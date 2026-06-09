Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказди

·0·Иқтисодиёт
Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказди

Битмине Иммерсион Течнологиес компанияси ўтган ҳафта давомида қарийб 127 000 токен сотиб олиб, ўзининг Ether активларини 5,54 миллион ETHга етказди. Ҳозирда компания Ethereum умумий таклифининг 4,59 фоизига эгалик қилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, улар ўз олдиларига қўйган 5 фоизлик маррага (Алчемй оф 5%) 92 фоиз даражасида яқинлашиб қолишган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Битмине активларининг 85 фоизи ёки 4,72 миллион ETH валидатор инфратузилмаси орқали стакингга жойлаштирилган бўлиб, бу жорий нархларда тахминан 7,7 миллиард долларни ташкил этади. Компания ушбу стакинг позициясидан йилига 230 миллион доллар даромад олишни кутмоқда. Агар барча активлар МАВАН ва бошқа ҳамкорлар орқали стакингга йўналтирилса, йиллик фойда 270 миллион долларгача кўтарилиши мумкин.

Криптовалюта бозоридаги пасайишга қарамай, Битмине раиси Том Лее сунъий интеллект (AI) соҳасидаги ютуқлар Ethereum каби очиқ блокчейнларга бўлган талабни оширишини таъкидлади. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, глобал крипто бозори капиталлашуви ҳозирда 2,19 триллион долларни ташкил этмоқда, бу эса 9-майдаги 2,69 триллион долларлик кўрсаткичдан сезиларли даражада пастдир.

7-июн ҳолатига кўра, Битмине 5 543 872 ETH ва 204 Bitcoin (BTC) активларига, шунингдек, 247 миллион доллар нақд пул ҳамда Беаст Индустриес ва Эигҳтко Ҳолдингс компанияларидаги улушларга эга. КоинГекко маълумотларига кўра, Битмине дунёдаги энг йирик Ether захирасига эга очиқ компания ҳисобланади. Унинг кўрсаткичи иккинчи ўриндаги ШарпЛинк компаниясидан олти баравар кўпдир.

Бозордаги умумий пасайиш фонида Ethereum Фоундатион ҳам ўз активларини сотишни давом эттирмоқда. Май ойида фонд 20 000 ETHни 46,8 миллион долларга сотди. Йил бошидан буён фонд томонидан сотилган жами Ether миқдори 25 000 ETHга етди. Шунга қарамай, Битмине акциялари душанба кунги эълондан сўнг 6 фоиздан кўпроққа қимматлашди.

БитминеEthereumETHКриптовалютаБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиBybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиКеча, 18:13Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиКеча, 15:20Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиКеча, 14:19Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиStrategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиКеча, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди