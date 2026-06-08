Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчи
Европа трансфер бозорида навбатдаги йирик ва даҳшатли келишув куртак очмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби президенти, тажрибали ва донишманд Флорентино Перес Лондоннинг «Челси» клуби ярим ҳимоячиси, жаҳон чемпиони Энцо Фернандесни Мадридга олиб келиш режасини тузмоқда. Нуфузли Transfer News Live нашри таниқли инсайдер ва журналист Латиго Серраного таяниб тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга кўра, «Қироллик клуби» раҳбари аргентиналик иқтидор эгасини ўз сиёсий ва стратегик президентлик кампаниясининг энг муҳим ва марказий қисмига айлантиришни мақсад қилган.
Манбанинг алоҳида урғу беришича, Флорентино Перес «аристократлар» майдон маркази генералининг трансферини шунчаки оддий харид эмас, балки ўзининг «орзусидаги трансфер» деб ҳисобламоқда. Мадрид гранди ярим ҳимоя чизиғини янада мукаммал ва енгилмас кўринишга келтириш учун айнан Энцонинг ўйин услуби, майдонни кўриш қобилияти ва юксак интеллекти жуда мос келади, деб ҳисобламоқда. Аслида, маҳоратли аргентиналик юлдуз анча вақтдан бери «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши мумкин бўлган энг асосий номзодлар рўйхатида юқори ўринларни банд этиб келаётган эди.
Ҳозирда 25 ёшни қарши олган иқтидорли футболчининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси узоқ муддатли бўлиб, 2032 йилга қадар мўлжалланган. Бироқ «Челси» жамоасининг сўнгги мавсумларни муваффақиятсиз ва беқарор ўтказаётгани, Еврокубоклардан четда қолаётгани сабабли, Фернандеснинг ўзи ҳам фаолиятида янги саҳифа очиш ва совринлар учун курашадиган қудратлироқ клубларга ўтиш имкониятларини жиддий равишда ўрганиб чиқмоқда. Машҳур Transfermarkt портали айни пайтда ушбу ярим ҳимоячининг трансфер баҳосини нақд 90 миллион евро деб баҳолаган.
Мадриднинг «Реал» клубидаги янги «Галактикос» лойиҳаси, Флорентино Переснинг Энцо Фернандес учун тайёрлаётган даҳшатли шартномаси ва Европа футболининг энг қайноқ трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…