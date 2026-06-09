Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этди

·0·Техно
Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этди

Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 конференциясида Apple компанияси Siri овозли ёрдамчисининг сунъий интеллект билан бойитилган янги талқинини намойиш этди. Бу ўзгариш ёрдамчи тарихидаги энг йирик ва кескин трансформация сифатида баҳоланмоқда. Янги Siri AI тизими билан бир қаторда, эндиликда шахсий ёрдамчи ўзининг мустақил иловасига ҳам эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур илова фойдаланувчининг ёрдамчи билан бўлган барча аввалги мулоқотлари сақланадиган архив вазифасини ўтайди. ChatGPT ёки Claude каби чатботларнинг функционаллигига ўхшаш тарзда, фойдаланувчилар эски суҳбатларни варақлашлари ва исталган сеансга қайтишлари мумкин. Илова суҳбат мазмунини қисқача хулоса қилиб беради, бу эса фойдаланувчига бутун матнни қайта ўқиб чиқмаслик имконини беради.

Siri иловаси орқали фойдаланувчилар янги мулоқотларни ҳам бошлашлари мумкин. Эндиликда Siri кўп функцияли интерфейсни таклиф этади: фойдаланувчилар матн киритишлари, ҳужжат ва тасвирларни юклашлари ёки бевосита овозли режимдан фойдаланишлари мумкин. Бу интерфейс замонавий сунъий интеллект чатботларининг иш услубини тўлиқ такрорлайди.

Янги илова Apple экотизимидаги барча қурилмалар, жумладан iOS, МакОС ва iPadOS тизимларида фойдаланиш учун мўлжалланган. Хавфсизлик нуқтаи назаридан, барча суҳбатлар iCloud орқали махфий тарзда синхронизация қилинади. Бу қадам Siri имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда, фойдаланувчилар учун ёрдамчи билан мулоқотни янада тартибли ва қулай қилишга хизмат қилади.

AppleSiriСунъий IntelлектWWDC 2026Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиApple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиБугун, 19:56Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиApple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиБугун, 19:29Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиApple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиБугун, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02Pentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиPentagon Алибаба, Баиду ва BYD компанияларини қора рўйхатга киритдиКеча, 18:58NASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиNASA Artemis III миссиясига тайёр: СЛС ракетаси учун двигателлар етказилдиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус