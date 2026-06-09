Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратади

·0·Техно
Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратади

iPhone смартфонингизда Имаге Плайгроунд иловасидан фойдаланиб кўрганмисиз? Эҳтимол, йўқ — ҳатто телефонингизда сунъий интеллект асосида расм чизадиган ўрнатилган восита борлигидан бехабар бўлишингиз ҳам мумкин. Бунинг сабаби шундаки, шу пайтгача Имаге Плайгроунд рақобатчиларнинг ечимларига қараганда анча паст сифатли тасвирларни тақдим этиб келаётган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 конференциясида Apple ушбу илова учун зарурий янгиланишларни эълон қилди. Компания тақдимотига кўра, Apple Intelligence тизимининг умумий такомиллашуви Имаге Плайгроунд каби иловаларнинг ишлаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Эндиликда фойдаланувчилар оддий сўзлар ёрдамида табиат манзараларидан тортиб, ўз фото кутубхонасидаги инсонлар иштирокидаги қизиқарли суратларни яратишлари мумкин.

Apple катта директори Леслие Икемото таъкидлашича, Привате Cloud Компуте технологияси туфайли фойдаланувчининг шахсий суратлари ҳеч қачон сақланмайди ва ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам уларни кўра олмайди. Масалан, дўстингизнинг туғилган куни учун таклифнома тайёрлаётган бўлсангиз, Имаге Плайгроунд орқали унинг қўлида торт ушлаб турган тасвирини яратиш, сўнгра матнли буйруқ орқали тортга шамлар қўшиш ёки кийимини ўзгартириш мумкин.

Янги имкониятлар орасида тасвир ўлчамларини танлаш ҳам мавжуд: кичик бизнес сайти учун горизонтал ёки флаерлар учун вертикал форматдаги суратларни генерация қилиш имконияти қўшилди. Имаге Плайгроунд бутун тизим билан интеграция қилинган бўлиб, ундан блоклаш экрани, iMessage фонлари ва контакт постерларини яратишда фойдаланиш мумкин.

Сунъий интеллект яратган санъат асарлари баъзан ғалати кўринса-да, Apple'нинг асосий устунлиги шундаки, у кўплаб рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, фойдаланувчининг шахсий суратларидан нейротармоқларни ўқитиш учун фойдаланмайди. Apple Пҳотос ва Apple Intelligence тизимидаги барча янги функциялар жорий йил якунига қадар фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда.

AppleИмаге ПлайгроундApple IntelligenceiPhoneСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиApple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиБугун, 19:29WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиApple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштирадиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус