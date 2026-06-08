Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритди
АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) Хитой ҳарбийларини қўллаб-қувватловчи компаниялар рўйхатини кенгайтирди. Янгиланган рўйхатга Алибаба, Баиду, электромобил ишлаб чиқарувчи BYD ва робототехника соҳасида танилган Unitree компаниялари қўшилди. Ушбу қарор АҚШ компанияларининг мазкур ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишини сезиларли даражада қийинлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
1260Ҳ деб номланувчи ушбу рўйхат 2021-йилги Миллий мудофаа ваколатлари тўғрисидаги қонун асосида шакллантирилган. Бу АҚШ ҳукуматининг Хитой технологик гигантларига нисбатан чекловлар ўрнатишда фойдаланадиган асосий воситаларидан биридир. Ҳозирда рўйхатдаги компаниялар сони 188 тага етди ва бу икки давлат ўртасидаги иқтисодий зиддиятларни янада кучайтириши мумкин.
Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги деярли барча йирик иштирокчилари, жумладан, ўтган йили қўшилган Тенсент ҳам эндиликда Pentagon назорати остида. Баиду компанияси нафақат қидирув тизими, балки автоном бошқариладиган транспорт воситалари бўйича ҳам етакчи ҳисобланади. Шу билан бирга, Доналд Трумп маъмурияти Хитойдан импорт қилинадиган электромобилларга 100 фоизлик бож тўловларини жорий этган эди.
Автомобил саноатининг бошқа вакиллари ҳам чекловлардан четда қолмади. BYD билан бир қаторда Nio, аккумулятор ишлаб чиқарувчи КАЛБ Груп ва EVE Энергй компаниялари ҳам рўйхатга киритилган. Шунингдек, лидар сенсорлари ишлаб чиқарувчи Робосенсе ҳам ўз рақобатчиси Ҳесаи ортидан ушбу рўйхатдан жой олди. Ҳозирча Алибаба, Баиду ва BYD каби компаниялар ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдирмади.
…