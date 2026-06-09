Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этди
Душанба куни бўлиб ўтган WWDC 2026 конференциясида Apple компанияси Siri овозли ёрдамчисининг сунъий интеллект билан бойитилган янги талқинини намойиш этди. Бу ўзгариш ёрдамчи тарихидаги энг йирик ва кескин трансформация сифатида баҳоланмоқда. Янги Siri AI тизими билан бир қаторда, эндиликда шахсий ёрдамчи ўзининг мустақил иловасига ҳам эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур илова фойдаланувчининг ёрдамчи билан бўлган барча аввалги мулоқотлари сақланадиган архив вазифасини ўтайди. ChatGPT ёки Claude каби чатботларнинг функционаллигига ўхшаш тарзда, фойдаланувчилар эски суҳбатларни варақлашлари ва исталган сеансга қайтишлари мумкин. Илова суҳбат мазмунини қисқача хулоса қилиб беради, бу эса фойдаланувчига бутун матнни қайта ўқиб чиқмаслик имконини беради.
Siri иловаси орқали фойдаланувчилар янги мулоқотларни ҳам бошлашлари мумкин. Эндиликда Siri кўп функцияли интерфейсни таклиф этади: фойдаланувчилар матн киритишлари, ҳужжат ва тасвирларни юклашлари ёки бевосита овозли режимдан фойдаланишлари мумкин. Бу интерфейс замонавий сунъий интеллект чатботларининг иш услубини тўлиқ такрорлайди.
Янги илова Apple экотизимидаги барча қурилмалар, жумладан iOS, МакОС ва iPadOS тизимларида фойдаланиш учун мўлжалланган. Хавфсизлик нуқтаи назаридан, барча суҳбатлар iCloud орқали махфий тарзда синхронизация қилинади. Бу қадам Siri имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда, фойдаланувчилар учун ёрдамчи билан мулоқотни янада тартибли ва қулай қилишга хизмат қилади.
…