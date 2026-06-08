Microsoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этди
Хбох Гамес Шовкасе 2026 тақдимоти доирасида Microsoft компанияси Хбох брендининг 25 йиллик юбилейига бағишланган махсус коллекцияни эълон қилди. Ушбу линиянинг асосий элементлари Хбох Сериес Х25 Limited Эдитион ўйин консоли ва Хбох Вирелесс Контроллер Х25 Специал Эдитион сиmsиз контроллери бўлиб, уларнинг дизайни бренднинг илк приставкаси эстетикасига асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилмаларнинг бош хусусияти — 2001-йилдаги оригинал Хбох консолининг ташриф қоғозига айланган машҳур ОГ Греэн (Оригинал Греэн) рангидаги ярим шаффоф корпусдир. Бу Хбох Сериес Х линиясида шаффоф дизайн қўлланилган илк ҳолат ҳисобланади. Компания, шунингдек, содиқ мухлисларга миннатдорчилик сифатида қурилма ичида бир нечта "яширин сюрпризлар" борлигига ишора қилди.
Техник жиҳатдан юбилей консоли стандарт моделдан қолишмайди. Приставка ёқилганда, логотипнинг марказий қисми — "Х" ҳарфи яшил рангда порлайди, бу эса биринчи консолнинг ишга тушиш анимациясига тўғридан-тўғри ишорадир. Шунингдек, олд панелда 25 йиллик юбилей логотипи жойлаштирилган.
Коллекциядаги контроллер ҳам умумий услубда ишланган. Унинг олд ва орқа панеллари, шунингдек, батарея бўлмаси қопқоғи шаффоф бўлиб, ичкаридаги классик Хбох логотипини кўриш имконини беради. Бампер тугмалари эса афсонавий Дуке контроллерининг оригинал қора ва оқ тугмаларига ҳурмат бажо келтирган ҳолда дизайн қилинган.
Чекланган ададдаги ушбу серия савдолари 2026-йилнинг ноябрь ойига режалаштирилган. Хбох Вирелесс Контроллер Х25 Специал Эдитион геймпадини ҳам жамланма таркибида, ҳам алоҳида сотиб олиш мумкин бўлади. Аниқ нархлар ва олдиндан буюртма бериш муддати кейинроқ эълон қилинади.
…