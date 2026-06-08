Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайди
Apple компанияси Apple Intelligence тизими доирасида Сафари, Мессагес ва Пҳотос каби иловалар учун кенг кўламли янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда Сафари браузери очиқ варақларни (таб) мавзулар бўйича автоматик гуруҳлайди ва фойдаланувчига керакли саҳифаларни тавсия қилади. Шунингдек, браузерда нархлар ёки янгиликлар ўзгаришини кузатиб борувчи махсус монитор ҳамда матнли буйруқлар ёрдамида веб-саҳифаларни ўзгартира оладиган сунъий интеллект кенгайтмалари пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хавфсизлик масаласида Apple паролларни биргина босиш орқали янгилаш функциясини жорий этди. Агар парол хавф остида бўлса, тизим фойдаланувчи аралашувисиз уни автоматик алмаштириб беради. Мессагес иловасида эса сунъий интеллект нафақат жавоб вариантларини таклиф қилади, балки матнли тавсиф асосида керакли суратларни тезда топиб беради. Календар иловасида эса оддий тилда ёзилган жумлалар орқали учрашув ва тадбирларни режалаштириш имконияти яратилди.
Энг муҳим янгиликлардан бири — Пҳоне иловасининг бошқа дастурлар билан интеграцияси бўлди. Эндиликда қўнғироқ пайтида Apple Intelligence Маил ёки Мессагес иловаларидан керакли маълумотларни, масалан, парвоз тафсилотларини реал вақт режимида чиқариб беради. Бу Google томонидан тақдим этилган Магик Куе функциясига муносиб жавоб бўлиб, операцион тизимлар даражасидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.
Шорткутс иловаси ҳам тубдан ўзгарди: энди мураккаб иш жараёнларини қўлда йиғиш шарт эмас, шунчаки истакни матн кўринишида ёзиш кифоя. Имаге Плайгроунд ва Пҳотос иловаларида эса суратларни таҳрирлаш янада осонлашди. Янги Спатиал Рефраминг функцияси ёрдамида кадр ичидаги объектлар ўрнини ўзгартириш ва сунъий интеллект ёрдамида сурат четларини кенгайтириш (эхпансион) имконияти пайдо бўлди.
…