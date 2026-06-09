Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратди
Душанба куни бўлиб ўтган Apple Ворлдвиде Девелопер Конференсе (WWDC) анжумани кутилмаган тарзда бошланди. Компания сунъий интеллект асосидаги янгиланган Siri ҳақида дарҳол эълон қилиш ўрнига, дастурий таъминот муҳандислиги бўйича катта вице-президент Краиг Fedеригҳи нутқининг биринчи қисмини мавжуд камчиликларни тузатишга бағишлади. Сўнгги икки йил давомида Apple сунъий интеллект пойгасида етиб олишга ҳаракат қилар экан, унинг асосий дастурларида фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлган кўплаб муаммолар тўпланиб қолган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Анжуманда Apple ўз хатоларини очиқ тан олмаган бўлса-да, тақдимотнинг тузилиши буни яққол кўрсатди. Компания янги функциялардан олдин тизимдаги тузатишларни биринчи ўринга қўйди. Fedеригҳи ўз нутқида энг яхши операцион тизимлар нафақат катта кашфиётлар, балки майда деталларга эътибор қаратиш орқали яратилишини таъкидлади. Бу баёнот Apple каби йирик компания учун ўз камчиликларини тан олишга жуда яқин қадам сифатида баҳоланмоқда.
Тақдимотда фойдаланувчилар томонидан кескин танқид қилинган Лиқуид Гласс дизайн тили бўйича ҳам ўзгаришлар эълон қилинди. iOS 26 билан кириб келган ушбу дизайн ўқиш ва фойдаланишда ноқулайликлар келтириб чиқарган эди. Apple фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини инобатга олган ҳолда, эндиликда Лиқуид Гласс кўринишини махсус слайдер ёрдамида тўлиқ созлаш ёки эски ҳолатига қайтариш имкониятини тақдим этди.
Шунингдек, macOS тизимидаги асбоблар панели янада тушунарли ҳолатга келтирилди ва илова пиктограммалари аниқроқ кўриниш олди. Apple унумдорлик масаласига ҳам алоҳида тўхталди: энди iPhone ва iPad иловалари 30 фоиз тезроқ ишга тушади, суратлар кутубхонада 70 фоиз тезроқ пайдо бўлади. Кўп ҳолларда носозликлар билан ишлайдиган АирДроп орқали файл алмашиш тезлиги эса 80 фоизга оширилди.
…