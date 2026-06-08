NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чип
Компутех 2026 кўргазмасида тақдим этилган янги NVIDIA RTX Spark суперчипи мутахассислар эътиборини тортишда давом этмоқда. Сўнгги таҳлиллар шуни кўрсатдики, NVIDIA бир неча авлод мобил платформалари технологияларини бирлаштириб, уларни юқори юклама остида узоқ вақт ишлашга мослаштирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
RTX Spark процессори Арм в9.2 архитектурасига асосланган бўлиб, у 20 та ядрони ўз ичига олади: 10 та юқори унумдорликка эга Кортех-Х925 ва 10 та энергия тежамкор Кортех-А725 ядролари, шунингдек, 32 МБ ҳажмли умумий Л3 кеш хотираси мавжуд. Х925 ядролари аввалроқ MediaTek Dimensity 9400 тизимида, А725 эса Dimensity 8500 оиласида қўлланилган эди. Ушбу чипларнинг барчаси TSMC компаниясининг 3-нм технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади.
ГеекБай маълумотларига кўра, NVIDIA муҳандислари Кортех-Х925 ядролари конструкциясини қайта ишлаб чиқиб, уларнинг майдонини кичрайтиришган ва шу билан бирга MediaTek платформаларининг келажакдаги ечимларига ўхшаш мукаммал қувват тизимини жорий этишган. Бундай ёндашув юқори частоталарни узоқ вақт давомида ушлаб туриш имконини беради, бу эса Windows фор Арм тизимидаги ноутбуклар ва ишчи станциялар учун жуда муҳимдир.
Максимал унумдорлик фақат қисқа вақт талаб қилинадиган смартфонлардан фарқли ўлароқ, шахсий компьютерлар соатлаб барқарор кўп ядроли юкламага муҳтож. RTX Spark айнан шундай сценарийлар учун оптималлаштирилган. NVIDIA маҳсулотларни бошқариш бўйича катта директори Марк Эверманн таъкидлаганидек, «бу шахсий компьютерлар учун яратилган энг самарали чипдир».
…