NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чип

·0·Техно
NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чип

Компутех 2026 кўргазмасида тақдим этилган янги NVIDIA RTX Spark суперчипи мутахассислар эътиборини тортишда давом этмоқда. Сўнгги таҳлиллар шуни кўрсатдики, NVIDIA бир неча авлод мобил платформалари технологияларини бирлаштириб, уларни юқори юклама остида узоқ вақт ишлашга мослаштирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

RTX Spark процессори Арм в9.2 архитектурасига асосланган бўлиб, у 20 та ядрони ўз ичига олади: 10 та юқори унумдорликка эга Кортех-Х925 ва 10 та энергия тежамкор Кортех-А725 ядролари, шунингдек, 32 МБ ҳажмли умумий Л3 кеш хотираси мавжуд. Х925 ядролари аввалроқ MediaTek Dimensity 9400 тизимида, А725 эса Dimensity 8500 оиласида қўлланилган эди. Ушбу чипларнинг барчаси TSMC компаниясининг 3-нм технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади.

ГеекБай маълумотларига кўра, NVIDIA муҳандислари Кортех-Х925 ядролари конструкциясини қайта ишлаб чиқиб, уларнинг майдонини кичрайтиришган ва шу билан бирга MediaTek платформаларининг келажакдаги ечимларига ўхшаш мукаммал қувват тизимини жорий этишган. Бундай ёндашув юқори частоталарни узоқ вақт давомида ушлаб туриш имконини беради, бу эса Windows фор Арм тизимидаги ноутбуклар ва ишчи станциялар учун жуда муҳимдир.

Максимал унумдорлик фақат қисқа вақт талаб қилинадиган смартфонлардан фарқли ўлароқ, шахсий компьютерлар соатлаб барқарор кўп ядроли юкламага муҳтож. RTX Spark айнан шундай сценарийлар учун оптималлаштирилган. NVIDIA маҳсулотларни бошқариш бўйича катта директори Марк Эверманн таъкидлаганидек, «бу шахсий компьютерлар учун яратилган энг самарали чипдир».

NVIDIARTX СпаркПроцессорТехнологияАрм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиЭвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиБугун, 13:57Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус