Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритди

·30·Техно
Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритди

АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) Хитой ҳарбийларини қўллаб-қувватловчи компаниялар рўйхатини кенгайтирди. Янгиланган рўйхатга Алибаба, Баиду, электромобил ишлаб чиқарувчи BYD ва робототехника соҳасида танилган Unitree компаниялари қўшилди. Ушбу қарор АҚШ компанияларининг мазкур ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишини сезиларли даражада қийинлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

1260Ҳ деб номланувчи ушбу рўйхат 2021-йилги Миллий мудофаа ваколатлари тўғрисидаги қонун асосида шакллантирилган. Бу АҚШ ҳукуматининг Хитой технологик гигантларига нисбатан чекловлар ўрнатишда фойдаланадиган асосий воситаларидан биридир. Ҳозирда рўйхатдаги компаниялар сони 188 тага етди ва бу икки давлат ўртасидаги иқтисодий зиддиятларни янада кучайтириши мумкин.

Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги деярли барча йирик иштирокчилари, жумладан, ўтган йили қўшилган Тенсент ҳам эндиликда Pentagon назорати остида. Баиду компанияси нафақат қидирув тизими, балки автоном бошқариладиган транспорт воситалари бўйича ҳам етакчи ҳисобланади. Шу билан бирга, Доналд Трумп маъмурияти Хитойдан импорт қилинадиган электромобилларга 100 фоизлик бож тўловларини жорий этган эди.

Автомобил саноатининг бошқа вакиллари ҳам чекловлардан четда қолмади. BYD билан бир қаторда Nio, аккумулятор ишлаб чиқарувчи КАЛБ Груп ва EVE Энергй компаниялари ҳам рўйхатга киритилган. Шунингдек, лидар сенсорлари ишлаб чиқарувчи Робосенсе ҳам ўз рақобатчиси Ҳесаи ортидан ушбу рўйхатдан жой олди. Ҳозирча Алибаба, Баиду ва BYD каби компаниялар ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдирмади.

PentagonАлибабаБаидуBYDХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиApple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиБугун, 19:56Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиApple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиБугун, 19:55Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиApple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиБугун, 19:29Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиApple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиБугун, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус