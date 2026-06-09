Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратади
iPhone смартфонингизда Имаге Плайгроунд иловасидан фойдаланиб кўрганмисиз? Эҳтимол, йўқ — ҳатто телефонингизда сунъий интеллект асосида расм чизадиган ўрнатилган восита борлигидан бехабар бўлишингиз ҳам мумкин. Бунинг сабаби шундаки, шу пайтгача Имаге Плайгроунд рақобатчиларнинг ечимларига қараганда анча паст сифатли тасвирларни тақдим этиб келаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 конференциясида Apple ушбу илова учун зарурий янгиланишларни эълон қилди. Компания тақдимотига кўра, Apple Intelligence тизимининг умумий такомиллашуви Имаге Плайгроунд каби иловаларнинг ишлаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Эндиликда фойдаланувчилар оддий сўзлар ёрдамида табиат манзараларидан тортиб, ўз фото кутубхонасидаги инсонлар иштирокидаги қизиқарли суратларни яратишлари мумкин.
Apple катта директори Леслие Икемото таъкидлашича, Привате Cloud Компуте технологияси туфайли фойдаланувчининг шахсий суратлари ҳеч қачон сақланмайди ва ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам уларни кўра олмайди. Масалан, дўстингизнинг туғилган куни учун таклифнома тайёрлаётган бўлсангиз, Имаге Плайгроунд орқали унинг қўлида торт ушлаб турган тасвирини яратиш, сўнгра матнли буйруқ орқали тортга шамлар қўшиш ёки кийимини ўзгартириш мумкин.
Янги имкониятлар орасида тасвир ўлчамларини танлаш ҳам мавжуд: кичик бизнес сайти учун горизонтал ёки флаерлар учун вертикал форматдаги суратларни генерация қилиш имконияти қўшилди. Имаге Плайгроунд бутун тизим билан интеграция қилинган бўлиб, ундан блоклаш экрани, iMessage фонлари ва контакт постерларини яратишда фойдаланиш мумкин.
Сунъий интеллект яратган санъат асарлари баъзан ғалати кўринса-да, Apple'нинг асосий устунлиги шундаки, у кўплаб рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, фойдаланувчининг шахсий суратларидан нейротармоқларни ўқитиш учун фойдаланмайди. Apple Пҳотос ва Apple Intelligence тизимидаги барча янги функциялар жорий йил якунига қадар фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда.
…