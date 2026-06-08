НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам беради
Google душанба куни ўзининг НотебоокЛМ тадқиқот воситаси учун йирик янгиланишни эълон қилди. Ушбу янгиланиш доирасида сервис Gemini 3.5 моделига ўтказилди ва фойдаланувчиларга тадқиқот олиб бориш ҳамда турли форматдаги контентларни яратишда кўмаклашувчи янги функциялар қўшилди. Бу қидирув тизимларига дастурлаш кўникмаларини қўшиш орқали савол-жавоб жараёнини янада қизиқарли қилишга қаратилган Google стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар лойиҳа бўйича чатни бошлашлари мумкин ва илова Google Search ҳамда ўзининг тадқиқот кўникмаларидан фойдаланган ҳолда турли манбаларни таклиф қилиб, билимлар базасини шакллантиришга ёрдам беради. Илгари НотебоокЛМ фойдаланувчидан таҳлил қилиш учун шахсий манбаларни юклашни талаб қилар эди. Эндиликда тизим бошқа тиллардаги бирламчи манбаларни топиш ёки тегишли муаллифларнинг янги материалларини қидиришда кўмаклашади.
Компаниянинг таъкидлашича, энди фойдаланувчилар НотебоокЛМ учун турли форматларда натижа олиш бўйича батафсил кўрсатмалар беришлари ва тайёр бўлган натижани таҳрирлашлари мумкин. Дастур эндиликда маълумотлар визуализацияси (.пнг, .свг), ҳужжатлар (ПДФ, .докх, Маркдовн), структураланган маълумотлар (.cсв, .жсон) ҳамда Microsoft Эхсел ва ПоверПоинт форматларида экспорт қилишни қўллаб-қувватлайди.
Шунингдек, НотебоокЛМ энди чат давомида жавобларни қандай шакллантирганини ва қайси босқичлардан ўтганини батафсил кўрсатади, бу эса фойдаланувчиларга маълумотларнинг аниқлигини текшириш имконини беради. Ушбу янгиланишлар бугундан бошлаб Google AI Ultra фойдаланувчилари ва Воркспасе бизнес мижозлари учун очиқ бўлди, келгусида эса барча фойдаланувчилар учун кенгайтирилиши режалаштирилган.
…