир. Шунингдек, олд панелда 25 йиллик юбилей логотипи жойлаштирилган.

Коллекциядаги контроллер ҳам умумий услубда ишланган. Унинг олд ва орқа панеллари, шунингдек, батарея бўлмаси қопқоғи шаффоф бўлиб, ичкаридаги классик Хбох логотипини кўриш имконини беради. Бампер тугмалари эса афсонавий Дуке контроллерининг оригинал қора ва оқ тугмаларига ҳурмат бажо келтирган ҳолда дизайн қилинган.

Чекланган ададдаги ушбу серия савдолари 2026-йилнинг ноябрь ойига режалаштирилган. Хбох Вирелесс Контроллер Х25 Специал Эдитион геймпадини ҳам жамланма таркибида, ҳам алоҳида сотиб олиш мумкин бўлади. Аниқ нархлар ва олдиндан буюртма бериш муддати кейинроқ эълон қилинади.

MicrosoftХбохХбох Сериес ХГамингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

С&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортдиС&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортдиБугун, 16:59WWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқдаWWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқдаБугун, 16:58НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиНотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиБугун, 16:20Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларСтартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус