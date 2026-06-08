НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам беради

·0·Техно
НотебоокЛМ янгиланиши чат орқали манбалар базасини яратишга ёрдам беради

Google душанба куни ўзининг НотебоокЛМ тадқиқот воситаси учун йирик янгиланишни эълон қилди. Ушбу янгиланиш доирасида сервис Gemini 3.5 моделига ўтказилди ва фойдаланувчиларга тадқиқот олиб бориш ҳамда турли форматдаги контентларни яратишда кўмаклашувчи янги функциялар қўшилди. Бу қидирув тизимларига дастурлаш кўникмаларини қўшиш орқали савол-жавоб жараёнини янада қизиқарли қилишга қаратилган Google стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар лойиҳа бўйича чатни бошлашлари мумкин ва илова Google Search ҳамда ўзининг тадқиқот кўникмаларидан фойдаланган ҳолда турли манбаларни таклиф қилиб, билимлар базасини шакллантиришга ёрдам беради. Илгари НотебоокЛМ фойдаланувчидан таҳлил қилиш учун шахсий манбаларни юклашни талаб қилар эди. Эндиликда тизим бошқа тиллардаги бирламчи манбаларни топиш ёки тегишли муаллифларнинг янги материалларини қидиришда кўмаклашади.

Компаниянинг таъкидлашича, энди фойдаланувчилар НотебоокЛМ учун турли форматларда натижа олиш бўйича батафсил кўрсатмалар беришлари ва тайёр бўлган натижани таҳрирлашлари мумкин. Дастур эндиликда маълумотлар визуализацияси (.пнг, .свг), ҳужжатлар (ПДФ, .докх, Маркдовн), структураланган маълумотлар (.cсв, .жсон) ҳамда Microsoft Эхсел ва ПоверПоинт форматларида экспорт қилишни қўллаб-қувватлайди.

Шунингдек, НотебоокЛМ энди чат давомида жавобларни қандай шакллантирганини ва қайси босқичлардан ўтганини батафсил кўрсатади, бу эса фойдаланувчиларга маълумотларнинг аниқлигини текшириш имконини беради. Ушбу янгиланишлар бугундан бошлаб Google AI Ultra фойдаланувчилари ва Воркспасе бизнес мижозлари учун очиқ бўлди, келгусида эса барча фойдаланувчилар учун кенгайтирилиши режалаштирилган.

GoogleНотебоокЛМGeminiСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларСтартуп Баттлефиелд 2026 танловига ариза топшириш: Асосий талабларБугун, 16:20WhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиWhatsApp суд қарорини бузган НСО Групнинг янги ҳужумларини тўхтатдиБугун, 15:55NVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипNVIDIA RTX Спарк: Шахсий компьютерлар учун дунёдаги энг самарали чипБугун, 15:54Amazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиAmazon сунъий интеллект ёрдамида шахсий маҳсулотлар яратиш имконини бердиБугун, 15:51Juno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиJuno сунъий йўлдошлар учун детонацион двигателни синовдан ўтказадиБугун, 15:51Sam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиSam Bankman-Fried Трумпдан афв этишни сўрадиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус