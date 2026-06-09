Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилди

Bitcoin (BTC) нархининг пасайиш хавфи сақланиб қолаётганига қарамай, кундалик ва икки ҳафталик нисбий куч индекси (RSИ) кўрсаткичлари тарихий энг паст даражага тушди. Бу ҳолат турли тоифадаги инвесторлар томонидан фаол равишда Bitcoin тўплаш жараёни билан мос келмоқда, бу эса таҳлилчилар томонидан активни сотиб олиш учун "энг яхши тезис" деб баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ончаин маълумотларига кўра, балансида 1,000 дан 10,000 гача BTC бўлган ҳамёнлар сўнгги 60 кун ичида ўз захираларини 53,000 дан ортиқ Bitcoin билан тўлдирган. МН Капитал асосчиси Майкл ван де Поппе активнинг моментум кўрсаткичлари тарихий паст даражада эканлигини узоқ муддатли истиқбол учун ноёб имконият деб атади. Унинг сўзларига кўра, бозордаги ваҳима сабабли сотувлар давом этиши мумкин, бироқ бу харид қилиш учун қулай шароит яратади.

Глассноде маълумотлари ҳам ушбу қарашни қўллаб-қувватламоқда. Тўплаш тренди кўрсаткичи (Аккумулатион Тренд Скоре) кичик ва ўрта ҳажмдаги инвесторлар орасида юқори фаолликни кўрсатмоқда. Хусусан, 0.1 BTC дан кам маблағга эга ҳамёнлар 0.78 балл билан энг юқори фаолликни қайд этган бўлса, 10–100 BTC гуруҳидагилар 0.71 балл билан уларга эргашмоқда.

Йирик инвесторлар, яни "китлар" ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Сўнгги икки ой ичида 1,000–10,000 BTC эгалари ўз активларини 53,042 BTC га оширган. Шу билан бирга, 100–1,000 BTC гуруҳидагилар 12,233 BTC қўшиб олган. Бироқ, 10,000 BTC дан ортиқ маблағга эга энг йирик субъектлар ушбу даврда ўз балансларини 39,840 BTC га камайтирган.

Бозор таҳлилчиси Титан оф Crypto чораклик графикда 56,800 ва 44,600 УСД оралиғида нарх номутаносиблиги (ФВГ) мавжудлигига эътибор қаратди. Бундай зоналар одатда Bitcoin нархи қисқа вақт ичида кескин ҳаракат қилганда юзага келади ва келажакда нархнинг ушбу диапазонга қайтиш эҳтимолини оширади.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиBybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиКеча, 18:13Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиКеча, 15:20Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиКеча, 14:19Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиStrategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиКеча, 14:16Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиФлооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиКеча, 13:17Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиКеча, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди