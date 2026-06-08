"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова
Ўзбекистонлик дзюдочи Диёра Келдиёрова интервьюларидан бирида шахсий ҳаёти билан боғлиқ камдан-кам айтиладиган воқеаларни сўзлаб берди. Спортчи оиласининг қўллаб-қувватлаши унинг муваффақиятларида муҳим ўрин тутганини таъкидлади.
“Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман. Тўйимдан 2,5 йил ўтганидан кейин уйда биринчи марта овқат пиширганман. Унгача умуман овқат қилмаганман”, — деди Диёра Келдиёрова.
Унинг айтишича, яқинлари ва турмуш ўртоғи спорт фаолиятини давом эттиришига тўсқинлик қилмаган. Аксинча, доимо қўллаб-қувватлаб, мақсадлари сари интилишига ёрдам берган.
“Сен ўзингни топаётган бўлсанг, нега йўлингни тўсишимиз керак, дейишган. Аёлларни биринчи навбатда аёлларнинг ўзи қўллаб-қувватлаши керак. Турмуш ўртоғимнинг ўрни жуда катта”, — дея таъкидлади спортчи.
…