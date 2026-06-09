WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги давр

·0·Техно
WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги давр

Apple компаниясининг навбатдаги WWDC 2026 конференцияси Apple Парк қароргоҳида старт олди. Бу йилги тадбир бир неча сабабларга кўра тарихий аҳамиятга эга. Биринчидан, бу Tim Cook учун компания раҳбари сифатидаги сўнгги чиқиш бўлди — у 1-сентябрдан бошқарувни Джон Тернусга топширишини эълон қилган. Иккинчидан, Apple ўзининг Siri овозли ёрдамчиси ва сунъий интеллект имкониятларини тубдан янгилаш орқали Google ва бошқа рақобатчилар билан пойгада етакчиликни қайтариб олишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадбирнинг асосий янгилиги Siri ёрдамчисининг Google Gemini технологияси асосида қайта ишланиши бўлди. Эндиликда Siri янада ақлли, мулоқотга киришувчан ва визуал интеллект билан интеграциялашган ҳолда алоҳида илова кўринишида ҳам тақдим этилади. Apple вице-президенти Краиг Fedеригҳи сунъий интеллект даврида ҳам махфийлик масаласи муҳокама қилинмаслигини ва фойдаланувчи маълумотлари фақат сўровларни бажариш учун ишлатилишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Дастурий таъминот йўналишида iOS 27 тақдим этилди. Янги операцион тизим iPhone 11 ва ундан кейинги барча моделларда ишлаши маълум қилинди. Apple муҳандисларининг сўзларига кўра, тизим унумдорлиги сезиларли даражада ошган: расмлар 70 фоиз тезроқ юкланади, АирДроп орқали маълумот узатиш 80 фоизга тезлашган. Шунингдек, Лиқуид Гласс дизайн концепцияси янгиланиб, фойдаланувчиларга интерфейс элементларини ўз хоҳишига кўра мослаштириш учун кенгроқ имкониятлар берилди.

Ота-оналар назорати бўйича ҳам муҳим янгиликлар эълон қилинди. Янги воситалар ёрдамида ота-оналар фарзандларининг кимга қўнғироқ қилиши, қайси илова ва сайтлардан фойдаланишини тўлиқ назорат қила оладилар. 13 ёшдан кичик болалар учун "Аск то Бровсе" ва "Аск то Буй" функциялари автоматик тарзда фаоллаштирилади. Шунингдек, iOS, iPadOS ва macOS тизимларида қидирув механизми бутунлай қайта кўриб чиқилиб, фойдаланувчи қурилмасидаги исталган маълумотни топиш жараёни янада осонлаштирилди.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаКеча, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус