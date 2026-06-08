С&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортди
SpaceX компанияси АҚШ фонд бозоридаги энг йирик капитал манбаларидан бирига тезлаштирилган кириш имкониятидан маҳрум бўлди. С&П 500 индексининг оператори — С&П Дов Жонес Индисес компанияси SpaceX'нинг кутилаётган IPO жараёни учун янги компанияларни индексга киритиш қоидаларини юmsҳатишни рад этди. Ушбу қарор МегаКап-компаниялар, яни бозор қиймати ўта юқори бўлган корпорациялар учун бир ойлик муҳокамалардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX биржага тахминан 1,75 триллион доллар баҳоси билан чиқишни режалаштирмоқда. Компания С&П 500 индексига тезкор кириш орқали пассив инвестиция фондларидан келадиган миллиардлаб долларлик оқимни қўлга киритмоқчи эди. Бундай фондлар акцияларни мустақил танламайди, балки индекс таркибига кирувчи компаниялар қоғозларини автоматик сотиб олади. Бунинг учун IPO'дан кейинги мажбурий кутиш муддатини 12 ойдан 6 ойгача қисқартириш ва эркин муомаладаги акциялар ҳамда фойда кўрсаткичларига қўйиладиган талабларни юmsҳатиш таклиф қилинган эди.
С&П Дов Жонес Индисес молиявий барқарорлик мезонлари ва IPO'дан кейинги кутиш муддати ўзгаришсиз қолишини маълум қилди. Бу қарор нафақат SpaceX, балки келажакда биржага чиқиши кутилаётган OpenAI ва Anthropic каби сунъий интеллект гигантларига ҳам таъсир қилади. Bloomberg Intelligence ҳисоб-китобларига кўра, С&П 500 индексига тезкор кириш SpaceX учун автоматик равишда 14 миллиард доллар, OpenAI учун эса 8 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилиши мумкин эди.
С&П позициясидан фарқли ўлароқ, бошқа провайдерлар анча юmsҳоқроқ муносабатда бўлмоқда. Масалан, Nasdaq биржаси SpaceX IPO'дан кейин 3 ой эмас, балки 15 иш кунидан сўнг Nasdaq-100 индексига кириши учун қоидаларни ўзгартирди. ФТСE Русселл ҳам йирик жойлаштиришлар учун шундай тезлаштиришни маъқуллади. Бироқ, Морнингстар таҳлилчилари SpaceX'нинг реал қийматини 780 миллиард доллар деб баҳоламоқда, бу эса IPO учун кутилаётган нархдан икки баравар камдир.
…