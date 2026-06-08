NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилди
Northrop Grumman компанияси NASAнинг бўлажак Artemis III ой миссияси учун мўлжалланган қаттиқ ёқилғили ракета двигателларини етказиб беришни якунлади. Охирги саккизта мотор сегменти компаниянинг Юта штатидаги Промонтори заводидан Флорида штатидаги Кеннеди номидаги космодромга поезд орқали юборилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу ёзда NASA муҳандислари етказиб берилган сегментларни мобил учириш платформасига ўрнатишни бошлайдилар. Улардан Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси учун иккита беш секцияли қаттиқ ёқилғили тезлаткич йиғилади. Парвоз вақтида ушбу тезлаткичлар ракетанинг асосий тортиш кучини — тахминан 3,27 миллион килограмм-кучни (кгф) таъминлайди, бу эса бутун тизимнинг ҳавога кўтарилишида ҳал қилувчи рол ўйнайди.
СЛС дастури юқори харажатлар ва кечикишлар учун танқид қилинаётганига қарамай, Northrop Grumman двигателларнинг ишончлилигини алоҳида таъкидламоқда. Уларнинг конструкцияси Спасе Шуттле дастурига бориб тақалади, у ерда технологиялар ўн йиллар давомида реал парвозларда синовдан ўтган. Ой дастури учун тезлаткичлар такомиллаштирилиб, муҳандислар уларнинг самарадорлиги ва мустаҳкамлигини оширишган. Худди шу модернизация қилинган двигателлар Artemis И ва Artemis II миссияларида муваффақиятли қўлланилган.
Artemis III миссияси инсониятнинг Ойга қайтишидаги навбатдаги қадам бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, астронавтлар Орион кемасида орбитага йўл оладилар, у ерда қўниш модули билан туташиб, сиртга тушишга тайёргарлик кўрадилар. Миссиянинг муваффақияти нафақат илмий нуқтаи назардан, балки АҚШ ва Хитой ўртасидаги янги "ой пойгаси" контекстида ҳам стратегик аҳамиятга эга.
…