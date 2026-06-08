С&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортди

·8·Техно
С&П 500 SpaceX учун қоидаларни ўзгартиришдан бош тортди

SpaceX компанияси АҚШ фонд бозоридаги энг йирик капитал манбаларидан бирига тезлаштирилган кириш имкониятидан маҳрум бўлди. С&П 500 индексининг оператори — С&П Дов Жонес Индисес компанияси SpaceX'нинг кутилаётган IPO жараёни учун янги компанияларни индексга киритиш қоидаларини юmsҳатишни рад этди. Ушбу қарор МегаКап-компаниялар, яни бозор қиймати ўта юқори бўлган корпорациялар учун бир ойлик муҳокамалардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX биржага тахминан 1,75 триллион доллар баҳоси билан чиқишни режалаштирмоқда. Компания С&П 500 индексига тезкор кириш орқали пассив инвестиция фондларидан келадиган миллиардлаб долларлик оқимни қўлга киритмоқчи эди. Бундай фондлар акцияларни мустақил танламайди, балки индекс таркибига кирувчи компаниялар қоғозларини автоматик сотиб олади. Бунинг учун IPO'дан кейинги мажбурий кутиш муддатини 12 ойдан 6 ойгача қисқартириш ва эркин муомаладаги акциялар ҳамда фойда кўрсаткичларига қўйиладиган талабларни юmsҳатиш таклиф қилинган эди.

С&П Дов Жонес Индисес молиявий барқарорлик мезонлари ва IPO'дан кейинги кутиш муддати ўзгаришсиз қолишини маълум қилди. Бу қарор нафақат SpaceX, балки келажакда биржага чиқиши кутилаётган OpenAI ва Anthropic каби сунъий интеллект гигантларига ҳам таъсир қилади. Bloomberg Intelligence ҳисоб-китобларига кўра, С&П 500 индексига тезкор кириш SpaceX учун автоматик равишда 14 миллиард доллар, OpenAI учун эса 8 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилиши мумкин эди.

С&П позициясидан фарқли ўлароқ, бошқа провайдерлар анча юmsҳоқроқ муносабатда бўлмоқда. Масалан, Nasdaq биржаси SpaceX IPO'дан кейин 3 ой эмас, балки 15 иш кунидан сўнг Nasdaq-100 индексига кириши учун қоидаларни ўзгартирди. ФТСE Русселл ҳам йирик жойлаштиришлар учун шундай тезлаштиришни маъқуллади. Бироқ, Морнингстар таҳлилчилари SpaceX'нинг реал қийматини 780 миллиард доллар деб баҳоламоқда, бу эса IPO учун кутилаётган нархдан икки баравар камдир.

SpaceXС&П 500IPOOpenAIИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқдаWWDC 2026: Siri янгиланиши, Apple Intelligence ва iOS 27 дан нималар кутилмоқдаБугун, 16:58Microsoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этдиMicrosoft Хбох брендининг 25 йиллигига бағишланган махсус консолни тақдим этдиБугун, 16:51НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиНотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам берадиБугун, 16:20Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларСтартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус