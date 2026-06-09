Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини беради
Apple компанияси ўзининг WWDC 2026 конференциясида iOS 27 тизимидаги Шорткутс визуал скрипт воситасини янада соддалаштириш учун сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланганини эълон қилди. Илгари ушбу илова асосан мураккаб автоматлаштириш ва кўп босқичли амалларни бажаришни хоҳлайдиган профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган эди. Янги версия эса фойдаланувчиларга шунчаки матнли буйруқ (промпт) ёзиш орқали ўзлари хоҳлаган жараённи тавсифлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янги функция Apple Intelligence технологияси асосида ишлайди. У табиий тилдаги тавсифни таҳлил қилиб, керакли қадамларни автоматик равишда шакллантиради. Apple компаниясининг уй дастурий таъминоти маркетинги бўйича катта менежери Селсиа Дантаснинг таъкидлашича, Шорткутс жуда кучли восита бўлса-да, уни яратиш жараёни кўпчилик учун мураккаблик туғдирар эди. AI янгиланиши иловани техник бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам қулай ва тушунарли қилади.
Тақдимотда ушбу функциянинг ҳаётий мисоли ҳам кўрсатилди. Масалан, фойдаланувчи ишдан чиққанида турмуш ўртоғига автоматик равишда хабар юборадиган ва уйга етиб бориш вақтини (ЭТА) ҳисоблайдиган буйруқни шунчаки ёзма сўров орқали яратиши мумкин. Тизим Apple Мапс орқали масофани ҳисоблаб, Мессагес орқали билдиришнома юбориш каби барча керакли амалларни ўзи бирлаштиради.
Шунингдек, фойдаланувчилар яратилган автоматлаштиришга оғзаки ёки ёзма тавсиф орқали ўзгартиришлар киритишлари мумкин. Масалан, юқоридаги мисолга қўшимча равишда йўлда севимли подкастни қўйиш функциясини қўшишни сўраш кифоя. Шорткутс иловасининг ушбу янгиланган версияси шу кузда iOS 27 билан бирга фойдаланувчиларга тақдим этилади.
…