Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилди
Bitcoin (BTC) нархининг пасайиш хавфи сақланиб қолаётганига қарамай, кундалик ва икки ҳафталик нисбий куч индекси (RSИ) кўрсаткичлари тарихий энг паст даражага тушди. Бу ҳолат турли тоифадаги инвесторлар томонидан фаол равишда Bitcoin тўплаш жараёни билан мос келмоқда, бу эса таҳлилчилар томонидан активни сотиб олиш учун "энг яхши тезис" деб баҳоланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ончаин маълумотларига кўра, балансида 1,000 дан 10,000 гача BTC бўлган ҳамёнлар сўнгги 60 кун ичида ўз захираларини 53,000 дан ортиқ Bitcoin билан тўлдирган. МН Капитал асосчиси Майкл ван де Поппе активнинг моментум кўрсаткичлари тарихий паст даражада эканлигини узоқ муддатли истиқбол учун ноёб имконият деб атади. Унинг сўзларига кўра, бозордаги ваҳима сабабли сотувлар давом этиши мумкин, бироқ бу харид қилиш учун қулай шароит яратади.
Глассноде маълумотлари ҳам ушбу қарашни қўллаб-қувватламоқда. Тўплаш тренди кўрсаткичи (Аккумулатион Тренд Скоре) кичик ва ўрта ҳажмдаги инвесторлар орасида юқори фаолликни кўрсатмоқда. Хусусан, 0.1 BTC дан кам маблағга эга ҳамёнлар 0.78 балл билан энг юқори фаолликни қайд этган бўлса, 10–100 BTC гуруҳидагилар 0.71 балл билан уларга эргашмоқда.
Йирик инвесторлар, яни "китлар" ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Сўнгги икки ой ичида 1,000–10,000 BTC эгалари ўз активларини 53,042 BTC га оширган. Шу билан бирга, 100–1,000 BTC гуруҳидагилар 12,233 BTC қўшиб олган. Бироқ, 10,000 BTC дан ортиқ маблағга эга энг йирик субъектлар ушбу даврда ўз балансларини 39,840 BTC га камайтирган.
Бозор таҳлилчиси Титан оф Crypto чораклик графикда 56,800 ва 44,600 УСД оралиғида нарх номутаносиблиги (ФВГ) мавжудлигига эътибор қаратди. Бундай зоналар одатда Bitcoin нархи қисқа вақт ичида кескин ҳаракат қилганда юзага келади ва келажакда нархнинг ушбу диапазонга қайтиш эҳтимолини оширади.
…