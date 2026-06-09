Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказди
Битмине Иммерсион Течнологиес компанияси ўтган ҳафта давомида қарийб 127 000 токен сотиб олиб, ўзининг Ether активларини 5,54 миллион ETHга етказди. Ҳозирда компания Ethereum умумий таклифининг 4,59 фоизига эгалик қилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, улар ўз олдиларига қўйган 5 фоизлик маррага (Алчемй оф 5%) 92 фоиз даражасида яқинлашиб қолишган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Битмине активларининг 85 фоизи ёки 4,72 миллион ETH валидатор инфратузилмаси орқали стакингга жойлаштирилган бўлиб, бу жорий нархларда тахминан 7,7 миллиард долларни ташкил этади. Компания ушбу стакинг позициясидан йилига 230 миллион доллар даромад олишни кутмоқда. Агар барча активлар МАВАН ва бошқа ҳамкорлар орқали стакингга йўналтирилса, йиллик фойда 270 миллион долларгача кўтарилиши мумкин.
Криптовалюта бозоридаги пасайишга қарамай, Битмине раиси Том Лее сунъий интеллект (AI) соҳасидаги ютуқлар Ethereum каби очиқ блокчейнларга бўлган талабни оширишини таъкидлади. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, глобал крипто бозори капиталлашуви ҳозирда 2,19 триллион долларни ташкил этмоқда, бу эса 9-майдаги 2,69 триллион долларлик кўрсаткичдан сезиларли даражада пастдир.
7-июн ҳолатига кўра, Битмине 5 543 872 ETH ва 204 Bitcoin (BTC) активларига, шунингдек, 247 миллион доллар нақд пул ҳамда Беаст Индустриес ва Эигҳтко Ҳолдингс компанияларидаги улушларга эга. КоинГекко маълумотларига кўра, Битмине дунёдаги энг йирик Ether захирасига эга очиқ компания ҳисобланади. Унинг кўрсаткичи иккинчи ўриндаги ШарпЛинк компаниясидан олти баравар кўпдир.
Бозордаги умумий пасайиш фонида Ethereum Фоундатион ҳам ўз активларини сотишни давом эттирмоқда. Май ойида фонд 20 000 ETHни 46,8 миллион долларга сотди. Йил бошидан буён фонд томонидан сотилган жами Ether миқдори 25 000 ETHга етди. Шунга қарамай, Битмине акциялари душанба кунги эълондан сўнг 6 фоиздан кўпроққа қимматлашди.
…