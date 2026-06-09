Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этди
Apple ўзининг навбатдаги WWDC 2026 конференциясида iOS 27 операцион тизими билан бирга Google компаниясининг Gemini модели асосида яратилган Apple Intelligence тизимига таянувчи янги диктант функциясини эълон қилди. Ушбу янгиланиш фойдаланувчиларга овозли хабарларни матнга айлантиришда бутунлай янги тажрибани тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги диктант тажрибаси бевосита клавиатурага интеграция қилинган бўлиб, у имло хатоларини тузатиш, тиниш белгиларини қўйиш ва катта-кичик ҳарфларни автоматик форматлаш имкониятига эга. Энг муҳими, бу функция барча иловалар ичида бирдек самарали ишлайди.
Сўнгги вақтларда Виспр Флов, Виллов ва Монологуе каби сунъий интеллект асосида ишловчи диктант иловалари оммалашиб бораётган эди. Бундай сервислар нутқдаги ортиқча тўхталишлар ва “ум”, “аҳ” каби кераксиз сўзларни олиб ташлаб, матнни контекстга қараб таҳрирлайди. Apple ўзининг янги ечими билан ушбу бозорда етакчиликни қўлга киритишни кўзламоқда.
Эслатиб ўтамиз, Apple iOS 26.4 версиясидан бошлаб учинчи томон иловаларининг клавиатура билан ишлаш жараёнини бироз чеклай бошлаган эди. Эндиликда тизимга ўрнатилган тайёр ечим фойдаланиш қулайлиги бўйича рақобатчилардан ўзиб кетиши кутилмоқда. Ҳозирча iOS 27 янгиланиши учинчи томон дастурчилари учун қанчалик очиқ бўлиши номаълумлигича қолмоқда.
Apple компаниясининг ушбу қадами Google томонидан Гбоард клавиатурасига Gemini асосидаги шундай функция қўшилганидан сўнг амалга оширилди. Эндиликда ҳар икки технологик гигант ҳам смартфонларда овозли киритишни сунъий интеллект ёрдамида такомиллаштиришга асосий эътиборни қаратмоқда.
…