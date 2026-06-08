Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқда
Германиялик ҳимоячи Антонио Рюдигер атрофидаги танқидларга қарамай, Реал Мадрид билан ҳамкорликни давом эттиришга яқин турибди. Футболчи ижтимоий тармоқларда клуб президенти Флорентино Перез билан тушган суратини улашиб, янги келишув имзоланганига ишора қилди. Амалдаги шартномаси якунига етаётган 33 ёшли марказий ҳимоячи яна бир мавсум Мадридда қолиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубда катта ўзгаришлар давом этмоқда. Хабарларга кўра, Реал Мадрид таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате ва Интер аъзоси Дензел Думфриес трансфери устида ишламоқда. Шунингдек, мураббийлик курсисига Жозе Моуринью қайтиши ҳақидаги гап-сўзлар ҳам жамоа атрофидаги муҳитни қиздирмоқда.
Антонио Рюдигернинг ўйин услуби ва майдондаги хатти-ҳаракатлари Германияда кескин танқид қилинаётган бир пайтда, собиқ футболчи Жермаине Жонес унинг ҳимоясига чиқди. Жонеснинг таъкидлашича, Рюдигер каби характерга эга ўйинчилар ҳам жамоа, ҳам терма жамоа учун жуда муҳим ҳисобланади.
"Лотар Маттеусни ҳурмат қиламан, лекин Рюдигер масаласида унга қўшилмайман. Антонио — Реал Мадрид ва терма жамоанинг таянчи. Уни фақат айрим вазиятлар орқали баҳолаш нотўғри", — дея таъкидлади Жонес. Унинг фикрича, ҳимоячининг агрессив ўйин услуби кўпинча нотўғри талқин қилинади.
…