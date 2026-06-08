Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштиради

·16·Техно
Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштиради

Катта дўстлар даврасида кечки овқатга бориш ва якунда ҳисобни тенг бўлиш жараёни кўпинча ноқулайликларга сабаб бўлади. Айниқса, сиз камроқ буюртма берган бўлсангиз-у, бошқаларнинг қиммат ичимликлари учун ҳам пул тўлашга мажбур бўлсангиз, бу вазият янада чигаллашади. Apple компанияси WWDC 2026 конференциясида ушбу муаммога инновацион ечим таклиф қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар iPhone камерасини чекка йўналтиришлари кифоя. Камера иловасидаги Siri режими чекдаги ҳар бир маҳсулотни танланадиган элементга айлантиради. Бу орқали ким нима буюртма қилганини осонлик билан белгилаш ва ҳар бир кишига у истеъмол қилган таомига қараб Apple Каш орқали алоҳида тўлов сўровларини юбориш имконияти туғилади.

Apple компаниясининг дастурий таъминот бўйича вице-президенти Себастиен Маринеау-Мес тақдимот давомида шундай деди: “Агар сиз дўстларингиз билан тамадди қилаётган бўлсангиз ва iPhone камерасини ҳисоб-китоб қоғозига қаратсангиз, ўзингиз буюртма берган нарсаларни танлаб, Apple Каш орқали ҳисобни бўлишишингиз мумкин”.

Гарчи СплитWise ёки Таб каби иловалар шунга ўхшаш хизматларни таклиф қилса-да, улар кенг оммалашмади. Apple ечимининг устунлиги шундаки, у iMessage каби тизимнинг ички иловалари билан интеграция қилинган. Бу фойдаланувчиларга қўшимча дастурларни юклаб олмасдан, табиий ва тезкор тарзда тўловларни амалга ошириш имконини беради.

Бундан ташқари, Siri ин Камера функциясидан бошқа мақсадларда ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан, камерани таомга қаратиш орқали унинг тахминий озуқавий қиймати ва калорияси ҳақидаги маълумотларни олиш имконияти ҳам жорий этилмоқда.

AppleiPhoneSiriWWDCТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56Apple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиApple Intelligence янгиланди: iPhone энди матн ва суратларни ўзи таҳрирлайдиКеча, 18:50OpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаOpenAI ва Anthropic кадрлар танқислиги сабаб хорижлик мутахассисларни фаол ёлламоқдаКеча, 18:27Apple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиApple ота-оналарга болаларнинг iPhone ишлатишини назорат қилиш имконини бердиКеча, 18:27Apple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиApple электрон почта ва суратлардаги қидирув тизимини тубдан янгиладиКеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус