Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқда
Килиан Мбаппе айни дамда Реал Мадрид ҳужум чизиғининг асосий юлдузи сифатида катта босим остида қолмоқда. Бу ҳолат ўз вақтида клуб афсонаси Криштиано Роналдо елкасига тушган юкни эслатиб юбормоқда. Испаниядаги фаолиятини сермаҳсул бошлаганига қарамай, франциялик ҳужумчи кибрда ва жамоа мувозанатини бузишда айбланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид собиқ ярим ҳимоячиси Рафаел ван дер Ваарт Мбаппени ҳимоя қилиб чиқди ва танқидлар асоссиз эканини таъкидлади. Унинг фикрича, Пари Сен-Жермен клубини тарк этганидан сўнг, парижликлар ўйини яхшилангани ҳақидаги гаплар нотўғри талқин қилинмоқда. Ван дер Ваарт Мбаппени кибрли деб аташ адолатдан эмаслигини ва у шунчаки жамоанинг энг йирик юлдузи эканини айтди.
"Одамлар Мбаппе ҳақида гапирганда, унинг кибрли эканини айтишса, жаҳлим чиқади. PSJда у ягона дунё даражасидаги юлдуз эди. Бундай футболчи билан ўйнаганингизда, бошқа ўйинчилар бироз унинг соясида қолиб кетишади. Жамоа ғалаба қозона олмаганида эса барча айб унга юкланади", — дейди нидерландиялик собиқ футболчи.
Ван дер Ваарт ўз вақтида Криштиано Роналдо билан бирга тўп сурган даврларини эслаб, жамоада "мега-юлдуз" бўлиши шерикларининг ўйинига қандай таъсир қилишини тушунтирди. Унинг айтишича, майдонда яхшироқ вариантлар бўлса-да, ҳамма тўпни Роналдога оширишга ҳаракат қилган. Ҳозирда Мбаппе ҳам худди шундай тактик босимни бошидан ўтказмоқда.
"Реал Мадрид каби катта клубда ҳамма ақлдан озгандек танқид қилинади. Роналдо ўйнаганида ҳам, жамоа ютқазса, доим у айбдор бўларди. Лекин шуни тушуниш керакки, Роналдо мавсумига 60 та гол урарди, Мбаппе ҳам ҳозирда шундай натижа кўрсатмоқда. Мухлислар нега уни танқид қилаётганини тушунмайман, у ўтган мавсумда ҳам энг яхши ўйинчи эди", — дея қўшимча қилди Ван дер Ваарт.
…