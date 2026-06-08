NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилди

·0·Техно
NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилди

Northrop Grumman компанияси NASAнинг бўлажак Artemis III ой миссияси учун мўлжалланган қаттиқ ёқилғили ракета двигателларини етказиб беришни якунлади. Охирги саккизта мотор сегменти компаниянинг Юта штатидаги Промонтори заводидан Флорида штатидаги Кеннеди номидаги космодромга поезд орқали юборилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу ёзда NASA муҳандислари етказиб берилган сегментларни мобил учириш платформасига ўрнатишни бошлайдилар. Улардан Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси учун иккита беш секцияли қаттиқ ёқилғили тезлаткич йиғилади. Парвоз вақтида ушбу тезлаткичлар ракетанинг асосий тортиш кучини — тахминан 3,27 миллион килограмм-кучни (кгф) таъминлайди, бу эса бутун тизимнинг ҳавога кўтарилишида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

СЛС дастури юқори харажатлар ва кечикишлар учун танқид қилинаётганига қарамай, Northrop Grumman двигателларнинг ишончлилигини алоҳида таъкидламоқда. Уларнинг конструкцияси Спасе Шуттле дастурига бориб тақалади, у ерда технологиялар ўн йиллар давомида реал парвозларда синовдан ўтган. Ой дастури учун тезлаткичлар такомиллаштирилиб, муҳандислар уларнинг самарадорлиги ва мустаҳкамлигини оширишган. Худди шу модернизация қилинган двигателлар Artemis И ва Artemis II миссияларида муваффақиятли қўлланилган.

Artemis III миссияси инсониятнинг Ойга қайтишидаги навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, астронавтлар Орион кемасида орбитага йўл оладилар, у ерда қўниш модули билан туташиб, сиртга тушишга тайёргарлик кўрадилар. Миссиянинг муваффақияти нафақат илмий нуқтаи назардан, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги янги "ой пойгаси" контекстида ҳам стратегик аҳамиятга эга.

NASAArtemis IIIСЛСКосмосNorthrop Grumman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаКеча, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиКеча, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус