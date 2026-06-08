Apple компанияси Siri ва Камера ёрдамида ҳисоб-китоб қилишни осонлаштиради
Катта дўстлар даврасида кечки овқатга бориш ва якунда ҳисобни тенг бўлиш жараёни кўпинча ноқулайликларга сабаб бўлади. Айниқса, сиз камроқ буюртма берган бўлсангиз-у, бошқаларнинг қиммат ичимликлари учун ҳам пул тўлашга мажбур бўлсангиз, бу вазият янада чигаллашади. Apple компанияси WWDC 2026 конференциясида ушбу муаммога инновацион ечим таклиф қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция ёрдамида фойдаланувчилар iPhone камерасини чекка йўналтиришлари кифоя. Камера иловасидаги Siri режими чекдаги ҳар бир маҳсулотни танланадиган элементга айлантиради. Бу орқали ким нима буюртма қилганини осонлик билан белгилаш ва ҳар бир кишига у истеъмол қилган таомига қараб Apple Каш орқали алоҳида тўлов сўровларини юбориш имконияти туғилади.
Apple компаниясининг дастурий таъминот бўйича вице-президенти Себастиен Маринеау-Мес тақдимот давомида шундай деди: “Агар сиз дўстларингиз билан тамадди қилаётган бўлсангиз ва iPhone камерасини ҳисоб-китоб қоғозига қаратсангиз, ўзингиз буюртма берган нарсаларни танлаб, Apple Каш орқали ҳисобни бўлишишингиз мумкин”.
Гарчи СплитWise ёки Таб каби иловалар шунга ўхшаш хизматларни таклиф қилса-да, улар кенг оммалашмади. Apple ечимининг устунлиги шундаки, у iMessage каби тизимнинг ички иловалари билан интеграция қилинган. Бу фойдаланувчиларга қўшимча дастурларни юклаб олмасдан, табиий ва тезкор тарзда тўловларни амалга ошириш имконини беради.
Бундан ташқари, Siri ин Камера функциясидан бошқа мақсадларда ҳам фойдаланиш мумкин. Масалан, камерани таомга қаратиш орқали унинг тахминий озуқавий қиймати ва калорияси ҳақидаги маълумотларни олиш имконияти ҳам жорий этилмоқда.
…