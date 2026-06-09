Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этади

·0·Техно
Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этади

Apple компанияси ўзининг йиллик Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (WWDC) анжуманида янги ташаббусни эълон қилди. Компания сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси харажатларини камайтириш орқали янги ва кичик дастурчиларни ўз платформасига жалб қилишни кўзламоқда. Эндиликда App Store дўконида биринчи марта юклаб олинганлар сони 2 миллиондан кам бўлган дастурчилар Привате Cloud Компуте тизимида ишловчи Фоундатион Моделс хизматидан Cloud API тўловларисиз фойдаланишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу қадам юқори даражадаги интеллектуал тизимлардан фойдаланишда махфийликни таъминлаш ва ғояларни амалга оширишда молиявий тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади. Бу ёндашув Apple компаниясининг аввалроқ йўлга қўйилган Смалл Бусинесс Програм лойиҳасига ўхшаб кетади. Мазкур дастур доирасида ҳам даромади ҳали юқори бўлмаган кичик бизнес вакиллари учун комиссия ставкалари пасайтирилган эди.

Шунингдек, Apple жорий йилда Фоундатион Моделс фреймворки имкониятлари кенгайишини, жумладан, тасвирларни киритиш ва сервер моделларини қўллаб-қувватлаш функциялари қўшилишини маълум қилди. Бу дастурчиларга мураккаб вазифалар учун ўзлари танлаган булутли модел провайдерлари билан интеграция қилиш имконини беради. Apple ушбу жараённи имкон қадар осон ва ҳамёнбоп қилишни мақсад қилган.

Ушбу стратегия AI саноатида тажриба ўтказиш харажатлари кескин ошиб бораётган бир пайтда амалга оширилмоқда. Масалан, Meta ва Amazon каби технология гигантлари аллақачон ички AI токенларидан фойдаланиш бўйича лимитларни жорий этган. Uber компанияси эса 2026-йилгача мўлжалланган AI бюджетини бор-йўғи тўрт ой ичида сарфлаб бўлганини маълум қилди. Apple эса инфратузилма тўловларини бекор қилиш орқали ўз моделларини арзонроқ муқобил сифатида таклиф этмоқда.

AppleСунъий IntelлектApp StoreCloud КомпутеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаMicrosoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаБугун, 20:24Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиApple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиБугун, 20:22Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиApple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиБугун, 19:56Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиApple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус