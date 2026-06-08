WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатди

·0·Техно
WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатди

WhatsApp мессенжери бутун дунё бўйлаб кўплаб киберҳужумларда айбланган НСО Груп жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиси билан боғлиқ янги хакерлик кампаниясини бартараф этганини маълум қилди. Meta компаниясига тегишли илова НСЎни WhatsApp ва унинг фойдаланувчиларига ҳужум қилишни тақиқловчи суд қарорини бузганликда айблаб, компанияни судга нисбатан ҳурматсизликда жавобгарликка тортишни сўрамоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Душанба куни эълон қилинган баёнотга кўра, фойдаланувчиларнинг хабарлари асосида ўтказилган текширув натижасида НСО билан боғлиқ фишинг уринишлари аниқланган ва тўхтатилган. Хакерлар фойдаланувчиларни WhatsApp'дан ташқаридаги зарарли ҳаволаларга ўтишга мажбурлашга уринган. Шунингдек, компания ҳужумчилар томонидан яратилган тест аккаунтлари ва гуруҳларни ҳам ўчириб ташлаганини билдирди.

Ушбу ҳужумлар 2024-йилда Иорданияда кузатилган фишинг кампаниясига ўхшаш бўлиб, унда фойдаланувчи қурилмасини НСЎнинг Пегасус жосуслик дастури билан зарарлаш кўзланган эди. Ўтган йили WhatsApp ва НСО ўртасидаги кўп йиллик суд жараёни доирасида суд жосуслик дастури ишлаб чиқарувчисига мессенжер фойдаланувчиларини нишонга олишни бутунлай тақиқлаган эди.

Сўнгги ўн йил ичида хавфсизлик тадқиқотчилари ва журналистлар ҳукумат хакерлари НСО дастурлари ёрдамида мухолифатчилар, инсон ҳуқуқлари фаоллари ва сиёсий рақибларнинг телефонларини бузиб кирган ўнлаб ҳолатларни ҳужжатлаштиришган. Бунга жавобан АҚШ ҳукумати НСЎни қора рўйхатга киритган ва бошқа жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларига нисбатан санкциялар жорий этган.

Ҳозирда НСО Груп Америка бозорига кириш ва ўз обрўсини тиклашга уринаётган бўлса-да, АҚШ Савдо вазирлиги компанияни чекловлар рўйхатидан чиқаришга шошилмаяпти. WhatsApp эса ўз фойдаланувчиларини ҳимоя қилиш учун киберҳужумларни очиқлаш ва янги хавфсизлик функцияларини жорий этишда давом этмоқда.

WhatsAppНСО ГрупПегасусКиберхавфсизликMeta
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиЭвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширдиБугун, 13:57Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус