Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини беради

·15·Техно
Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини беради

Apple компанияси ўзининг WWDC 2026 конференциясида iOS 27 тизимидаги Шорткутс визуал скрипт воситасини янада соддалаштириш учун сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланганини эълон қилди. Илгари ушбу илова асосан мураккаб автоматлаштириш ва кўп босқичли амалларни бажаришни хоҳлайдиган профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган эди. Янги версия эса фойдаланувчиларга шунчаки матнли буйруқ (промпт) ёзиш орқали ўзлари хоҳлаган жараённи тавсифлаш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янги функция Apple Intelligence технологияси асосида ишлайди. У табиий тилдаги тавсифни таҳлил қилиб, керакли қадамларни автоматик равишда шакллантиради. Apple компаниясининг уй дастурий таъминоти маркетинги бўйича катта менежери Селсиа Дантаснинг таъкидлашича, Шорткутс жуда кучли восита бўлса-да, уни яратиш жараёни кўпчилик учун мураккаблик туғдирар эди. AI янгиланиши иловани техник бўлмаган фойдаланувчилар учун ҳам қулай ва тушунарли қилади.

Тақдимотда ушбу функциянинг ҳаётий мисоли ҳам кўрсатилди. Масалан, фойдаланувчи ишдан чиққанида турмуш ўртоғига автоматик равишда хабар юборадиган ва уйга етиб бориш вақтини (ЭТА) ҳисоблайдиган буйруқни шунчаки ёзма сўров орқали яратиши мумкин. Тизим Apple Мапс орқали масофани ҳисоблаб, Мессагес орқали билдиришнома юбориш каби барча керакли амалларни ўзи бирлаштиради.

Шунингдек, фойдаланувчилар яратилган автоматлаштиришга оғзаки ёки ёзма тавсиф орқали ўзгартиришлар киритишлари мумкин. Масалан, юқоридаги мисолга қўшимча равишда йўлда севимли подкастни қўйиш функциясини қўшишни сўраш кифоя. Шорткутс иловасининг ушбу янгиланган версияси шу кузда iOS 27 билан бирга фойдаланувчиларга тақдим этилади.

AppleiOS 27Apple IntelligenceШорткутсТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиApple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиБугун, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус