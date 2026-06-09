Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқда

·15·Спорт
Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқда

Килиан Мбаппе айни дамда Реал Мадрид ҳужум чизиғининг асосий юлдузи сифатида катта босим остида қолмоқда. Бу ҳолат ўз вақтида клуб афсонаси Криштиано Роналдо елкасига тушган юкни эслатиб юбормоқда. Испаниядаги фаолиятини сермаҳсул бошлаганига қарамай, франциялик ҳужумчи кибрда ва жамоа мувозанатини бузишда айбланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид собиқ ярим ҳимоячиси Рафаел ван дер Ваарт Мбаппени ҳимоя қилиб чиқди ва танқидлар асоссиз эканини таъкидлади. Унинг фикрича, Пари Сен-Жермен клубини тарк этганидан сўнг, парижликлар ўйини яхшилангани ҳақидаги гаплар нотўғри талқин қилинмоқда. Ван дер Ваарт Мбаппени кибрли деб аташ адолатдан эмаслигини ва у шунчаки жамоанинг энг йирик юлдузи эканини айтди.

"Одамлар Мбаппе ҳақида гапирганда, унинг кибрли эканини айтишса, жаҳлим чиқади. PSJда у ягона дунё даражасидаги юлдуз эди. Бундай футболчи билан ўйнаганингизда, бошқа ўйинчилар бироз унинг соясида қолиб кетишади. Жамоа ғалаба қозона олмаганида эса барча айб унга юкланади", — дейди нидерландиялик собиқ футболчи.

Ван дер Ваарт ўз вақтида Криштиано Роналдо билан бирга тўп сурган даврларини эслаб, жамоада "мега-юлдуз" бўлиши шерикларининг ўйинига қандай таъсир қилишини тушунтирди. Унинг айтишича, майдонда яхшироқ вариантлар бўлса-да, ҳамма тўпни Роналдога оширишга ҳаракат қилган. Ҳозирда Мбаппе ҳам худди шундай тактик босимни бошидан ўтказмоқда.

"Реал Мадрид каби катта клубда ҳамма ақлдан озгандек танқид қилинади. Роналдо ўйнаганида ҳам, жамоа ютқазса, доим у айбдор бўларди. Лекин шуни тушуниш керакки, Роналдо мавсумига 60 та гол урарди, Мбаппе ҳам ҳозирда шундай натижа кўрсатмоқда. Мухлислар нега уни танқид қилаётганини тушунмайман, у ўтган мавсумда ҳам энг яхши ўйинчи эди", — дея қўшимча қилди Ван дер Ваарт.

Реал МадридКилиан МбаппеКриштиано РоналдоЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинFIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинБугун, 20:11Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиНеймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиБугун, 20:11Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиЎзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)