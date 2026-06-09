Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозонди
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси халқаро майдонда матонат кўрсатиб, ўзбек футболи ишқибозларига узоқ кутилган қувонч ва зафар нафасини тақдим этди. Словения заминида ўқув-машғулот йиғинларини олиб бораётган вакилларимиз навбатдаги жиддий синовда океан ортининг кучли ва жисмонан бақувват ҳисобланган АҚШ ёшлар терма жамоасига қарши саф тортди. Рогашка-Слатина шаҳридаги маҳобатли «Športni center Rogaška Slatina» яшил майдони мезбонлик қилган ушбу қизғин ва муросасиз баҳсда ҳамюртларимиз рақиб устидан 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ниҳоятда қимматли ғалабани тантана қилишди.
Мазкур учрашувнинг тақдирини ҳал қилган ягона гол вакилларимизга нафақат ғалаба, балки руҳий устунликни ҳам қайтариб берди. Боиси, ушбу муваффақият ёш умид вакилларимиз учун сўнгги ойларда давом этиб келаётган омадсизликлар гирдобидан чиқиш учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга эди. Жамоамиз бунга қадар ўтказилган назорат баҳсларида бир қатор нохуш натижаларни қайд этганди: жумладан, шу йилнинг июнь ойи бошида кучли Япония вакилларига 0:1 ҳисобида имконият бой берилган бўлса, баҳор фаслининг март ойида Албания (2:3) ҳамда Россия ёшлар жамоаларига (1:2) қарши учрашувларда ҳам мағлубият алами тотилган эди.
АҚШнинг маҳоратли ёшлари устидан қозонилган ушбу улуғвор ғалаба ўзбекистонлик ёш юлдузларга узоқ давом этган қора серияга чек қўйиш ҳамда мухлислар ишончини қайта тиклаш учун ажойиб имконият бўлди. Энг муҳими, Равшан Ҳайларов шогирдлари яқинлашиб келаётган нуфузли халқаро турнирлар ва расмий мусобақалар олдидан тайёргарликнинг навбатдаги масъулиятли босқичини юқори кайфият ва ижобий руҳда якунлаб олишга муваффақ бўлишди. Бу эса келажакдаги буюк зафарлар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.
Ўзбекистон олимпия ва ёшлар терма жамоаларининг хориж йиғинларидаги энг қайноқ кундаликлари, учрашувлар таҳлили ва ўзбек футболига оид энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…