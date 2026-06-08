Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайди

·0·Техно
Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайди

Apple компанияси Apple Intelligence тизими доирасида Сафари, Мессагес ва Пҳотос каби иловалар учун кенг кўламли янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда Сафари браузери очиқ варақларни (таб) мавзулар бўйича автоматик гуруҳлайди ва фойдаланувчига керакли саҳифаларни тавсия қилади. Шунингдек, браузерда нархлар ёки янгиликлар ўзгаришини кузатиб борувчи махсус монитор ҳамда матнли буйруқлар ёрдамида веб-саҳифаларни ўзгартира оладиган сунъий интеллект кенгайтмалари пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хавфсизлик масаласида Apple паролларни биргина босиш орқали янгилаш функциясини жорий этди. Агар парол хавф остида бўлса, тизим фойдаланувчи аралашувисиз уни автоматик алмаштириб беради. Мессагес иловасида эса сунъий интеллект нафақат жавоб вариантларини таклиф қилади, балки матнли тавсиф асосида керакли суратларни тезда топиб беради. Календар иловасида эса оддий тилда ёзилган жумлалар орқали учрашув ва тадбирларни режалаштириш имконияти яратилди.

Энг муҳим янгиликлардан бири — Пҳоне иловасининг бошқа дастурлар билан интеграцияси бўлди. Эндиликда қўнғироқ пайтида Apple Intelligence Маил ёки Мессагес иловаларидан керакли маълумотларни, масалан, парвоз тафсилотларини реал вақт режимида чиқариб беради. Бу Google томонидан тақдим этилган Магик Куе функциясига муносиб жавоб бўлиб, операцион тизимлар даражасидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.

Шорткутс иловаси ҳам тубдан ўзгарди: энди мураккаб иш жараёнларини қўлда йиғиш шарт эмас, шунчаки истакни матн кўринишида ёзиш кифоя. Имаге Плайгроунд ва Пҳотос иловаларида эса суратларни таҳрирлаш янада осонлашди. Янги Спатиал Рефраминг функцияси ёрдамида кадр ичидаги объектлар ўрнини ўзгартириш ва сунъий интеллект ёрдамида сурат четларини кенгайтириш (эхпансион) имконияти пайдо бўлди.

AppleApple IntelligenceiPhoneСафариСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаКеча, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиКеча, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиКеча, 17:54Apple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиApple узоқ кутилган сунъий интеллектга асосланган Siri янгиланишини тақдим этдиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус