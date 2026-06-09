Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозонди

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси халқаро майдонда матонат кўрсатиб, ўзбек футболи ишқибозларига узоқ кутилган қувонч ва зафар нафасини тақдим этди. Словения заминида ўқув-машғулот йиғинларини олиб бораётган вакилларимиз навбатдаги жиддий синовда океан ортининг кучли ва жисмонан бақувват ҳисобланган АҚШ ёшлар терма жамоасига қарши саф тортди. Рогашка-Слатина шаҳридаги маҳобатли «Športni center Rogaška Slatina» яшил майдони мезбонлик қилган ушбу қизғин ва муросасиз баҳсда ҳамюртларимиз рақиб устидан 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ниҳоятда қимматли ғалабани тантана қилишди.

Мазкур учрашувнинг тақдирини ҳал қилган ягона гол вакилларимизга нафақат ғалаба, балки руҳий устунликни ҳам қайтариб берди. Боиси, ушбу муваффақият ёш умид вакилларимиз учун сўнгги ойларда давом этиб келаётган омадсизликлар гирдобидан чиқиш учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга эди. Жамоамиз бунга қадар ўтказилган назорат баҳсларида бир қатор нохуш натижаларни қайд этганди: жумладан, шу йилнинг июнь ойи бошида кучли Япония вакилларига 0:1 ҳисобида имконият бой берилган бўлса, баҳор фаслининг март ойида Албания (2:3) ҳамда Россия ёшлар жамоаларига (1:2) қарши учрашувларда ҳам мағлубият алами тотилган эди.

АҚШнинг маҳоратли ёшлари устидан қозонилган ушбу улуғвор ғалаба ўзбекистонлик ёш юлдузларга узоқ давом этган қора серияга чек қўйиш ҳамда мухлислар ишончини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлди. Энг муҳими, Равшан Ҳайларов шогирдлари яқинлашиб келаётган нуфузли халқаро турнирлар ва расмий мусобақалар олдидан тайёргарликнинг навбатдаги масъулиятли босқичини юқори кайфият ва ижобий руҳда якунлаб олишга муваффақ бўлишди. Бу эса келажакдаги буюк зафарлар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон олимпия ва ёшлар терма жамоаларининг хориж йиғинларидаги энг қайноқ кундаликлари, учрашувлар таҳлили ва ўзбек футболига оид энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиКеча, 18:41Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиКеча, 18:04Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиНидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиКеча, 17:58Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиНидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиКеча, 17:49Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаКеча, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)