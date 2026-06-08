Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчи

·0·Спорт
Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчи

Европа трансфер бозорида навбатдаги йирик ва даҳшатли келишув куртак очмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби президенти, тажрибали ва донишманд Флорентино Перес Лондоннинг «Челси» клуби ярим ҳимоячиси, жаҳон чемпиони Энцо Фернандесни Мадридга олиб келиш режасини тузмоқда. Нуфузли Transfer News Live нашри таниқли инсайдер ва журналист Латиго Серраного таяниб тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга кўра, «Қироллик клуби» раҳбари аргентиналик иқтидор эгасини ўз сиёсий ва стратегик президентлик кампаниясининг энг муҳим ва марказий қисмига айлантиришни мақсад қилган.

Манбанинг алоҳида урғу беришича, Флорентино Перес «аристократлар» майдон маркази генералининг трансферини шунчаки оддий харид эмас, балки ўзининг «орзусидаги трансфер» деб ҳисобламоқда. Мадрид гранди ярим ҳимоя чизиғини янада мукаммал ва енгилмас кўринишга келтириш учун айнан Энцонинг ўйин услуби, майдонни кўриш қобилияти ва юксак интеллекти жуда мос келади, деб ҳисобламоқда. Аслида, маҳоратли аргентиналик юлдуз анча вақтдан бери «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши мумкин бўлган энг асосий номзодлар рўйхатида юқори ўринларни банд этиб келаётган эди.

Ҳозирда 25 ёшни қарши олган иқтидорли футболчининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси узоқ муддатли бўлиб, 2032 йилга қадар мўлжалланган. Бироқ «Челси» жамоасининг сўнгги мавсумларни муваффақиятсиз ва беқарор ўтказаётгани, Еврокубоклардан четда қолаётгани сабабли, Фернандеснинг ўзи ҳам фаолиятида янги саҳифа очиш ва совринлар учун курашадиган қудратлироқ клубларга ўтиш имкониятларини жиддий равишда ўрганиб чиқмоқда. Машҳур Transfermarkt портали айни пайтда ушбу ярим ҳимоячининг трансфер баҳосини нақд 90 миллион евро деб баҳолаган.

Мадриднинг «Реал» клубидаги янги «Галактикос» лойиҳаси, Флорентино Переснинг Энцо Фернандес учун тайёрлаётган даҳшатли шартномаси ва Европа футболининг энг қайноқ трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиБугун, 18:04Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиНидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиБугун, 17:58Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиНидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиБугун, 17:49Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаБугун, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)